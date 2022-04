Diese 5 Immobilienaktien können sich selbst finanzieren

Wichtige Punkte

REITs sind Immobilienunternehmen, die ihre Gewinne als Dividenden ausschütten.

Du kannst deinen Besitz von REITs diversifizieren, um dich in vielen verschiedenen Branchen zu engagieren.

Der Besitz von Immobilien ist eines der bewährtesten und zuverlässigsten Instrumente der Menschheit zum Vermögensaufbau. Früher musste man reich sein, um eine Anlageimmobilie zu besitzen, aber das ist heute nicht mehr der Fall.

Du kannst in Real Estate Investment Trusts (REITs) investieren, also in Unternehmen, die Immobilien besitzen und vermieten und die Gewinne als Dividenden an die Aktionäre ausschütten. Du kannst ein diversifiziertes Portfolio von REITs, wie die unten aufgeführten, kaufen und halten und sie nach und nach deine Investition zurückzahlen lassen.

1. Innovative Industrial Properties

Cannabis ist in den Vereinigten Staaten auf Bundesebene illegal, was es für Anbauer und andere Cannabis-Unternehmen schwierig macht, die dringend benötigten Finanzmittel zu erhalten. Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH, -1,07 %) schafft hier Abhilfe, indem es Grundstücke von Cannabis-Unternehmen erwirbt und sie dann an diese zurückvermietet. Auf diese Weise wird das Eigenkapital der Immobilie freigesetzt, das die Cannabis-Unternehmen in das Wachstum ihres Unternehmens investieren können.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 3,5 % auf Basis des aktuellen Aktienkurses. Cannabis wird zu einer immer beliebteren Branche, sodass die Geschäfte für Innovative Industrial gut laufen. Im Jahr 2021 stiegen die Cash-Gewinne des Unternehmens (Funds from Operations, FFO) gegenüber 2020 um 78 %.

2. CubeSmart

Selbstlagerung ist immer gefragt; es gibt viele Lebensereignisse, die eine Lagerung erforderlich machen, sei es ein Umzug, ein Jobwechsel oder einfach nur die Notwendigkeit, einen Platz für die eigenen Sachen zu finden. CubeSmart (WKN: A1JKQD, 0,66 %) besitzt und betreibt 1.258 solcher Einrichtungen in den Vereinigten Staaten.

Das Unternehmen konzentriert sich auf städtische Gebiete, vor allem auf Ostküstenstaaten wie New York und New Jersey. Es ist eine verbrauchernahe Marke, die eigene Standorte betreibt.

Das Geschäft ist stabil und erfolgreich: CubeSmart hat seinen FFO pro Aktie seit 2017 jährlich um 7,3 % gesteigert und ist damit ein zuverlässiger Dividendenwert. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt derzeit bei 3,4 %, und die Ausschüttung wurde in den letzten fünf Jahren jährlich um durchschnittlich 6,9 % erhöht.

3. Farmland Partners

Land ist kein auffälliger Vermögenswert, aber es gibt nur eine begrenzte Menge davon, und Ackerland wird mit der Ausbreitung von Wohngebieten und anderen Entwicklungen in ganz Nordamerika immer knapper. Farmland Partners (WKN: A1XE4J, 0,90 %) besitzt und verpachtet rund 186.000 acre (1 acre = 4047 m²) Ackerland in 19 Bundesstaaten an Anbaubetriebe, die Nutzpflanzen anbauen.

Der REIT hat seit seinem Börsengang im Jahr 2014 kontinuierlich Land erworben und dabei etwa 300 Grundstücke gekauft. Farmland Partners zahlt eine Dividende, die beim aktuellen Aktienkurs 1,5 % beträgt. Sein Nicht-GAAP FFO wuchs im Jahr 2021 um 91 % gegenüber dem Vorjahr, und das Unternehmen könnte langfristig Rückenwind bekommen, da es weitere Grundstücke erwirbt, während Ackerland im Laufe der Jahre immer knapper wird.

4. Medical Properties Trust

Der Gesundheitsbereich ist eine tragende Säule der Weltwirtschaft und Medical Properties Trust (WKN: A0ETK5, 1,32 %) ist der zweitgrößte nichtstaatliche Eigentümer von Krankenhäusern weltweit. Er besitzt mehr als 400 Einrichtungen in Nordamerika, Europa, Südamerika und Australien. Der REIT arbeitet mit Nettomietverträgen, bei denen alle Kosten für die Nutzung einer Immobilie – wie Steuern, Versicherungen und Instandhaltung – auf die Mieter umgelegt werden, was Medical Properties zu einem stabileren Unternehmen macht.

Die Anleger können sich über eine satte Dividendenrendite von 5,6 % freuen und erwarten, dass die Dividende jährlich um etwa 0,04 US-Dollar pro Aktie steigt, was sie seit 2014 jedes Jahr getan hat. Das Unternehmen erwirtschaftete 2021 einen FFO von 976 Mio. US-Dollar, was einem Anstieg von 29 % gegenüber 2020 entspricht. Der Gesundheitsbereich dürfte sich langfristig als widerstandsfähige Branche erweisen, vor allem weil die Bevölkerung weltweit immer älter wird.

5. Duke Realty

Im Zeitalter des E-Commerce wird die Logistik oft vergessen, wenn es darum geht, Waren von A nach B zu transportieren. Duke Realty (WKN: 887674, 1,18 %) besitzt und betreibt rund 160 Millionen Quadratmeter Fläche in 19 großen Märkten in den USA. Das Unternehmen konzentriert sich auf Lagerhäuser für den E-Commerce, eine Branche, die in absehbarer Zeit nicht verschwinden wird.

Beim aktuellen Aktienkurs erhalten die Anleger eine Dividendenrendite von 2 %. Der FFO pro Aktie des Unternehmens stieg 2021 auf 1,73 US-Dollar, was einem Anstieg von fast 14 % gegenüber 2020 entspricht. Duke Realty hat vor Kurzem mit der Entwicklung von neun neuen Projekten im Jahr 2021 begonnen, deren Kosten sich voraussichtlich auf 466 Mio. US-Dollar belaufen werden. Diese anhaltenden Investitionen dürften das Wachstum fördern. Der Anteil des E-Commerce an den gesamten Einzelhandelsumsätzen in den Vereinigten Staaten beträgt immer noch nur 14 %, sodass die Nachfrage nach Logistikflächen in Zukunft steigen dürfte.

