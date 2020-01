Diese 4 Tech-Aktien sollten ihre Dividende erhöhen

Weitere Suchergebnisse zu "Tencent Holdings":

Junge Technologieunternehmen haben in der Regel nicht viel Geld übrig. Wenn sie anfangen, schnell zu wachsen, geben sie ihr überschüssiges Geld normalerweise aus, um ihr Geschäft zu erweitern. Aber diese Dynamik lässt unweigerlich nach, und reifen Technologieunternehmen gehen oft die Möglichkeiten aus, ihr Kapital einzusetzen – also geben sie ihr Geld stattdessen für Aktienrückkäufe oder Dividendenausschüttungen aus.

Viele Unternehmen bieten großzügige Rückkauf- und Dividendenpläne an. Texas Instruments (WKN:852654) zum Beispiel gibt “seinen gesamten” freien Cashflow über Rückkäufe und Dividenden konsequent an die Investoren zurück.

Andere Unternehmen sind jedoch sparsamer als TI und zahlen geringere Dividenden, als sie sich leisten könnten. Heute werde ich vier reife Technologieunternehmen hervorheben, die ihre Dividenden erhöhen sollten, um geduldige Aktionäre zu belohnen.

1. Apple

Die Aktie von Apple (WKN:865985) hat sich in den letzten 12 Monaten mehr als verdoppelt, da sich die iPhone-Umsätze stabilisiert haben, das Dienstleistungsgeschäft weiter wächst und der Ausblick in China sich bessert. Diese Rallye steigerte jedoch das KGV auf 21 und reduzierte die Dividendenrendite auf 1 %.

Apple bevorzugt üblicherweise Rückkäufe gegenüber Dividenden. Das Unternehmen finanziert einen Großteil seiner Rückkäufe mit Schulden, da der Großteil seiner liquiden Mittel im Ausland verbleibt. Diese Strategie war sinnvoll, als das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Apple noch niedriger war, aber diese Kennzahl befindet sich jetzt auf dem höchsten Niveau seit über zehn Jahren.

In den letzten 12 Monaten gab Apple nur 24 % seines freien Cashflows für Dividenden aus. Im letzten Quartal kaufte das Unternehmen Aktien im Wert von 18 Mrd. US-Dollar zurück, zahlte aber nur 3,5 Mrd. US-US-Dollar an Dividenden aus. Daher könnte Apple seine Dividende wohl verdoppeln, wenn es seine Rückkäufe einfach zurückfahren würde – was mehr einnahmensorientierte Investoren anziehen könnte.

2. Sony

Die Aktie von Sony (WKN:853687) stieg in den letzten 12 Monaten um mehr als 40 %, da die Stärke des Bildsensor- und Musikgeschäfts die Schwächen in den Bereichen Spiele und Unterhaltungselektronik ausglich. Diese Rallye steigerte das KGV auf 17, reduzierte aber die Rendite auf nur 0,5 %.

Sony gab im vergangenen Jahr weniger als 5 % seines freien Cashflow für seine Dividende aus, während 25 % für Rückkäufe verwendet wurden. Im letzten Quartal sagte der Senior Executive VP Hiroki Totoki den Analysten, dass Sony “eine höhere Priorität auf M&As und organische Investitionen” vor Rückkäufen oder Dividenden setzen werde.

Diese Strategie ist sinnvoll, da das Unternehmen die Produktion seiner Bildsensoren für Smartphones aufstockt und sich auf die Einführung der PS5 im nächsten Jahr vorbereitet. Dennoch könnte Sony es sich leicht leisten, seine Dividende zu verdoppeln, während die Investoren darauf warten, dass diese Wachstumsmotoren an Fahrt gewinnen.

3. Oracle

In den letzten Jahren hat Oracle (WKN:871460) versucht, sein Kerngeschäft weg von der alten lokalen Datenbanksoftware hin zu Cloud-basierten Diensten zu lenken. Unglücklicherweise hatte es mit harter Konkurrenz von Amazon, Makro-Problemen und dem Tod von Co-CEO Mark Hurd zu kämpfen.

Um das schleppende Umsatzwachstum seines Kerngeschäfts auszugleichen, startete Oracle massive schuldenfinanzierte Rückkaufpläne, um sein Gewinnwachstum zu steigern, was zu Behauptungen führte, dass es lediglich seine prognostizierten Zahlen “kaufe”. In der Zwischenzeit gab das Unternehmen nur 25 % seines freien Cashflows für die Dividende aus, was einer erwarteten Rendite von 1,8 % entsprach.

Wenn Oracle einfach seine Rückkäufe reduzieren und seine Dividende erhöhen würde, könnte es mehr Einkommensinvestoren anziehen – besonders, da die Aktie nur mit dem 13-fachen des Gewinnes gehandelt wird.

4. Tencent

Tencent (WKN:A1138D) ist eines der größten Technologieunternehmen in China, zahlt aber nur 0,5 %. Diese lächerliche Dividende hat in den letzten 12 Monaten weniger als 10 % des freien Cashflows verbraucht. Im Gegensatz zu den anderen Unternehmen auf dieser Liste setzt Tencent auch nicht viel Geld für Rückkäufe ein – es hat im letzten Quartal weniger als 3 % seines freien Cashflows für Rückkäufe ausgegeben.

Tencent ist sparsam bei den Aktionärsrenditen, weil es in seinen Konkurrenzkampf gegen Alibaba, Baidu und ByteDance stark in den Ausbau seiner Ökosysteme in den Bereichen Spiele, soziale Netzwerke, Fintech und Cloud investiert.

Das ist verständlich, aber Tencent kann es sich eindeutig leisten, seine Dividenden und Rückkäufe zu erhöhen. Das würde auch die Investoren belohnen, die die schlechte Performance der Aktie in den letzten zwei Jahren inmitten des Handelskrieges zwischen den USA und China und der vorübergehenden Aussetzung neuer Spielzulassungen in China ausgesessen haben ohne zu verkaufen.

5G: der neue Technologie-Standard läutet eine neue Ära ein. Diese Aktie könnte jetzt von der gigantischen Mobilfunk-Revolution profitieren! Die 5G Infrastruktur ist noch lange nicht unter voller Last. Und jetzt, kurz BEVOR der richtige Hype um 5G losgeht, können Anleger noch in ein Unternehmen investieren, das eine wesentliche Schlüsselposition bei dieser Basis-Technologie besitzt.

Denke nur an all die neuen Anwendungen und Produkte, die 5G ermöglichen oder verbessern wird: Autonomes Fahren, Industrie 4.0, Smart Cities, Virtuelle Realität, Erweiterte Realität (Augmented Reality) , Big Data, Digitale Gesundheit, und Internet der Dinge. Der visionäre „Vater der Sensoren" Janusz Bryzek nennt es sogar "das größte Wachstum in der Geschichte der Menschheit“.

Dieses wachstumsstarke Tech-Unternehmen ist hervorragend positioniert, um von diesem Jahrhundert-Trend im Mobilfunksektor jetzt möglicherweise massiv zu profitieren. Es ist das kritische Bindeglied für alle Daten vorstellen, die durch Mobilfunkwellen um die Welt reisen. Facebook, Airbnb, Uber und Lyft gehören bereits zu seinen Kunden.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von denen wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird.

Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Aktie, die von der gigantischen Mobilfunk-Revolution 5G profitieren kann“ jetzt an!



John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Leo Sun auf Englisch verfasst und am 12.01.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Apple, Baidu und Tencent Holdings. The Motley Fool besitzt Aktien von Texas Instruments.

Motley Fool Deutschland 2020