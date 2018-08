Diese Aktien machten aus 1.000 US-Dollar ganze 21.000 US-Dollar – oder mehr!

Du musstest kein Genie sein, um in dieser Hausse Geld zu verdienen. In den letzten 10 Jahren hättest du mit einem S&P 500-Indexfonds aus 1.000 US-Dollar mehr als 2.750 US-Dollar verwandeln können. 2009 wäre der Wert deiner Investion aber auf knapp 600 US-Dollar gefallen, bevor es wieder aufwärts ging.

Wer in einzelne Aktien investiert, mag es, wenn die ganze Sache etwas interessanter ist. Wenn man sich das gleiche Jahrzehnt ansieht, haben einige wenige herausragende Aktien lebensverändernde Renditen geliefert. Insbesondere Lending Tree (WKN:A12HU0), BofI Holding (WKN:A0D8WZ) und National Beverage (WKN:901644) haben den Investoren seit 2008 geholfen, aus 1.000 US-Dollar 21.000 US-Dollar oder mehr zu machen. Wie haben sie das gemacht? Lies weiter, um es herauszufinden.

TREE Gesamtrenditekurs. Daten von YCHARTS.

Wachsen wie ein Baum

Lending Tree wurde erfolgreich, indem das Unternehmen etwas tat, was seine Kunden lieben: ihnen helfen, sich Geld zu leihen. Nach der Gründung Mitte der 90er Jahre während des ersten Technologiebooms, startete das Unternehmen vor 20 Jahren seine Internetpräsenz und brachte kurz darauf den bekannten Slogan „when banks compete, you win (wenn Banken miteinander konkurrieren, gewinnen Sie)“ heraus. An die Börse ging es im Jahr 2000, aber der verpatzte Börsengang führte schließlich dazu, dass das Unternehmen nach der Übernahme durch IAC Interactive (WKN:A0Q8BY) im Jahr 2003 wieder in den Privatbesitz überging. Im Jahr 2008 gliederte IAC Lending Tree aus, das danach eine riesige Expansion über Hypotheken hinaus begann und breite Portfolios von Krediten, einschließlich Auto- und Bildungskrediten, anbot.

Aus kurzfristiger Perspektive könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, sich die Aktien von Lending Tree anzuschauen. Die Investoren haben die Aktie in diesem Jahr gemieden, da sie befürchten, dass die Fähigkeit des Unternehmens, mit halsbrecherischer Geschwindigkeit weiter zu wachsen, endlich zu Ende gehen könnte. Da jedoch keine Anzeichen für eine Verlangsamung der Kreditvergabe zu erkennen sind, könnten die Gewinne von Lending Tree von fast 3.300 % in den letzten zehn Jahren sogar noch weiter steigen, sobald sich der jüngste Rückschlag umkehrt.

Online-Banking

BofI Holding ist das Unternehmen hinter der Bank of the Internet, einem Pionier der Finanzwelt. Die Online-Banken haben sich durch erstaunlich hohe Einlagenzinsen und beeindruckend niedrige Kreditzinsen hervorgetan. Insbesondere BofI hat sich unter seinen internetbasierten Konkurrenten hervorgetan. In den letzten zehn Jahren hat sich die Vermögensbasis von BofI mehr als verachtfacht und die Erträge sind heute deutlich höher als in der schlimmsten Zeit der Finanzkrise.

Wie Lending Tree hat auch BofI in letzter Zeit einige Schwierigkeiten gehabt, zum Teil, weil steigende Zinssätze die Zinskosten erhöhen. Der nachhaltige Wettbewerbsvorteil von BofI gegenüber den stationären Banken besteht jedoch darin, dass das Unternehmen nicht für die Wartung und Instandhaltung umfangreicher Filialnetze aufkommen muss. Darüber hinaus versucht BofI mit intelligenten Kooperationen und strategischen Übernahmen, in lukrative Bereiche wie Steuerrückerstattungsdarlehen und Leasing von Geschäftsausstattung vorzudringen. Das sind verschiedene Möglichkeiten, um auf Wachstumskurs zu bleiben.

Lass die Korken knallen!

National Beverage hat nicht sehr viel mit dem Internet zu tun und verkauft eine Reihe von Erfrischungsgetränken, Energy Drinks und anderen Getränken. Der größte Erfolg in den letzten Jahren war die Sprudelwasserlinie LaCroix, da der Verbrauchergeschmack sich in Richtung gesünderer Alternativen verschiebt. Statt auf zuckerhaltige Erfrischungsgetränke mit hohem Bekanntheitsgrad zu setzen, schätzen die Kunden jetzt die Einfachheit des kohlensäurehaltigen Wassers, und der leidenschaftliche CEO Nick Caporella hat einen Führungsstil, der die Mitarbeiter und die Aktionäre gleichermaßen begeistert.

Zu den Gewinnen von National Beverage kamen im Laufe der Jahre periodische Sonderdividenden hinzu, die von Zeit zu Zeit zu netten zusätzlichen Einnahmen führten. Alles in allem hat das Unternehmen seit 2007 mehr als 10 US-Dollar pro Aktie an Dividenden ausgeschüttet und diejenigen, die dieses Geld reinvestiert haben, haben die größten Gewinne erzielt. Der Gesundheitswahn bei Lebensmitteln und Getränken scheint sich fortzusetzen, vor allem, wenn die Zahl der Fusionen und Übernahmen in diesem Bereich zunimmt. Damit wäre National Beverage zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort.

Sei klug beim Investieren

Nicht jede Aktie wird sich so gut entwickeln, wie diese drei. Aber das Wichtigste, was man von diesen Aktien lernen sollte, ist, dass innerhalb eines Jahrzehnts oder mehr, viele Unternehmen eindrucksvollen Wohlstand produzieren können. Darüber hinaus sind für diese drei Unternehmen auf absehbare Zeit weitere Gewinne durchaus möglich.

