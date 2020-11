Diese Aktie hätte aus 1.000 Euro seit März 5.571 Euro werden lassen: Jetzt noch ein Kauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Square":

Es gibt eine Erkenntnis, die wir als Investoren bezüglich trendstarker Aktien seit dem letzten Crash mitnehmen sollten. Gerade wenn Zeiten volatil sind, so ist da ein idealer Zeitpunkt, in solche Anteilsscheine und Unternehmen zu investieren. Der quasi zwangsläufig einsetzende Turnaround wird mutige Investoren reich belohnen. Beziehungsweise hat mutige Investoren bereits belohnt, die in diesen Tagen auf trendstarke Wachstumsraketen gesetzt haben.

Eine Aktie, die zu diesem Kreis definitiv dazugehört, ist die von Square (WKN: A143D6). Lassen wir im Folgenden einmal die Performance Revue passieren und gehen der Frage nach, ob die Aktie des US-amerikanischen Zahlungsdienstleisters auch heute noch ein Kauf ist.

Square: 1.000 Euro im März investiert!

Um die Dramatik unseres heutigen Überblicks maximal zu steigern, gehen wir einfach mal von einer vergleichsweise unrealistischen Annahme aus. Nämlich, dass man es als Investor geschafft hätte, den genauen Tiefpunkt zu timen, der gemäß der Daten von Google bei 31,92 Euro gelegen hat. Ein ziemlich günstiger Einstiegszeitpunkt im Nachhinein, aber das werden wir gleich sehen.

Wer jedenfalls damals 1.000 Euro investiert hätte, der säße jetzt auf 31 Anteilsscheinen und hätte sogar noch Geld übrig gehabt für die Handelsgebühren. Definitiv ein größeres Aktienpaket, dessen Performance sich bis heute gelohnt hat. Die Square-Aktie notiert gegenwärtig auf einem Aktienkursniveau von 179,72 Euro. Oder, anders ausgedrückt: Die Anteilsscheine haben sich inzwischen ca. ver-5,6-facht. Wobei das, wie gesagt, unter der Annahme steht, dass man zum günstigsten Zeitpunkt eingestiegen wäre.

Aus einer initialen Investition von 1.000 Euro in 31 Anteilsscheine an dem US-amerikanischen Zahlungsdienstleister wären damit bis heute 5.571,32 Euro geworden. Definitiv eine spannende Performance, wobei wir bedenken sollten, dass der Vergleichszeitraum lediglich knapp über acht Monate beträgt.

Ist die Aktie jetzt noch ein Kauf?

Foolishe Investoren wittern natürlich die Chance und, keine Frage: Square hat in den letzten Wochen und Monaten bewiesen, dass hinter der Aktie eine intakte Wachstumsgeschichte steckt. Im letzten Quartal konnte das Unternehmen den eigenen Umsatz auf 3,03 Mrd. US-Dollar steigern und der Zahlungsdienstleister ist mit einem Nettoergebnis von 37 Mio. US-Dollar profitabel gewesen. Wirklich spannend, welche Dynamik diese Wachstumsgeschichte zeigt, zumal das Umsatzwachstum bei sage und schreibe 140 % im Jahresvergleich gelegen hat.

Square wird momentan mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 96 Mrd. US-Dollar bewertet. Wenn wir die zuletzt ausgewiesenen Quartalsumsätze auf ein Gesamtjahr hochrechnen, so läge das Kurs-Umsatz-Verhältnis bei ca. 8. Ein ziemlich interessanter Wert.

Foolishe Investoren sollten natürlich nicht annehmen, dass das Umsatzwachstum stets bei 140 % verweilen wird. Sollte Square jedoch profitabler werden und moderat weiterwachsen, so könnte das trotzdem eine attraktive Ausgangslage sein. Zumal Square mit der Cash App immer größere Erfolge feiert, sein Ökosystem weiter ausbaut und mit dieser Applikation zuletzt fast die Hälfte des operativen Ergebnisses beigesteuert hat. Eine spannende Ausgangslage bei dem Fintech, die noch immer Renditepotenzial besitzen dürfte.

Square-Aktie: Was für eine Performance!

Für den Moment können wir jedoch eines festhalten: Im aktuellen Börsenjahr 2020 hat die Square-Aktie eine gigantische Performance gezeigt. Zu Beginn der Corona-Krise korrigierte auch diese trendstarke Wachstumsaktie wie die ganzen breiten Märkte. Das Wachstum, der Trend und die operative Stärke haben jedoch zu einem Turnaround geführt, der den Aktienkurs mehr als ver-5-facht hat. Das zeigt ein weiteres Mal: Trendstarke Aktien im Crash zu kaufen ist ziemlich clever.

Vincent besitzt Aktien von Square. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Square.

