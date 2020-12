Diese Aktien sind im zweiten Lockdown um mehr als 50 % gestiegen

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Aktien haben wieder Saison. Jedes Jahr ab dem 1. November wird es für gewöhnlich sehr viel grüner bei den monatlichen Renditen.

Doch dieses Jahr kam im November ein weiteres Ereignis hinzu: Der zweite Lockdown. Das Coronavirus zeigt wieder seine Muskeln. Viele Bereiche der Wirtschaft sind wieder stark eingeschränkt oder gleich komplett im Winterschlaf.

Das klingt nicht nach einer Zeit, in der man zwingend Aktien besitzen müsste. Dennoch haben sich auch im November viele Aktien von ihrer besten Seite gezeigt. Die Aktien von Nordex (WKN: A0D655), Moderna (WKN: A2N9D9), Westport Fuel Systems (WKN: A0Q67T), MicroStrategy (WKN: 722713) und Appian (WKN: A2DR9Y) sind im November um mindestens 50 % und zum Teil deutlich über 100 % gestiegen (Stand für alle Zahlen: 01.12.2020).

Der Crash ist abgesagt. Kommt jetzt der Kaufrausch?

Wer hat tatsächlich mit einem erneuten Lockdown-Crash gerechnet? Also ich ganz sicher nicht.

Ja, ein unerwarteter Schock ist Gift für die Börse. Es existiert kein größerer Hammer für Aktienkurse als Unsicherheit.

Doch die Wirtschaft ist kein Automat, der für immer kaputt ist, wenn man an der falschen Schraube dreht. Es ist ein dynamisches, sich stetig wandelndes System.

Ist das Homeoffice fertig eingerichtet? Sind die neuen Plexiglastrenner geputzt? Gut, dann kann es ja weitergehen!

Leider konnten nicht alle Sektoren zur Normalität zurückkehren. Aktien von Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern werden so schnell kein neues Allzeithoch mehr sehen.

Doch Gewinner gibt es trotzdem reichlich. Der intelligente Investor muss mit der Zeit gehen. Wer das verstanden hat, konnte auch im zweiten Lockdown richtig gut Aktien kaufen.

5 Mal satte Aktien-Power

Die Nordex-Aktie hat im November um 54 % zulegen können. Sowohl die Zahlen als auch die Prognose kamen offenbar gut an. Bis 2022 will der Windkraftexperte die Marge (EBITDA) auf 8 % hochdrehen. Das wäre schon einiges mehr als die 2,2 %, die man derzeit aus Rostock berichten kann.

Die Moderna-Aktie konnte ihren Wert im November mit einem Plus von 105 % mehr als verdoppeln. Ein typischer Fall von Impfstoff-Gewinner. Ein klassischer Selbstläufer in Zeiten einer Pandemie.

Die Aktie von MicroStrategy tanzt etwas aus der Reihe. MicroStrategy-CEO Michael Saylor tauschte Anfang des Jahres den Großteil der Bargeldreserven kurzerhand in Bitcoin um. Zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 11.000 US-Dollar. Dieser Schachzug bescherte der MicroStrategy-Aktie im November ein Plus von 83 %.

Auch mit der Aktie von Westport Fuel Systems konnte man im November nichts falsch machen. Die Idee, Fahrzeuge mit Erdgas zu betanken, bearbeiten die Kanadier schon lange. Nach der Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten könnte sich dieser Ansatz als echte Alternative erweisen. Die Westport-Aktie freut es. Hier kam im November ein Plus von 117 % zusammen.

Cloud-Aktie Appian verteuerte sich im November um exakt 100 %. Ob Low-Code Development oder Business Process Management – der US-amerikanische PaaS-Anbieter hat praktisch jeden Megatrend unter der Sonne im Angebot.

Auch im Dezember werden wieder Kursraketen starten

Ich sage es immer wieder: Vergiss ETFs (börsengehandelte Fonds) und suche stattdessen Unternehmen mit exzellenten Geschäftsmodellen, für die die Zeit gekommen ist. Die fünf November-Gewinner zeigen, dass das keine Raketenwissenschaft ist.

Windkraft und alternative Antriebe liegen schon seit einiger Zeit mächtig im Trend. Das sieht jeder Blinde mit Krückstock.

Bei der Jagd nach dem Corona-Impfstoff konnte man praktisch blind zugreifen. Die Moderna-Aktie hier, ein paar Aktien der Konkurrenz dort – und fertig war das Impfstoff-Gewinner-Paket.

Bei Bitcoin-Profiteuer MicroStrategy und Cloud-Abräumer Appian musste man schon etwas genauer aufpassen. Trotzdem: Absolute Geheimtipps waren auch diese Aktien ganz sicher nicht.

Neuer Monat, neues Glück. Der Dezember ist da. Welche Aktien sich diesen Monat verdoppeln werden? Mach dich auf die Suche und finde es heraus!

Stefan Naerger besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Appian und empfiehlt MicroStrategy.

Motley Fool Deutschland 2020