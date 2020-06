Diese 3 Wachstumsaktien würde ich mit 3.000 € kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Shopify Inc.":

Investitionen in die richtigen Wachstumsaktien können dein Leben verändern. Wenn man es schafft, frühzeitig in Unternehmen zu investieren, die sich mit der Zeit zu den Branchenführern entwickeln, können atemberaubende Renditen winken.

Es ist klar, dass Wachstumsaktien, je früher man dort investiert ist, risikoreicher sind, als wenn man etablierten Unternehmen sein Geld anvertraut. Daher sollte man nach Möglichkeit vermeiden, sein ganzes Kapital an ein aussichtsreiches Unternehmen zu binden.

Wenn man gerade 3.000 Euro Cash übrig hat, könnte man überlegen, dieses Kapital gleichermaßen auf drei verschiedene Wachstumsaktien aufzuteilen. Nachfolgend möchte ich dir drei Growth-Aktien vorstellen, die meiner Meinung nach eine aussichtsreiche Zukunft vor sich haben könnten.

1. Wachstumsaktie: Shopify

Eine Wachstumsaktie, die in den letzten Wochen regelrecht abhob, ist die von Shopify (WKN: A14TJP). Das Geschäftsmodell von Shopify besteht im Grunde genommen daraus, anderen Unternehmen die Möglichkeit zu geben, einen vollumfänglichen Onlineshop zu erstellen. Und das am besten möglichst schnell und einfach. Selbstverständlich werden zusätzliche Services wie Kunden- und Zahlungsverwaltung mit aus einer Hand geliefert.

Da sich heutzutage immer mehr online abspielt, dürften auch in Zukunft weiterhin Onlineshops aus dem Boden sprießen. Jeder davon, der bei Shopify erstellt wird, trägt zum weiteren Wachstum des Unternehmens und der Aktie bei.

2. Wachstumsaktie: NEL

NEL (WKN: A0B733) ist eine Wachstumsaktie aus dem Bereich Wasserstoff. Vor einem Jahr lag die Aktie noch auf Pennystock-Niveau. Mittlerweile hat sie die 1-Euro-Marke deutlich durchbrochen und sorgt durch neue Aufträge und der Partnerschaft mit Nikola für Aufsehen.

Der norwegische Hersteller von Elektrolyseuren und Tankstellen profitiert zugegebenermaßen vom gegenwärtigen Wasserstoffhype. Wasserstoff wird immer häufiger als Technologie der Zukunft gehandelt, was die deutsche Bundesregierung mit ihrer vorgestellten Wasserstoffstrategie nun auch unterstrichen hat.

Das Unternehmen NEL scheint gut positioniert zu sein, um von diesem Trend zu profitieren. Dennoch sollte man nicht aus den Augen lassen, dass die Aktie heißgelaufen sein könnte und auch andere Unternehmen in den Wasserstoffbereich eindringen.

3. Wachstumsaktie: Zalando

Der E-Commerce-Akteur Zalando (WKN: ZAL111) ist ein Paradebeispiel für eine deutsche Wachstumsaktie. Nicht immer kommen erfolgreiche Unternehmen aus dem Silicon Valley.

Zalando ist seit mehreren Jahren dabei, die führende Plattform für Mode in Europa zu werden. Beschleunigt wird dieses Vorhaben durch das ohnehin starke Wachstum von Mode im E-Commerce-Bereich.

Das Unternehmen ist auch immer wieder bemüht, seine Geschäfte zu verbessern, und daher meiner Meinung nach auf einem guten Weg, zu dem Mode-Player in Europa zu werden, was den Onlinebereich angeht.

Diversifiziert zum Erfolg

Das Marktumfeld ist aktuell alles andere als einfach. Nach der Corona-Baisse im März sind viele Aktien wieder deutlich gestiegen. Dementsprechend sind einige Wachstumsaktien mittlerweile recht teuer vom Markt bepreist worden. So scheint es zumindest mir.

Nichtsdestotrotz könnte es sich lohnen, diese drei Wachstumsaktien auf die Watchlist zu setzen. Bei entsprechenden Korrekturen könnte man in jede der drei Aktien jeweils 1.000 Euro investieren. So würde ich das zumindest machen, wenn sich mir die Chance dazu ergeben würde.

Durch die Aufteilung seines Kapitals auf drei Unternehmen verringert man sein Risiko und steigert dabei gleichzeitig seine Chancen, dass zumindest eine der drei Aktien marktschlagende Renditen einfährt. Desto intensiver man sich mit seinen Investments beschäftigt, desto höher könnte dabei die Trefferquote für Kursraketen sein.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von NEL und Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Shopify und Zalando.

