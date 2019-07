Diese 3 bedeutenden Neukunden treiben das Wachstum der Wirecard-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Blendet man die Meldungen und Gerüchte der letzten Monate aus und konzentriert sich nur auf die fundamentale Entwicklung der Wirecard (WKN: 747206)-Aktie, ist eines festzustellen: Das Unternehmen legt operativ weiter zu und gewinnt viele neue Kunden.

Hinzu kommt, dass der Trend zum bargeldlosen Bezahlen unvermindert anhält. So nahm die Anzahl bargeldloser Zahlungstransaktionen im Zeitraum 2010 bis 2018 weltweit um etwa 105 % auf 577 Mrd. zu. Und auch in Deutschland wächst die Zahl der Menschen, die zunehmend bargeldlos zahlen, auch wenn es noch einige Jahre dauern wird, bis sie die Mehrheit darstellen werden. Genauso wie Smartphones von Jugendlichen stärker als von älteren Leuten genutzt werden, verhält es sich auch bei der Bezahlmethode.

In der Zwischenzeit unterstreicht Wirecard mit dem Gewinn von drei bedeutenden Partnern weiterhin seinen Wachstumskurs. Lass uns herausfinden, welche dies sind.

1) Auch Lebensmittel werden zunehmend online bestellt

Während der Onlinehandel für die Logistikunternehmen immer herausfordernder wird, verbessert er für die Endkunden die Bequemlichkeit und für die Anbieter bedeutet er einen starken Wachstumsmarkt. Diese Entwicklung macht auch vor dem Lebensmittelhandel nicht halt, denn wer steht schon gern in der Schlange oder im Stau, wenn er sich seine Produkte auch bequem zusenden lassen kann?

Der Onlinehändler getnow.com profitiert von diesem Trend und wie du dir vorstellen kannst, wird bei Internetkäufen komplett bargeldlos bezahlt. Für die Abwicklung der Transaktionen hat getnow nun Wirecard engagiert. So stehen den Kunden nach dem Einkauf nun viele verschiedene Zahlungsoptionen offen. Wirecard profitiert hier gleich von zwei Wachstumsmärkten (Onlinehandel und bargeldloses Bezahlen).

Aber dies ist noch nicht alles.

2) Kooperation mit Fintech vergrößert die Reichweite

CreditPilot ermöglicht es den Kunden von Mobilfunkbetreibern und Einzelhändlern, über seine Plattform Finanzdienstleistungen anzubieten. Dabei liegt die Reichweite heute schon bei fast 100 Mio. Menschen. Allein im letzten Jahr betrug das von CreditPilot abgewickelte Transaktionsvolumen bereits etwa 2,7 Mrd. Euro. Händler und Mobilfunkbetreiber können so ihren Kundenservice erhöhen.

Da Wirecard Spezialist für digitale Zahlungsabwicklungen ist und es für CreditPilot zu aufwendig wäre, diesen Bereich selber aufzubauen, haben beide nun eine Kooperation zur Abwicklung der Zahlungen geschlossen. Zudem erhält Wirecard Zugang zu CreditPilots Kunden, wodurch es schnell an Reichweite gewinnt und seine Transaktionenanzahl deutlich erhöht. Darüber hinaus haben beide vereinbart, auch bei zukünftigen Projekten zusammenzuarbeiten.

Aber damit endet Wirecards Expansion noch nicht.

3) Kooperation mit dem führenden südostasiatischen Onlinehändler

Onlineshopping wird auch in Asien immer beliebter und so ist die erst 2015 gegründete Einkaufsplattform Shopee.com in Indonesien, Taiwan, Vietnam, Thailand, auf den Philippinen, in Malaysia und Singapur schnell zum führenden Händler vor allem für Elektronikgeräte, Wohn-, Drogerieartikel, Textilien, Spielzeug, aber auch für Getränke und Lebensmittel aufgestiegen. Auch hier suchten die Betreiber nach einem Dienstleister zur Abwicklung von Ratenzahlungen und fanden ihn in Wirecard.

So können die Shopee-Kunden zukünftig ihre Einkäufe innerhalb von sechs bis zwölf Monaten ohne zusätzliche Zinsen abbezahlen, wodurch sich die Kundenzahl erhöht. Wirecard hingegen gewinnt einen weiteren bedeutenden Partner, dessen Geschäft stark expandiert.

Foolishes Fazit

Wirecard-Aktien mussten in letzter Zeit eine Achterbahnfahrt durchlaufen. Die fundamentale Entwicklung zeigt aber deutlich, dass sich das Unternehmen mit seinen Diensten unbestritten in einem starken Wachstumsmarkt befindet, der sehr wahrscheinlich auch noch über die kommenden Jahre bestehen bleibt. Darüber hinaus zeigt die steigende Anzahl an bedeutenden Neukunden, die sich meist selber auf starkem Expansionskurs befinden, dass die Dienste weiterhin sehr gefragt sind.

