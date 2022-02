Diese Aktien trotzen dem Ausverkauf und steigen einfach weiter

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

An den Börsen weltweit gewinnen die Bären die Oberhand. Seit Jahresbeginn sind die großen Aktienindizes stark unter Druck geraten. Der DAX hat inzwischen schon mehr als 5 % verloren und pendelt seit einigen Tagen um die Marke von 15.000 Punkten (Stand 08.02.2022, relevant für alle Kurse). Aber nicht alle Aktien fallen mit dem Gesamtmarkt. Einige Titel können sich dem Trend widersetzen und seit Jahresanfang ein Kursplus verbuchen. Hier sind zwei davon.

Diese Aktien steigen trotz Bärenstimmung an den Märkten

Coca-Cola

Die Coca-Cola-Aktie (WKN: 850663) ist aus meiner Sicht eine der seltenen Aktien, die in keinem Depot fehlen sollte. Der Softdrinkgigant ist sehr resistent gegenüber Konjunkturschwankungen, was zum Teil daran liegt, dass das Unternehmen in praktisch jedem Land der Welt aktiv ist. Darüber hinaus verfügt Coca-Cola über eine sehr starke Marktposition und eine Marke, die wahrscheinlich jeder kennt. Beste Voraussetzungen für kontinuierliches Wachstum.

Coca-Cola schafft es, trotz seiner enormen Größe Jahr für Jahr weiter zu wachsen. Allein im dritten Quartal des letzten Jahres hat Coca-Cola einen Umsatz von mehr als 10 Mrd. US-Dollar und einen Nettogewinn von mehr als 2,4 Mrd. US-Dollar verbucht. Da ist es nicht selbstverständlich, dass es immer weiter rauf geht.

Und doch will der Konzern auch in diesem Jahr weiter wachsen. So wie in den meisten Jahren davor auch. Und genau deshalb bewegt sich auch die Aktie immer weiter nach oben. Seit Jahresbeginn hat der Kurs um etwa 6 % auf 62 US-Dollar zugelegt. Angesichts der Performance des restlichen Marktes ist das ein beeindruckender Wert. Aber die Coca-Cola-Aktie ist für ihre Beständigkeit bekannt. Große Kursausschläge findet man hier selten. Auch die aktuell schlechte Stimmung kann der Aktie deshalb nicht viel anhaben.

Trotzdem gibt es im MDAX ein deutsches Unternehmen, das diese Performance noch deutlich toppen kann.

TeamViewer

Die Rede ist von TeamViewer (WKN: A2YN90). Die TeamViewer-Aktie gehörte im letzten Jahr mit einem Minus von mehr als 60 % zu den schwächsten Performern. Doch langsam macht sich wieder Optimismus breit.

Mit einem Kursplus von mehr als 30 % seit Jahresbeginn steht die Aktie derzeit an der Spitze des MDAX.

Auslöser der Rally waren besser als erwartet ausgefallene Zahlen für das letzte Quartal. Noch dazu hat das Unternehmen einen umfangreichen Aktienrückkauf gestartet. Bis Jahresende sollen eigene Aktien im Wert von bis zu 300 Mio. Euro aufgekauft werden. Beim aktuellen Kursniveau könnten damit knapp 10 % der Aktien vom Markt verschwinden.

Aber auch die Prognose kann überzeugen. Für dieses Jahr erwartet TeamViewer einen Umsatzanstieg um bis zu 15 % auf 580 Mio. Euro. Dank der Aktienrückkäufe dürfte der Gewinn je Aktie sogar noch deutlich schneller steigen. Das ist auch dringend nötig. Denn im vergangenen Jahr ist der Gewinn trotz steigender Umsätze stark eingebrochen. Dieses Jahr will man nun wieder aufholen.

