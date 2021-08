Diese 3 deutschen Aktien sind im Vergleich zu ihren US-Pendants deutlich unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

Unternehmen aus den USA sind oft etwas höher bewertet als solche aus Deutschland. Gründe dafür könnten unter anderem ein größerer (und finanzstärkerer) Kapitalmarkt und mehr Wachstumsmöglichkeiten sein. Bei folgenden drei deutschen Unternehmen sind die Bewertungsunterschiede zu ähnlichen US-Konzernen jedoch besonders krass. Auch wenn die Unternehmen nicht immer eins zu eins vergleichbar sind, könnte dies ein Anzeichen für Kurspotenzial bei den drei deutschen Aktien sein. Schauen wir uns diese einmal näher an.

Ceconomy

Ceconomy (WKN: 725750) ist der Mutterkonzern der Elektronik-Fachmärkte MediaMarkt und Saturn. Der europäische Marktführer war mit seinen über 1.000 Geschäften natürlich stark von den Lockdowns im Rahmen der Corona-Krise betroffen. Allerdings lief das Geschäft auch schon vor dem Jahr 2020 nicht rund. Das Unternehmen hat schon länger mit der Onlinekonkurrenz zu kämpfen.

Gerade im Onlinebereich hat Ceconomy in den letzten zwei Jahren jedoch eine starke Entwicklung hingelegt. Der Anteil des Onlineumsatzes am Gesamtumsatz stieg von 14 % vor zwei Jahren auf zuletzt 37 %. MediaMarkt und Saturn bilden zusammen den drittgrößten Onlineshop in Deutschland (gemessen am Umsatz). Negativ zu erwähnen ist jedoch die hohe Verschuldung des Konzerns.

Der Elektronikhändler hat sich das Ziel gesetzt, sich zu einer Omni-Channel Plattform weiterzuentwickeln, und hat auch während der Corona-Krise neue Märkte eröffnet. Wenn sich die Corona-Lage normalisiert, könnte Ceconomy profitieren. Die Bewertung ist jedenfalls günstig. Das KUV beträgt 0,1, das KGV 13 (Stand: 10.08.2021, gilt für alle Angaben, bezogen auf die letzten zwölf Monate). Der vergleichbare US-Elektronikhändler Best Buy ist mit einem KUV von 0,6 und einem KGV von 17 höher bewertet (bezogen auf das letzte Geschäftsjahr).

Hornbach Holding

Im Gegensatz zu Ceconomy konnte die Hornbach Holding (WKN: 608340) von der Corona-Pandemie profitieren. Die meisten Menschen verbrachten sehr viel Zeit in den eigenen vier Wänden und machten es sich zu Hause schön. Generell gibt es seit vielen Jahren einen „Heimwerkertrend“, von dem die Baumarkt-und-Baustoff-Kette profitiert. Hornbach grenzt sich erfolgreich von der vielfältigen Konkurrenz ab und gewann im letzten Jahr Marktanteile.

Trotz des starken Vorjahres wuchsen die Umsätze im letzten Quartal mit 4 % weiter. Fast ein Viertel dieser Umsätze wurde über den eigenen Onlineshop erzielt, besonders der Service „Click & Collect“ wächst stark. Das bereinigte EBIT sank um 2 %. Das Unternehmen expandiert besonders im europäischen Ausland und plant, dieses Jahr leicht im Umsatz weiterzuwachsen.

Mit einem KUV von 0,3 und einem KGV von 7 (jeweils bezogen auf das letzte Geschäftsjahr) ist die Hornbach-Aktie günstig bewertet. Besonders im Vergleich zur US-Baumarktkette Home Depot wird die günstige Bewertung deutlich. Das US-Unternehmen wird mit einem KUV von 2,7 und einem KGV von 27 bewertet (bezogen auf das letzte Geschäftsjahr). Allerdings sollte man dabei bedenken, dass Home Depot wesentlich größer ist und eine stärkere Marktposition innehat.

Zooplus

Auch der deutsche Onlinehändler Zooplus (WKN: 511170) ist günstiger als sein US-Pendant Chewy bewertet. Beide Unternehmen profitieren davon, dass die Anzahl der Haustiere seit Jahren wächst und Heimtierbesitzer bereit sind, immer mehr für ihr Tier auszugeben. Weiterhin wird ein immer größerer Bedarf des Heimtierbedarfs online gedeckt. Zooplus ist in diesem Bereich Marktführer in Europa, Chewy in den USA.

Bei der Bewertung gibt es zwischen beiden Unternehmen große Unterschiede. Das KUV von Zooplus beträgt 1,1, das KGV 107. Im Vergleich dazu weist Chewy ein hohes KUV von 5,2 auf. Da das US-Unternehmen noch Verluste schrieb, gibt es kein KGV (jeweils bezogen auf das letzte Geschäftsjahr). Man muss Chewy jedoch zugutehalten, dass das Unternehmen im letzten Quartal mit 32 % ca. doppelt so schnell wuchs wie Zooplus (16 % Umsatzwachstum) und auch in neue Bereiche wie Telemedizin für Haustiere vorstößt.

Hendrik Vanheiden besitzt Aktien von Zooplus. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Home Depot und empfiehlt Chewy, Inc. und Zooplus.

