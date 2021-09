Diese 4 Dow-Aktien können sich in 7 Jahren (oder weniger) verdoppeln

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Die wichtigsten Punkte

Der Dow Jones Industrial Average ist ein viel beachtetes Barometer für die Gesundheit der Börse.

Diese bewährten Unternehmen könnten den Anlegern in den kommenden Jahren große Gewinne bescheren.

Seit mehr als 125 Jahren dient der legendäre Dow Jones Industrial Average (WKN: 969420) als Barometer für die Gesundheit der US-Börse. Der Dow Jones besteht aus 30 profitablen und bewährten Unternehmen und ist das perfekte Beispiel dafür, wie man durch Kaufen und Halten von Investitionen reich werden kann.

In den letzten 50 Jahren hat der Dow Jones im Durchschnitt eine jährliche Rendite von etwa 7,5 % erzielt. Mit Zinseszinseffekt bedeutet das, dass sich der Dow Jones Industrial Average etwa alle zehn Jahre verdoppelt.

Aber Investoren müssen nicht unbedingt ein ganzes Jahrzehnt warten, um zu sehen, wie sich der Wert der ersten Investition verdoppelt. Die folgenden vier Aktien des Dow haben alle das Potenzial, das Geld der Anleger in den nächsten sieben Jahren oder vielleicht sogar noch früher zu verdoppeln.

Salesforce

Von den 30 Bestandteilen des Dow bietet meiner Meinung nach der Anbieter von cloudbasierter Customer Relationship Management (CRM)-Software Salesforce.com (WKN: A0B87V) die besten Chancen, das Geld der Anleger in sieben Jahren oder weniger zu verdoppeln. CRM-Software wird von Unternehmen mit Kundenkontakt eingesetzt, um die Kundenbeziehungen zu verbessern und den Umsatz zu erhöhen.

Der Grund, warum Salesforce so ein eindeutiger Outperformer ist, liegt im dominanten Marktanteil im globalen CRM-Bereich. Als IDC die weltweiten CRM-Ausgaben in der ersten Hälfte des Jahres 2020 analysierte, stellte es fest, dass Salesforce knapp 20 % des gesamten Umsatzes für sich verbuchen konnte. Das ist mehr als die vier engsten Konkurrenten zusammen. Salesforce ist die führende Plattform für CRM, die im Zuge der Digitalisierung der Unternehmen ein nachhaltiges zweistelliges Wachstum verspricht.

Salesforce hat auch hervorragende Arbeit geleistet, wenn es darum ging, gewinnsteigernde Übernahmen zu tätigen. CEO Marc Benioff hat die Übernahmen von MuleSoft, Tableau und zuletzt Slack Technologies geleitet. Der Kauf der cloudbasierten Unternehmenskommunikationsplattform Slack bietet Salesforce einen weiteren Ansatzpunkt, um seine Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen und gleichzeitig ein breiteres Spektrum an kleinen und mittleren Unternehmen zu erreichen.

Wenn Benioffs Prognose zutrifft, wird Salesforce seinen Umsatz innerhalb von fünf Jahren auf 50 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppeln.

UnitedHealth Group

Das Tolle an Aktien aus dem Gesundheitsbereich ist, dass sie sehr defensiv sind. Unabhängig davon, wie gut oder schlecht es der US-Wirtschaft geht, bleibt die Nachfrage nach Medikamenten, Geräten und Gesundheitsdienstleistungen relativ konstant. Deshalb ist die UnitedHealth Group (WKN: 869561) eine gute Wahl, um das Geld der Anleger in den nächsten sieben Jahren zu verdoppeln.

Die meisten Menschen sind wahrscheinlich mit dem Versicherungsgeschäft von UnitedHealth vertraut. Die Krankenversicherung ist nicht unbedingt ein wachstumsstarkes Segment, aber es bietet eine starke Preissetzungsmacht und die Möglichkeit, die Rendite im Laufe der Zeit um einen mittleren einstelligen Prozentsatz zu steigern. Sollten die Demokraten auch in den kommenden Jahren die Kontrolle über den Kongress behalten, könnte eine Ausweitung der Gesundheitsversorgung ein Segen für UnitedHealth sein.

Der große langfristige Wachstumstreiber für UnitedHealth ist jedoch seine Tochtergesellschaft Optum, ein Unternehmen, das Apothekenleistungen verwaltet und Gesundheitsdienstleistungen anbietet. Optum bietet alles von Apothekenleistungen bis hin zur Datenanalyse für Krankenhäuser und Gesundheitsorganisationen. Der Umsatz von Optum wächst deutlich schneller als die Versicherungssparte von UnitedHealth, und die operativen Margen dürften besser sein.

Mit einem nachhaltigen Umsatzwachstum von rund 10 % und einer steigenden Dividende könnte die UnitedHealth Group genau das sein, was der Arzt verordnet hat.

Walgreens Boots Alliance

Eine weitere Aktie aus dem Gesundheitsbereich, die alle Voraussetzungen mitbringt, um das Geld der Anleger bis 2028 oder früher zu verdoppeln, ist die Apothekenkette Walgreens Boots Alliance (WKN: A12HJF). Auch wenn Walgreens und andere Apotheken während der Pandemie unter dem Rückgang der Kundenfrequenz zu leiden hatten, dürfte das Unternehmen dank seines Plans zur Trendwende in kürzester Zeit wieder auf die Beine kommen.

Nach Angaben der Geschäftsführung ist Walgreens bei den Kosteneinsparungen dem Zeitplan voraus. Das Unternehmen geht davon aus, dass es seine jährlichen Betriebskosten bis zum Jahr 2022 um mindestens 2 Milliarden US-Dollar senken wird. Gleichzeitig werden erhebliche Investitionen in die Digitalisierungsinitiativen von Walgreens getätigt, die während der Pandemie beschleunigt wurden. Obwohl der Umsatz im Direktvertrieb immer noch hinter dem Kauf in den Filialen zurückbleibt, dürfte der Online-Umsatz eine nachhaltige und schnelle Wachstumschance für das Unternehmen darstellen.

Der wohl spannendste Aspekt der Trendwende-Strategie von Walgreens ist die Partnerschaft mit VillageMD. Dieses Duo plant die Eröffnung von bis zu 700 Full-Service-Kliniken in Walgreens-Filialen in mehr als 30 US-Märkten. Da die meisten Filialkliniken nur sehr einfache Aufgaben wie z. B. Impfungen erledigen können, könnte diese Initiative der Schlüssel sein, um Stammkunden zu gewinnen und sie in die margenstarke Apotheke von Walgreens zu leiten.

Mit dem 10-Fachen des voraussichtlichen Jahresgewinns pro Aktie ist Walgreens Boots Alliance derzeit eine der günstigsten Aktien des Dow.

Visa

Zu guter Letzt kann der Zahlungsabwicklungsriese Visa (WKN: A0NC7B) in den nächsten sieben Jahren höhere Gebühren verlangen und dein Geld verdoppeln.

Das Schöne am Geschäftsmodell von Visa ist, dass es zyklisch ist. Obwohl Rezessionen ein normaler Teil des Wirtschaftszyklus sind, dauern sie oft nur ein paar Monate oder ein paar Quartale. Im Vergleich dazu dauern Phasen des Wirtschaftswachstums in der Regel Jahre oder sogar ein Jahrzehnt an. Visa ist in der Lage, während einer Rezession ein paar Quartale lang zu warten, profitiert aber immens von unverhältnismäßig langen Phasen des Wirtschaftswachstums.

Visa ist auch der dominante Akteur an der Börse, die weltweit die Nummer 1 im Konsum ist: die Vereinigten Staaten. Im Jahr 2018 hatte das Unternehmen einen Anteil von 53 % am Kaufvolumen des Kreditkartennetzwerks in den USA und damit mehr als 30 Prozentpunkte mehr als der nächstgrößte Konkurrent.

Außerdem hat es viel Potenzial für den Ausbau der Infrastruktur. Da die meisten Transaktionen weltweit immer noch in bar abgewickelt werden, hat Visa die Möglichkeit, seine Infrastruktur organisch oder durch Übernahmen in Schwellenländern auszubauen. Dies sollte es Visa ermöglichen, eine Wachstumsrate von fast 10 % und eine Gewinnmarge von 50 % oder mehr zu erzielen.

Der Artikel Diese 4 Dow-Aktien können sich in 7 Jahren (oder weniger) verdoppeln ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Jason Hawthorne auf Englisch verfasst und am 24.06.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Jason Hawthorne besitzt Aktien von The Trade Desk. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von The Trade Desk und Upstart Holdings, The Motley Fool empfiehlt Moderna Inc.

Motley Fool Deutschland 2021