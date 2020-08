Diese 6 Charakteristika haben viele Millionäre gemeinsam!

Weitere Suchergebnisse zu "Berkshire Hathaway B":

Würden wir 100 Menschen auf der Straße befragen, ob sie gern Millionär wären, würden wahrscheinlich alle diese Frage mit Ja beantworten. Doch wenn wir einen Schritt weitergehen und fragen, ob sie auch bereit wären, dafür bestimmten Regeln zu folgen, würden sich wahrscheinlich sehr viele Menschen doch eher dagegen entscheiden.

Der Grund liegt häufig in unserer Vorstellung davon, wie wir leben möchten. Und wenn wir uns die Gemeinsamkeiten der Millionäre ansehen, scheinen die Regeln doch sehr langweilig zu sein und zudem noch Disziplin und Durchhaltevermögen zu erfordern.

Reiche Menschen besitzen häufig die folgenden Charakteristika.

1. Keine unnötigen Ausgaben und relativ bescheidener Lebensstil

Viele Millionäre leben nicht im Luxus, sondern in normalen, unauffälligen Verhältnissen. Es mag Erziehung sein oder auch nur der Verstand, der ihnen sagt, dass große Konsumausgaben Kapitalvernichter sind und nur kurzfristig glücklich machen.

So zählen beispielsweise viele Ärzte zu den Millionären. Doch bei den wenigsten würden wir es anhand ihres Lebensstils vermuten. Sie arbeiten viel und oft bis ins hohe Alter, obwohl sie es in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht müssten.

So profitieren sie vom Effekt eines hohen Einkommens und relativ niedriger Ausgaben, wodurch sie hohe Summen sparen und anlegen können. Der Zinseszinseffekt ist deshalb auf ihrer Seite. Meistens wohnen sie ihr Leben lang im gleichen Haus und kaufen seltener ein neues Auto.

Millionären ist finanzielle Freiheit häufig wichtiger als Statussymbole, die Kapital zerstören. Finanzielle Freiheit erhöht das persönliche Glück, während Statussymbole meist nur für die Außenwelt bestimmt sind.

2. Langfristige Denkweise

Millionäre denken häufig in großen Zeiträumen. Dies lässt sie anders mit Geld umgehen. Sie verstehen, dass es kurzfristig keinen Unterschied macht, ob wir beispielsweise jeden Tag eine halbe Packung Zigaretten rauchen oder nicht, aber langfristig sehr wohl. Nicht nur für die Gesundheit, sondern vor allem für den Geldbeutel.

Allein die Einsparung dieser Ausgabe kann langfristig den Unterschied machen, ob wir vermögend werden oder nicht. Die Ursache dafür liegt im Zinseszinseffekt, wenn wir den Betrag investieren, statt ihn zu verkonsumieren.

3. Hohes Interesse am Lernen

Viele Millionäre besitzen ein überdurchschnittlich hohes Interesse am Lernen. In 80 % der Fälle haben sie studiert, was jedoch keine Voraussetzung ist. So hat Teslas (WKN: A1CX3T) Elon Musk bereits als Kind jedes Buch seines Vaters (eines Ingenieurs) gelesen und auch Berkshire Hathaways (WKN: A0YJQ2) Warren Buffett verbringt sehr viel Zeit mit dem Lesen von Büchern. Vermögende verwenden darüber hinaus mehr Zeit mit dem Planen der eigenen Finanzen.

4. Selbstständigkeit

Viele Millionäre sind selbstständig oder besitzen ihr eigenes Unternehmen. So können sie sich mit dem Gebiet beschäftigten, das sie am meisten interessiert. Häufig arbeiten sie infolgedessen überdurchschnittlich viele Stunden in der Woche, was sich in mehr Erfolg auszahlen kann.

5. Hohe Spar- und Investmentraten

Reiche Menschen sparen und investieren überdurchschnittlich viel, und dies gilt unabhängig davon, welchen Beruf sie ausüben oder ob sie reiche Eltern besaßen oder nicht. Die meisten vermögenden Menschen stammen aus durchschnittlichen Verhältnissen und investieren jährlich etwa 20 % ihrer Einnahmen.

6. Langfristige und defensive Anlagen

Die meisten Millionäre schichten ihre Anlagen nicht ständig um, sondern kaufen sie, um längerfristig dabeizubleiben. Getreu dem Sprichwort: „Hin und her macht Taschen leer.“ Dabei gehen sie meistens defensiv vor und investieren nur in solide Anlagen.

Natürlich gibt es auch Millionäre, die einen anderen Lebensstil pflegen und deshalb mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber sie stellen eher die Ausnahme als die Regel dar.

