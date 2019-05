Diese 5 Pot-Aktien haben das meiste Geld

Weitere Suchergebnisse zu "Canopy Growth Corporation":

Für den Fall, dass du nicht aufgepasst hast, lass dir sagen, dass die Marihuana-Industrie vor unseren Augen zu einem großen Geschäft wird. Nachdem die legale Marihuana-Industrie zunächst ein Tabuprodukt verkauft hatte, erwirtschaftete sie 2018 weltweit 12,2 Mrd. US-Dollar Umsatz und scheint auf Kurs zu sein, um den Umsatz 2019 um weitere 38 % auf 16,9 Mrd. US-Dollar zu steigern. Das geht aus einem Bericht des Duos Arcview Market Research und BDS Analytics hervor.

Angesichts der großen Geldmengen, die in die Marihuana-Industrie fließen, müssen Pot-Aktien sich darauf vorbereiten, ihre Produktionskapazität zu erweitern, ihre Produktportfolios zu erweitern und sogar neue oder ergänzende Geschäfte zu erwerben. Obwohl ein Teil davon durch den Verkauf von Aktien finanziert werden kann, hilft es sicherlich, einen gesunden Bestand an Bargeld zur Verfügung zu haben.

Wenn es um die Liquidität geht – also um Bares –, dann haben im Moment keine anderen Pot-Aktien mehr davon zur Hand als diese fünf:

Canopy Growth: 3,67 Mrd. US-Dollar

Das sollte wenig überraschend sein, aber Canopy Growth (WKN:A140QA), die nach Marktkapitalisierung größte Marihuana-Aktie der Welt, verfügt über die beneidenswerteste Liquiditäts- und kurzfristige Anlageposition von 3,67 Mrd. US-Dollar, basierend auf der Bilanz vom Ende des dritten Quartals (31. Dezember 2018).

Wo kommt das ganze Geld her? Sieh dir mal die bahnbrechende 4-Mrd.-US-Dollar-Beteiligung von Constellation Brands bei Canopy an, die im August angekündigt und im November letzten Jahres abgeschlossen wurde. Der Hersteller von Modelo- und Corona-Bier hatte nach einer Möglichkeit gesucht, seine Zehen in den Teich der aufstrebenden Cannabis-Industrie zu tauchen, und vor seiner Investition von 4 Mrd. US-Dollar hatte er bereits zweimal direkt oder indirekt in Canopy investiert. Nach dem Abschluss hält Constellation nun eine 37-prozentige Beteiligung an Canopy Growth und könnte seinen Anteil auf 56 % erhöhen, falls Optionsscheine, die ebenfalls im Rahmen des Investment-Deals enthalten waren, in Zukunft ausgeübt werden.

Canopy Growth plant seinerseits, sein kleines Vermögen für ergänzende Übernahmen, die Erweiterung seines Produktportfolios und den Eintritt in den lukrativen US-Markt zu nutzen. Mitte Januar erhielt Canopy Growth eine Hanfproduktions- und Verarbeitungslizenz im Bundesstaat New York und kündigte Pläne für Investitionen von bis zu 150 Mio. US-Dollar in den Aufbau einer Verarbeitungsanlage im Empire State an. Im vergangenen Monat kündigte das Unternehmen zudem den 3,4 Mrd. US-Dollar teuren Bar- und Aktienkauf des vertikal integrierten Apothekenbetreibers Acreage Holdings an, der von der Legalisierung von Marihuana in den Vereinigten Staaten abhängig ist.

Kurz gesagt, Canopy will mit seiner Kriegskasse aggressiv bleiben.

Cronos Group: 1,82 Mrd. US-Dollar

Die einzige andere Pot-Aktie mit mehr als 1 Mrd. US-Dollar in liquiden Mitteln in der Kasse ist die Cronos Group (WKN:A2DMQY). Obwohl das Unternehmen sein letztes Quartal mit weniger als 25 Mio. US-Dollar in bar in der Bilanz beendete, füllten sich seine Taschen durch den Abschluss einer Investition von Altria im März drastisch.

Im Dezember kündigte der Tabakriese Altria an, dass er 1,8 Mrd. US-Dollar in Cronos für eine unverwässerte 45-prozentige Beteiligung investieren würde. Wie beim oben beschriebenen Constellation-Canopy-Deal hat auch Altria Optionen, die den Anteil im Falle der Ausführung auf 55 % erhöhen könnten. Da Altria mit einem sprunghaften Rückgang des Zigarettenvolumens konfrontiert ist, hofft das Unternehmen, dass seine Investition in Cronos zu neuen Produkten, schnellerem Umsatzwachstum und einer gesunden Rendite führen wird.

Was die Cronos Group betrifft, so brauchte sie dieses Kapital dringend. Mit einer Jahresspitzenkapazität von fast 120.000 kg liegt das Unternehmen beim Produktionspotenzial deutlich hinter einigen seiner Konkurrenten zurück. Darüber hinaus verfügt es über eine Produktions- oder Vertriebspräsenz in nur vier Ländern außerhalb Kanadas, was Cronos nicht viel Spielraum für Fehler gibt, wenn es zu einem Überangebot an getrocknetem Cannabis und zu einer Kommodifizierung mit Trockenblumen in Kanada kommt. Das deutet darauf hin, dass Cronos, obwohl das Unternehmen jetzt eine volle Kasse hat, dieses Geld sehr bald einsetzen muss, um seine hohe Marktkapitalisierung zu halten.

GW Pharmaceuticals: 592 Mio. US-Dollar

Der einzige Nichtanbauer auf der Liste ist der cannabinoidbasierte Medikamentenentwickler GW Pharmaceuticals (WKN:693692), der am Ende seines letzten Quartals über rund 592 Mio. US-Dollar in bar verfügte.

Im Juni 2018 erhielt GW Pharmaceuticals die allererste Zulassung für ein Cannabis-Derivat-Medikament der U.S. Food and Drug Administration (FDA). Das Medikament, Epidiolex, ist eine orale Lösung auf Cannabidol-Basis, die in mehreren Phase-3-Studien die Anfallshäufigkeit bei zwei seltenen Arten von Epilepsie im Kindesalter gegenüber dem Ausgangswert um 30 bis 40 % reduziert hat. Nach dem Sieg über das Placebo war es keine Überraschung, dass das Panel der FDA Epidiolex in einer einstimmigen Abstimmung zur Zulassung empfahl und dass die FDA dem mit einer offiziellen Zulassung Wochen später folgte.

GW Pharmaceuticals führte Epidiolex Anfang November letzten Jahres mit einem jährlichen Listenpreis von 32.500 US-Dollar ein. Wie bei jedem neuen Medikament – auch bei einem, das keine FDA-zugelassene Konkurrenz in einer der beiden zugelassenen Anwendungen (Dravet-Syndrom) hat – können Marketing- und Einführungskosten belastend sein, weshalb es für GW Pharmaceuticals wichtig ist, genügend Barmittel zur Verfügung zu haben, um kurzfristige Verluste abzudecken sowie die laufende Forschung zu finanzieren, die die Zulassung von Epidiolex erweitern soll. Da für das Jahr 2019 Verluste prognostiziert werden, ist es wahrscheinlich, dass die aktuelle Liquiditätslage von GW bis zum Jahresende deutlich zurückgehen wird.

Tilray: 518 Mio. US-Dollar

Der vierte Platz beim Kassenstand belegte 2018 Tilray (WKN:A2JQSC). Nach einem Wandelanleihenangebot in Höhe von 420 Mio. US-Dollar im Oktober konnte Tilray seinen Cash-Bestand deutlich auf rund 518 Mio. US-Dollar steigern.

Warum die Notwendigkeit für all das Geld? Nun, zum einen hat Tilray kürzlich angekündigt, dass das Unternehmen seine Geschäftsstrategie komplett ändern werde. Da die Wall Street erwartet, dass Tilray seine Aufmerksamkeit auf den kanadischen Inlandsmarkt richtet, kündigte CEO Brendan Kennedy an, dass die USA und Europa ihre neuen Ziele für zukünftige Investitionsmöglichkeiten sein werden. Obwohl diese Märkte in Bezug auf das maximale Cannabis-Potenzial größer sind als Kanada, ist es dennoch irritierend, wenn Tilray seine Geschäftsstrategie auf einen Schlag ändert. Allerdings scheint das Unternehmen über genügend liquide Mittel zu verfügen, um das zu tun.

Der andere bemerkenswerte Aspekt dieses Geldpolsters ist, dass es sehr dringend benötigt wird, da Tilray in den Jahren 2019 und 2020 voraussichtlich Geld verlieren wird. Tilray kam bei der Kapazitätserweiterung etwas zu spät und der Wechsel der Geschäftsstrategie bedeutet wahrscheinlich, dass die Expansion der Anbaukapazitäten weiter vorangetrieben wird. Da unklar ist, wann Tilray profitabel wird, wird dieses Geld nötig sein, um das Unternehmen vor kurzfristigen Verlusten zu schützen. Mit anderen Worten, wie bei jeder der anderen oben genannten Pot-Aktien sollte auch dieser Barwert bis zum Jahresende sinken.

Aurora Cannabis: 379 Mio. US-Dollar

Schließlich rundet Kanadas größter Marihuana-Produzent, Aurora Cannabis (WKN:A12GS7), die Liste mit rund 379 Mio. US-Dollar in der Tasche ab.

Zwar beendete Aurora sein zweites Quartal mit nur knapp 123 Mio. US-Dollar in liquiden Mitteln, schloss aber im Januar, nach dem Ende des zweiten Quartals, eine Kapitalerhöhung in Höhe von 345 Mio. Kanadischen Dollar ab. Inklusive dieses Angebots, aber ohne eines der jüngsten 700-Mio.-US-Dollar-Angebote, verfügt das Unternehmen über rund 379 Mio. US-Dollar in bar.

Andererseits ist es ziemlich selten, dass Aurora Cannabis etwas von seinem Geld verbraucht. Bei so ziemlich jeder einzelnen Übernahme seit Anfang 2018 hat sich Aurora dafür entschieden, seine Geschäfte vollständig mit eigenen Stammaktien zu finanzieren. Mit Ausnahme des CanniMed-Deals, der ein wenig Baranreiz erforderte, wurden der MedReleaf-Buyout in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar, die ICC-Labs-Übernahme in Höhe von 200 Mio. US-Dollar und der Kauf von Whistler Medical Marijuana im Wert von rund 130 Mio. US-Dollar vollständig mit Aurora-Aktien abgeschlossen.

Es besteht die Möglichkeit, dass Aurora seine liquiden Mittel überwiegend dazu verwenden wird, in neue internationale Märkte vorzudringen und kurzfristige operative Verluste abzufedern. Aurora hat derzeit eine Produktions- bzw. Vertriebspräsenz in mehr Ländern (24) als jede andere Pot-Aktie, und an diesem Wettbewerbsvorteil will das Unternehmen festhalten. Das bedeutet, dass die Rahmenbedingungen für Anbau und Verkauf von medizinischem Cannabis in Übersee aggressiv festgelegt werden müssen.

Denkt daran, Leute, Geld ist nicht alles. Aber es ist ein guter Anfang.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 05.05.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool empfiehlt Constellation Brands.

