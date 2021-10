Diese 3 Wachstumsaktien haben im September furchtbar abgeschnitten, aber jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Kauf

Wichtige Punkte

Inflation, Arbeitskräftemangel und Unterbrechungen der Lieferkette haben diesen drei Aktien im September geschadet.

Anleger sollten den Rückgang der Aktien als einmalige Gelegenheit betrachten, um sie mit einem Abschlag zu kaufen.

Alle drei Aktien haben noch viele Jahre des Wachstums vor sich.

Der September war kein guter Zeitpunkt für die Börse im Allgemeinen, denn der S&P 500 verlor in diesem Monat fast 5 %. Nach einem rasanten Anstieg um 20 % von Januar bis August legten die Aktien eine Verschnaufpause ein, als der Herbst Einzug hielt.

Inflation, Unterbrechungen in der Lieferkette und Unbehagen über die Konjunktur schienen die Anleger zu verunsichern, sodass sie einen Teil der Gewinne, die sie im Laufe des Jahres erzielt hatten, wieder vom Tisch nahmen.

Aber Zeit an der Börse ist wichtiger als das Timing des Marktes, was bedeutet, dass du unabhängig von den Marktbedingungen immer Geld nachschießen solltest. Du weißt nie, wann ein Bärenmarkt plötzlich zu einem Bullenmarkt wird.

Die drei unten aufgeführten Wachstumsaktien hatten einen schrecklichen September und schnitten sogar schlechter ab als der breitere Marktindex. Da ihre Geschäfte aber nicht kaputt sind, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um ihre verbilligten Aktien zu kaufen.

Altria (September-Rendite: minus 9,4 %)

Die Tabakaktie Altria (WKN: 200417) stürzte im September um fast 10 % ab, weil sie von zwei schlechten Nachrichten betroffen war: Die Food & Drug Administration (FDA) hat den Verkauf der elektronischen Zigarette Juul nicht genehmigt (aber auch nicht dementiert) und die U.S. International Trade Commission (ITC) hat entschieden, dass das IQOS-Heizgerät von Philip Morris International (WKN: A0NDBJ) die Patente des Konkurrenten British American Tobacco (WKN: 916671) verletzt hat. Daher dürfen die beanstandeten Produkte derzeit nicht nach Amerika eingeführt werden.

Da sich traditionelle Zigaretten in einem großen Rückgang befinden und risikoreduzierte Dampfprodukte wie Juul und IQOS die Zukunft des Rauchens sind, zumindest auf kurze Sicht, haben diese beiden Entwicklungen Altrias Wachstumskurs untergraben.

Die beiden Ereignisse sind sicherlich beunruhigend, aber sie sind kein Todesurteil für den Tabakriesen. Der traditionelle Zigarettenumsatz macht immer noch den größten Teil des Umsatzes von Altria aus, und da Nikotin süchtig macht, kann Altria die Preise regelmäßig mehrmals im Jahr anheben, sodass fast alle Kunden immer wiederkommen werden. Das Unternehmen hat noch viele Jahre mit profitablem Wachstum vor sich.

Außerdem könnte die FDA die Juul-E-Zigarette immer noch für den Umsatz zulassen. Auch wenn Bedenken über das Vaping bei Teenagern die Diskussion um Juul getrübt haben, ist sie immer noch die beliebteste E-Zigarette auf dem Markt und hält mehr als die Hälfte des Marktes. Und Philip Morris bereitet sich darauf vor, gegen die Entscheidung der ITC Berufung einzulegen, sodass auch das noch keine beschlossene Sache ist.

Mit einer Dividende von derzeit 7,8 % pro Jahr und einer Aktie, die unter dem 10-Fachen des nächstjährigen Gewinns gehandelt wird, ist Altria bei diesen Preisen ein Schnäppchen.

Kroger (September-Rendite: minus 12,2 %)

Die größte reine Supermarktkette Kroger (WKN: 851544) erlebte einen enttäuschenden September, obwohl der Geschäftsbericht zum zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten übertraf und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben wurde.

Was die Börse aufschreckte, war die um 140 Basispunkte gesunkene Bruttogewinnmarge von Kroger, die auf die Auswirkungen der Inflation auf Preise, Waren und Arbeitskräfte sowie auf die Einschränkungen durch die Unterbrechung der Lieferkette zurückzuführen war.

Die anhaltenden Auswirkungen der Pandemie und das Aufflackern neuer COVID-19-Fälle aufgrund von Varianten veranlassen die Verbraucher, sich wieder mit bestimmten Produkten einzudecken. Costco Wholesale und Walmarts Sam’s Club haben zum Beispiel wieder damit begonnen, den Kauf von Toilettenpapier und anderen hochwertigen Waren zu beschränken. Wir werden vielleicht nicht die Art von Panikkäufen erreichen, die den Beginn der Pandemie kennzeichnete, aber das erhöhte Kaufvolumen der Kunden ist ein kurzfristiger Rückenwind für die Supermarktkette.

Längerfristig bleibt der Wachstumskurs von Kroger unangefochten, und auch wenn die Gewinne durch diese vorübergehenden Probleme, die den freien Warenfluss behindern, geschmälert werden könnten, wird sich das mit der Zeit von selbst erledigen.

Kroger wird außerdem mit einem Abschlag auf die prognostizierten Gewinne gehandelt und kostet nur einen Bruchteil seines Umsatzes. Obwohl die Aktie im bisherigen Jahresverlauf um 25 % gestiegen ist, deutet der starke Rückgang der Aktie im September darauf hin, dass es an der Zeit ist, sich einzudecken.

Target (September-Renditen: minus 7,4 %)

Wie Kroger ist auch Target (WKN: 856243) ein Einzelhändler, der die Auswirkungen der Engpässe in den Verschiffungshäfen an der Westküste und auf der ganzen Welt zu spüren bekommt, aber das Geschäft boomt immer noch. Der flächenbereinigte Umsatz stieg im letzten Quartal um 9 %, nachdem er vor einem Jahr um 25 % zugelegt hatte, und das alles dank des Kundenverkehrs. Der Online-Umsatz stieg um 10 %, nachdem er sich im Vorjahr innerhalb von zwölf Monaten fast verdreifacht hatte.

Analysten gehen davon aus, dass Target seinen Umsatz in den nächsten fünf Jahren um 26 % auf über 116 Mrd. US-Dollar steigern werde, während der Gewinn in dieser Zeit um 76 % zunehmen soll.

Target geht auch das Problem des weltweiten Versands an, indem es ein eigenes Frachtschiff chartert, um sicherzustellen, dass es die Kunden mit den gewünschten Waren versorgen kann. Damit schließt es sich anderen Einzelhändlern wie Walmart und Home Depot an, die einen proaktiven Ansatz zur Bewältigung der Krise verfolgen. Mit dem Start des Weihnachtsumsatzes in diesem Monat stellt Target außerdem sicher, dass es seinen Anteil an den Weihnachtsausgaben erhält, die in diesem Jahr voraussichtlich sehr hoch sein werden.

Da Target gerade zum Dividendenkönig geworden ist, indem es seine Ausschüttung zum 50. Mal in Folge erhöht hat, scheint der Rückgang der Aktien ein guter Zeitpunkt zu sein, um sich an diesem günstigen Wachstumswert zu beteiligen.

Dieser Artikel wurde von Rich Duprey auf Englisch verfasst und am 08.10.2021 auf Fool.com veröffentlicht.

