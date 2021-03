Diese Aktien machen dich vielleicht nicht reich: Aber sie bauen „sicher“ dein Vermögen auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Aktien, die dich reich machen können, gibt es vermutlich ebenso viele wie solche, die dich nicht reich machen werden. Trotzdem kann es für Foolishe Investoren manchmal ratsam sein, gleich zu Beginn auf die letztere Kategorie zu setzen. Das klingt sehr verwunderlich? Ja, mag sein.

Allerdings existieren Aktien, die dich vielleicht nicht reich machen, aber die sicher dein Vermögen aufbauen können. Zumindest langfristig orientiert über viele Jahre und Jahrzehnte.

Im Folgenden wollen wir einen Blick auf zwei solcher Kandidaten riskieren. Sowie darauf, was sie für dich bereithalten können.

BB Biotech: Vielleicht ein Quäntchen-Reichmacher

Eine erste Aktie, die man in diesem Kontext kennen sollte, ist die von BB Biotech (WKN: A0NFN3). Handelt es sich hierbei um eine Aktie, die dich reich machen kann? Ganz ehrlich: Es ist ein bisschen schwieriger zu beurteilen. Was die Aktie jedoch nicht ist, ist eine volatile, dynamische Wachstumsgeschichte im Biotech-Markt. Nein, denn das Management wählt einen anderen Fokus.

BB Biotech ist eigentlich eine Beteiligungsgesellschaft, die auf das Segment der Biotechnologie setzt. Das heißt: Der Markt ist chancenreich und womöglich etwas volatiler. Allerdings ist es die Breite der Aktienauswahl und das diversifizierte Portfolio eben nicht. Das könnte ein attraktiver Mix sein, um vergleichsweise defensiv in diesem lukrativen Sektor ein Vermögen aufzubauen.

Das Management von BB Biotech zahlt außerdem in jedem Jahr eine Dividende von 5 % aus, wobei der Referenzkurs im Dezember des jeweiligen Vorjahres liegt. Auch das zeigt mir: Langfristig kann man mit der Aktie ein Vermögen aufbauen. Allerdings vermutlich nicht Richie-Rich-reich werden mit diesem diversifizierten Mix.

Realty Income: Nicht reich, aber Vermögen mit Dividende

Eine zweite Aktie, die dich vielleicht nicht reich macht, mit der du jedoch sehr defensiv dein Vermögen aufbauen kannst, ist die von Realty Income (WKN: 899744). Hierbei handelt es sich um einen Real Estate Investment Trust, der mit 6.500 Immobilien sehr diversifiziert ist. Auch andere Eigenschaften wie die Triple-Net-Lease-Verträge und ein insgesamt auch qualitativ diversifiziertes Portfolio runden das defensive Chance-Risiko-Verhältnis ab.

Der Fokus ist klar: eine stabile Dividende. Das Management hat inzwischen 109-mal in Folge die eigene Dividende erhöht und zahlt seit über 600 Monaten eine solide Dividende aus. Das ist eine bemerkenswerte Historie, die wir hier erkennen können.

Aber lass uns die konservative Klasse noch anderweitig betonen: Die derzeitige Dividendenrendite liegt bei ca. 4,63 %. Das heißt: Foolishe Investoren können mit der Ausschüttung ca. 0,385 % Dividendenrendite pro Monat ergattern. Ein Mix, der hilfreich ist, um ein passives Einkommen zu generieren oder eben langfristig ein Vermögen. Aufgrund der defensiven Klasse wird er dich jedoch ebenfalls nicht soooo reich werden lassen.

Nicht reich, aber ein Vermögen aufbauen!

Die Aktien von BB Biotech und von Realty Income sind daher zwei Kandidaten, mit denen du vermutlich nicht richtig reich wirst. Oder zumindest nicht bestmöglich. Die jedoch solide Kompromisse mit defensiver Klasse besitzen und dir konservativ beim Aufbau des Vermögens helfen. Suchst du das? Dann könntest du hier richtig sein.

The post Diese Aktien machen dich vielleicht nicht reich: Aber sie bauen „sicher“ dein Vermögen auf! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech und Realty Income. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021