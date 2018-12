Diese 3 ETFs gefallen mir besser als der MSCI Emerging Markets Index

Wenn man sich im Internet nach beliebten ETFs umschaut, dann stößt man vor allem auf zwei Namen: den MSCI World Index und den MSCI Emerging Markets Index.

Den MSCI World Index finde ich gut – ich besparen selbst einen ETF, der ihn nachbildet. Den MSCI Emerging Markets Index sehe ich kritisch – er kommt mir nicht ins Depot.

Warum ich den MSCI Emerging Markets Index nicht mag und welche drei Alternativen mir besser gefallen, erfährst du, wenn du weiterliest!

Warum ich den MSCI Emerging Markets Index nicht gut finde

Vor ein paar Wochen habe ich einen ausführlichen Artikel über den MSCI Emerging Markets Index geschrieben (Link zum Artikel). Mein Fazit fiel damals negativ aus, hauptsächlich aus den beiden folgenden Gründen.

Es sind viele Länder enthalten, in denen ich niemals in den breiten Markt investieren würde (Ägypten, Griechenland, Kolumbien, Pakistan oder Ungarn).

Zum Stichtag 24.10.2018 befanden sich drei sogenannte SOEs unter den zehn Top Holdings. Das sind chinesische Unternehmen, die sich mehrheitlich in Staatsbesitz befinden – und so auf die Ziele der Regierung in Peking fokussiert sind und nicht auf die von uns Investoren. Investitionen in solche Unternehmen kommen für mich nicht infrage.

ETFs, die den MSCI Emerging Markets Index abbilden, sind für mich daher keine Option! Ich habe mich also auf die Suche nach Alternativen gemacht – und möchte dir das Ergebnis natürlich nicht vorenthalten.

Alternative 1: Der MSCI Pacific Index

Die erste Alternative ist gewiss kein klassischer Emerging Markets Index, denn er investiert in Aktien aus Japan, Australien, Hongkong, Singapur und Neuseeland – und das sind entwickelte Volkswirtschaften und gewiss keine Schwellenländer mehr.

Aufgrund ihrer geografischen Lage dürften diese Länder allerdings vom Wachstum der umliegenden Entwicklungsländer, beispielsweise China, Indonesien oder Vietnam, profitieren. Deshalb betrachte ich ETFs, die den MSCI Pacific Index abbilden, durchaus als interessante Alternativen zum MSCI Emerging Markets Index.

Denn der MSCI Pacific Index enthält weder völlig heruntergewirtschaftete Länder wie Griechenland noch chinesische SOEs.

Der folgende ETF bildet den MSCI Pacific Index nach. Wenn du wissen möchtest, was hinter den in der Tabelle erwähnten Begriffen steckt, dann wird dir dieser Artikel weiterhelfen.

Name ComStage MSCI Pacific TRN UCITS ETF (WKN:ETF114) Fondsvolumen 258 Mio. US-Dollar Physisch oder Swap Swap Gesamtkostenquote p. a. 0,45 %

Quelle: justetf.com, Stand: 22.11.2018

Mein Fazit: Interessanter ETF, die Gesamtkostenquote ist allerdings verhältnismäßig hoch – insbesondere wenn man sie mit den Kosten für einen ETF auf den MSCI World Index vergleicht.

Alternative 2: Der MSCI India Index

Eine weitere Alternative zum MSCI Emerging Markets Index ist der MSCI India Index. Im Gegensatz zu China, wo 30 % des MSCI Emerging Markets angelegt sind, gibt es in Indien deutlich weniger von der Regierung kontrollierte Unternehmen. Ein in meinen Augen entscheidender Vorteil.

Und selbstverständlich beinhaltet der MSCI India Index auch keine lahmen Enten wie Griechenland oder Ägypten.

Meine zwei zentralen Kritikpunkte am MSCI Emerging Markets treffen also auf den MSCI India Index nicht zu. Gleichzeitig entwickelte sich die Wirtschaft Indiens in den letzten Jahren prächtig – meist sogar besser als in China, wie die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts zeigt.

2015 2016 2017 2018 * Indien 8,2 % 7,1 % 6,7 % 7,4 % China 6,9 % 6,7 % 6,9 % 6,6 %

Quelle: statista.com, Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts

Ich persönlich würde daher einen ETF auf den MSCI India Index einem ETF auf den MSCI Emerging Markets vorziehen – zum Beispiel könnte ich mir den hier gut vorstellen.

Name iShares MSCI India UCITS ETF USD (WKN:A2AFCY) Fondsvolumen 82 Mio. US-Dollar Physisch oder Swap Physisch Gesamtkosten p. a. 0,65 %

Quelle: justetf.com, Stand: 22.11.2018

Mein Fazit: Sehr interessanter Index – leider sind die Kosten für entsprechende ETFs derzeit sehr hoch. So ist der in der Tabelle vorgestellte iShares MSCI India mit einer Gesamtkostenquote von 0,65 % der günstigste, den ich finden konnte. Verglichen mit einem ETF, der den MSCI World Index abbildet, ist das extrem teuer.

Ein weiterer Haken: Das Fondsvolumen ist mit aktuell 82 Mio. US-Dollar eher niedrig, eine Auflösung des ETFs somit nicht auszuschließen.

Alternative 3: Der MSCI Taiwan Index

Die dritte Alternative zum MSCI Emerging Markets Index ist der MSCI Taiwan Index. Gleich vorneweg: Aufgrund der Tatsache, dass Taiwan ein sehr kleines Land ist, sollte man diesen Index nicht als Ersatz für den MSCI Emerging Markets Index betrachten, sondern eher als kleinere Beimischung in seinem ETF-Portfolio.

Wie bei den beiden Vorgängern gilt: In Taiwan gibt es keine Staatsbeteiligungen an Unternehmen, zumindest nicht in großem Stil wie in China. Auch wirtschaftlich am Boden liegende Länder sind nicht enthalten.

Trotzdem profitiert man durch die unmittelbare Nähe Chinas vom Wachstum zumindest eines Emerging Markets. Zum einen natürlich aufgrund des gigantischen Absatzmarktes China. Zum anderen bauen taiwanesische Technologiekonzerne Fabriken und Produktionen in der Volksrepublik, weil die Lohnkosten in Taiwan selbst ziemlich hoch sind.

Der Standort Taiwan könnte für Anleger daher ziemlich interessant sein. Mit dem folgenden ETF können Anleger sich am MSCI Taiwan Index beteiligen.

Name Xtrackers MSCI Taiwan Index UCITS (WKN:DBX1MT) Fondsgröße 120,8 Mio. US-Dollar Physisch oder Swap Physisch Gesamtkosten p. a. 0,65 %

Quelle: justetf.com, Stand: 22.11.2018

Mein Fazit: Wie die beiden anderen ETFs halte ich auch diesen für interessant. Doch wie bei den anderen beiden auch gibt es ein Aber. Zum einen sind die Kosten hoch und das Fondsvolumen eher niedrig. Zum anderen dominiert eine Position im MSCI Taiwan Index: Der Chiphersteller TSMC (WKN:909800) macht knapp 33 % des gesamten Index aus! Ich mag das Unternehmen, besitze selbst Aktien von TSMC. Aber von breiter Streuung oder Diversifikation kann hier nicht die Rede sein.

Der MSCI Emerging Markets Index und seine Alternativen

Dir wird nicht entgangen sein, dass keine der drei aufgeführten Alternativen zum MSCI Emerging Markets Index mich zu 100 % überzeugt. Trotzdem gefallen sie mir persönlich besser als ihr großer Bruder, der MSCI Emerging Markets Index.

Deshalb könnte ich mir gut vorstellen, die drei genannten ETFs jeweils mit einem kleinen Sparplan zu besparen – anstelle eines großen Sparplans auf den MSCI Emerging Markets Index.

Thomas Brantl besitzt Aktien von TSMC. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.