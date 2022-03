Diese Aktien lässt eine Inflation kalt

Inmitten von einer Inflation wählen Investoren ihre Aktien bedachter aus. Denn in einer Inflation leiden nicht nur Endverbraucher unter Preiserhöhungen bei Gütern des täglichen Gebrauchs, sondern auch Unternehmen haben mit erhöhten Anschaffungskosten zu kämpfen. Gerade Unternehmen, die von vielen Zulieferern abhängig sind, sehen sich mit Preiserhöhungen entlang der Lieferkette konfrontiert.

Im schlimmsten Fall führt dies zu sinkenden Margen. Ein Szenario, auf das kein Anleger wirklich Lust hat. Glücklicherweise gibt es bestimmte Aktien, die eine Inflation mehr oder weniger kalt lässt. Für Privatanleger stellen diese in einem inflationären Umfeld meiner Meinung nach eine spannende Option dar.

Gute Aktien für eine Inflation

Grundsätzlich kommen Unternehmen mit einer schlanken Kapitalstruktur und einer starken Preissetzungsmacht relativ gut durch eine Inflation hindurch. Solche Unternehmen sind nicht so abhängig von Zulieferern und verfügen über ein Produkt, das so begehrt ist, dass sich der Preis dafür erhöhen lässt. Man gibt dadurch die eigene Inflationsrate an seine Kunden weiter. Ein gutes Beispiel dafür ist Apple.

Keine Frage: Aktien wie Apple sind während einer Inflation begehrenswert. Auch generell schaden Unternehmen mit einer hohen Preissetzungsmacht keinem gut diversifizierten Depot. Doch noch besser als eine starke Marktposition ist bei unserer Betrachtung ein natürlicher Schutz vor Inflation.

Natürlicher Schutz vor Inflation: Diese Aktien bieten das

Als natürlichen Schutz verstehe ich die Tatsache, dass die Inflation bei einem Unternehmen mehr oder minder unbemerkt vorübergeht. Sprich, es müssen aktiv keine großartigen Maßnahmen ergriffen werden, um einer Inflation vorzubeugen. Das funktioniert nur bei Unternehmen, die ihre Umsätze in prozentualer Relation zu etwas abrechnen. Ein Beispiel gefällig?

Visa betreibt eines der größten Kreditkartennetzwerke der Welt. Täglich wickelt das Unternehmen unzählige Transaktionen ab und verdient an jeder davon ein wenig mit. Von jeder betroffenen Zahlung behält das Unternehmen einen kleinen Prozentsatz für sich. Steigt aufgrund der Inflation das absolute Volumen einer Transaktion, steigt automatisch auch der relative Anteil von Visa. Infolgedessen verfügt Visa mit seinem Geschäftsmodell über einen automatischen Inflationsausgleich.

Langfristig denken

Neben Visa kann ich dir mit Mastercard und PayPal weitere Beispiele für Aktien nennen, die eine Inflation kalt lassen. Sogar der E-Commerce-Plattform-Anbieter Shopify ist vor einem zu starken Geldmengenwachstum gefeit. Denn auch Shopify verdient an über seine Plattform abgewickelten Transaktionen prozentual mit.

Auch wenn es durchaus Sinn macht, in einem inflationärem Umfeld nach passenden Aktien Ausschau zu halten, sollte man stets mit einem langfristigen Gedanken im Hinterkopf agieren. Man sollte trotz Inflation nur auf die Aktien setzen, von denen man auch darüber hinaus langfristig überzeugt ist.

Der Artikel Diese Aktien lässt eine Inflation kalt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Apple und PayPal. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple, Mastercard, PayPal Holdings, Shopify und Visa und empfiehlt die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple, Long March 2023 $120 Call auf Apple, Long January 2023 $1,140 Call auf Shopify und Short January 2023 $1,160 Call auf Shopify.

Motley Fool Deutschland 2022