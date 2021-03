Diese Aktie hätte dein Geld in 12 Monaten ver-3-facht & zahlt inzwischen 9 % Dividendenrendite!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Eine Aktie, die dein Geld in den letzten zwölf Monaten verdreifacht hätte und dir inzwischen 9 % Dividendenrendite zahlt, das klingt garantiert nach einem attraktiven Mix. Oder einem soliden Kompromiss aus einer starken Kursperformance und einem gigantischen Einkommenspotenzial. Kein Zweifel: Eine solche Aktie kann beides.

Aber welche Aktie hätte im letzten Jahr dein Geld verdreifacht und würde heute gemessen an deiner initialen Investition auf eine Dividendenrendite von 9 % kommen? Das ist die spannende Frage. Es gibt eine Antwort darauf, die dich vielleicht nicht überrascht. Die allerdings weiterhin über eine Menge Potenzial verfügen könnte.

Aktie, die dein Geld verdreifacht hätte

Die Aktie, die dein Geld in den letzten 52 Wochen Pi mal Daumen ca. verdreifacht hätte, ist die von Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH). Mit Blick auf das Kursniveau auf dem Höhepunkt des Corona-Crashs stellen wir fest, dass die Notierung damals bis auf 51,87 Euro eingebrochen ist. Oder umgerechnet bis auf ca. 59,47 US-Dollar. Ein wirklich tiefes Niveau.

Zwischenzeitlich hätte sich die Aktie von Innovative Industrial Properties allerdings verdreifacht. Ja, sogar mehr. Selbst auf dem aktuellen Kursniveau von 144,85 Euro (22.03.2020, maßgeblich für alle Kurse und Kennzahlen) ist das Verdreifachungspotenzial noch immer ersichtlich. In der Spitze konnte die Aktie dieses US-amerikanischen Cannabis-REITs sogar auf bis zu 183,70 Euro klettern. Das heißt, die Aktie hat sogar an der Vervierfachung gekratzt. Definitiv eine rasante Performance über einen kurzen Zeitraum.

Die Gründe für diese Performance sind natürlich offensichtlich: Innovative Industrial Properties wächst und wächst und wächst. Innerhalb dieser zwölf Monate kletterten die Funds from Operations je Aktie so beispielsweise von 3,27 US-Dollar auf 5,00 US-Dollar. Das heißt, das operative Wachstum je Aktie lag innerhalb dieses Zeitraums bei ca. 53 %. Das ist alles andere als wenig gewesen. Das Wachstum im Markt des Cannabis könnte jedoch noch weitergehen. Vermutlich auch, weil sich der Markt weiterhin öffnet.

Fast 9 % Dividendenrendite!

Die Kursperformance ist jedoch nicht alles: Innovative Industrial Properties käme inzwischen nämlich auch auf fast 9 % Dividendenrendite. Gemessen an der aktuellen Quartalsdividende von 1,32 US-Dollar und dem damaligen Einstiegskurs von 59,47 US-Dollar läge der Wert inzwischen bei 8,87 %. Alleine damit könnte man als Investor fast den Markt schlagen.

Auch dieser Wert hat sich inzwischen deutlich verändert: Vor ca. zwölf Monaten zahlte Innovative Industrial Properties schließlich noch 1,00 US-Dollar an die Investoren aus. Das Dividendenwachstum liegt im Jahresvergleich entsprechend bei 32 %. Wenig ist das absolut nicht.

Auch zum Zeitpunkt der Investition hätte die Dividendenrendite jedoch bei ca. 6,7 % gelegen, was absolut nicht wenig gewesen ist. Hier zeigt sich, dass der Zeitpunkt von vor zwölf Monaten ein wirklich günstiger gewesen ist, um in diesen REIT zu investieren. Die Wachstumsgeschichte könnte jedoch weitergehen. Auch wenn die derzeitige Dividendenrendite bloß bei ca. 2,8 % liegt.

The post Diese Aktie hätte dein Geld in 12 Monaten ver-3-facht & zahlt inzwischen 9 % Dividendenrendite! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unser Top Small Cap für 2021, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!



Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2021