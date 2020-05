Diese 3 DAX-Aktien könnten gerade jetzt ein Kauf sein

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Der DAX ist momentan wieder im Rallye-Modus und hat dabei bereits große Teile seiner März-Baisse wieder aufgeholt. Ob man diesen übermäßigen Optimismus teilen muss, ist eine andere Frage. Es gibt durchaus Anzeichen, dass der Coronacrash im März nicht der einzige Crash aufgrund von Corona gewesen sein muss.

Nichtsdestotrotz gibt es auch – im gegenwärtig bullishen Marktumfeld – im DAX meines Erachtens mindestens drei attraktive Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Zur besseren Einordnung einer möglichen Kaufchance ziehen wir für die nachfolgenden 3 DAX-Aktien das Kurs-Buch-Verhältnis heran.

Das Kurs-Buch-Verhältnis

Das KBV setzt den aktuellen Aktienkurs ins Verhältnis zum anteiligen Buchwert einer Aktie. Es handelt sich dabei um eine substanzorientierte Bewertungskennzahl, bei der man auch von der Relation zwischen Kurs und Eigenkapital je Aktie sprechen könnte.

Liegt das KBV bei 1, heißt das, dass eine Aktie exakt so viel kostet, wie man dafür Eigenkapital bekommt. Liegt das KBV unter 1, erhält man im Grunde genommen Eigenkapital für weniger, als es faktisch wert ist. Würde also eine Aktie ein KBV von 0,5 aufweisen, würde man je Aktie beispielsweise 50 Cent bezahlen, um 1 Euro an Eigenkapital zu erwerben.

Aufgrund dieser Charakteristik ist diese Kennzahl besonders beliebt bei Value-Investoren. Folgende drei Unternehmen weisen zwar kein KBV von unter 1 auf, scheinen mir allerdings aufgrund des Gesamtpakets, in Kombination mit einem attraktiven KBV-Wert, einen näheren Blick wert.

Deutsche Telekom

Bei der Deutschen Telekom (WKN: 555750) scheint im Moment einiges richtig zu laufen. Der Magenta-Konzern hat bei der 5G-Auktion im Vorjahr zuschlagen können und kann sich nun langsam daran machen, sich mit der 5G-Technologie (noch) zukunftsfähiger aufzustellen.

Die Fusion von T-Mobile US mit Sprint ist gelungen und wird sicherlich für weiteren Auftrieb bei den Geschäften in Übersee sorgen. Dementsprechend könnte die deutsche Muttergesellschaft in Zukunft verstärkt davon profitieren. Hierzulande steigen die Kundenzahlen und Umsätze. Das TV-Angebot in Form von MagentaTV scheint zunehmend Anklang zu finden und weist mitunter die besten Wachstumszahlen aus.

Die Kombination aus soliden Umsätzen und Cashflows plus ansehnlichen Zukunftsperspektiven bekommt man gegenwärtig für ein KBV von nur 1,42 (Schlusskurs: 26.05.2020, maßgeblich für alle Berechnungen). Trotz momentan steigender Kurse scheint mir das aus dieser Perspektive eine faire Bewertung zu sein.

E.ON

E.ON (WKN: ENAG99) entwickelt sich durch den innogy-Deal zu einem wichtigen Netzbetreiber. Als solcher besitzt man ein nahezu bombensicheres Geschäft, da heutzutage stets Strom benötigt wird und verteilt werden muss. Durch die Tätigkeit als Netzbetreiber hat man also sichere Einnahmen und kann seine Aktionäre entsprechend daran teilhaben lassen.

Mit einem KBV von 2,87 scheint die Aktie von E.ON auf den ersten Blick weniger attraktiv als die der Telekom. Allerdings erhält man gegenwärtig als Aktionär eine Dividendenrendite von etwa 4,7 %. Durchaus ansehnlich, wie ich finde. Vor allem, da E.ON eine konstante Dividendenpolitik betreiben möchte, bei der die Dividende jährlich angehoben werden soll.

RWE

Mit einem KBV von nur 1,05 erhält man beim Kauf von Aktien der RWE (WKN: 703712) fast 1 Euro Substanz pro gezahltem Euro. Auch RWE sieht sich nach dem innogy-Deal gut aufgestellt und möchte führend werden, was erneuerbare Energien angeht.

Zweifelsohne ist das ein Zukunftsbereich, der in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wachsen wird. Sollte sich die RWE, wie geplant, nachhaltig gut aufstellen können, scheint die Aktie bei dieser KBV-Bewertung eine interessante Wahl zu sein. Zumal auch hier eine gewisse Sicherheit des Geschäftsmodells zugrunde gelegt werden kann. Steigende Dividenden sollen, auch bei der RWE, Teil der Vorteile von Aktionären sein.

DAX-Aktien: Welche ist die richtige Wahl?

Es liegt natürlich am Investitionsstil und der persönlichen Präferenz, ob man sich diesen Geschäftsmodellen und den entsprechenden Unternehmen zugeneigt fühlt. Ich persönlich würde mich durchaus als risikoaffinen Investor bezeichnen, schätze allerdings auch gewisse Sicherheitsanker in meinem Depot.

Diese drei Aktien würde ich als solche bezeichnen, gerade weil die grundlegenden Geschäfte eher langweiliger Natur sind. Doch jedes Unternehmen hat in seinem Bereich Zukunftsvisionen, die mit etwas Fantasie auch durchaus spannend erscheinen können.

Gerade deswegen könnten alle drei vorgestellten Aktien langfristig denkende Aktionäre zukünftig mit ansehnlichen jährlichen Renditen belohnen.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien der Deutschen Telekom, von E.ON und RWE. The Motley Fool empfiehlt T-Mobile US.

