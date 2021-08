Diese Aktie hat mir gerade 25,71 Euro Dividende im Quartal ausgezahlt: Werden es mehr?

Die Aktie, die mir gerade eben eine Dividende in Höhe von 25,71 Euro ausgezahlt hat, ist die von Tanger Factory Outlet Centers (WKN: 886676). Hierbei handelt es sich um einen Real Estate Investment Trust, der mit ca. 200 Anteilsscheinen in meinem Depot noch vertreten ist. Allerdings ist das heute nicht unser primärer Fokus.

Nein, sondern es steht die Frage im Raum: Sind die 25,71 Euro Dividende die Spitze des Eisbergs? Oder könnte es über kurz oder lang mehr werden? Grundsätzlich eine interessante Frage. Wobei die Antwort bei mir persönlich gar nicht so einfach ist.

25,71 Euro Dividende? Das könnte mehr werden

Tanger Factory Outlet Centers hat mir also 25,71 Euro Dividende gezahlt. Hierbei handelt es sich sogar lediglich um eine Quartalsdividende. Das bedeutet, dass ich in ca. drei Monaten erneut einen solchen Betrag erwarten kann. Zumindest, wenn die Ausschüttung je Aktie konstant gehalten werden kann.

Aber könnte die Dividende über kurz oder lang mehr werden als 25,71 Euro? Und das nicht bloß aufgrund von Wechselkurseffekten? Die Chancen hierfür dürften gar nicht mal so schlecht stehen. Ausgangslage für diesen Wert ist schließlich eine aktuelle Quartalsdividende in Höhe von 0,1775 US-Dollar. Ein Wert, der in etwa der Hälfte der Dividende vor der COVID-19-Pandemie entspricht.

Sollte die Pandemie daher zu Ende sein und sich das operative Geschäft bei Tanger Factory Outlet Centers normalisieren, so könnte eine höhere Dividende durchaus möglich sein. Die derzeitigen 25,71 Euro bei mir, beziehungsweise die 0,1775 US-Dollar je Vierteljahr müssten zudem nicht das Ende sein. Sogar jetzt nicht. Im vergangenen, zweiten Quartal kam der Real Estate Investment Trust schließlich auf Funds from Operations in Höhe von 0,30 US-Dollar. Ein Wert, der grundsätzlich zeigt, dass noch Potenzial vorhanden sein könnte.

Die Sache ist die: Ich glaube nicht mehr an die Aktie

Bei Tanger Factory Outlet Centers ist die Ausgangslage jedoch trotzdem bei mir persönlich eine andere. Grundsätzlich müssen die 25,71 Euro Dividende mit Blick auf die Aktie selbst zwar nicht das Limit sein. Allerdings könnten sie es bei mir im Depot durchaus. Der Grund dafür ist: Ich verliere die Überzeugung in die Aktie. Insbesondere nach der Kürzung beziehungsweise dem Aussetzen der Dividende im letzten Jahr hat sich meine Investitionsthese verändert. Eine klare Dividendenaktie, die zu meinem Depot passt, sehe ich hier nicht mehr.

Das bedeutet, dass ich auf keinen Fall weiter in die Aktie investieren werde. Ein Teilverkauf oder sogar das Auflösen der Aktienposition ist kurz- bis mittelfristig wahrscheinlicher. Deshalb dürften die derzeitigen 25,71 Euro Dividende doch eher die Spitze des Eisbergs sein. Ich glaube nicht, dass ich das noch mitbekommen werde, sollte der Real Estate Investment Trust eine höhere Dividende auszahlen.

Der Artikel Diese Aktie hat mir gerade 25,71 Euro Dividende im Quartal ausgezahlt: Werden es mehr? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Tanger Factory Outlet Centers. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Tanger Factory Outlet Center.

