Diese 3 US-Aktien mit starken Zahlen stehen vor einer goldenen Zukunft

Woran erkennt man spannende Aktien? Ein niedriger Schuldenstand in der Bilanz ist schon mal gut. Hohe Gewinnspannen sind ebenfalls ein gutes Zeichen. Aber am wichtigsten sind eine starke Wettbewerbsposition in einem Zukunftsmarkt und damit wachsende Umsätze. Heute möchte ich euch drei US-Aktien vorstellen, die diese Kriterien sehr gut erfüllen.

Alle US-Aktien sind niedrig verschuldet und erscheinen aufgrund des Verhältnisses von freiem Cashflow zu Unternehmenswert noch nicht zu teuer.

Der Profiteur, wenn Reisebüros schließen

Booking (WKN: A2JEXP) verzeichnete ein starkes drittes Quartal. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 77 %. Im Vergleich zum dritten Quartal 2019, als Reisende noch nichts vom Corona-Virus gehört hatten, sank der Wert nur um 7 %. Booking ist auch wieder auf dem Weg, die Gewinnmaschine früherer Tage zu werden. Im dritten Quartal lag die operative Marge bei 43 %.

Demgegenüber kämpften viele Reisebüros bereits vor Corona ums Überleben und werden in den kommenden Jahren wahrscheinlich an Bedeutung verlieren. Gleichzeitig profitiert Booking von starken Netzwerkeffekten, denn kaum ein Hotel, Mietwagenanbieter oder Fluggesellschaft kann es sich leisten, nicht bei Booking gelistet zu sein. Aufgrund der Preissetzungsmacht von Booking erhalten die Kunden wiederum eine breite Palette von Angeboten zu niedrigen Preisen.