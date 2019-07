Diese 3 Aktien sind seit Jahresbeginn 100 % gestiegen – und da geht noch was!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":

Das erste Halbjahr 2019 hat den Investoren Grund zum Feiern gegeben. Während der Markt 2018 mit einem Rückgang des S&P 500 um mehr als 6 % schloss, ist die Wall Street in diesem Jahr wieder stark zurückgekehrt und hat fast 19 % zugelegt.

Während diese Gewinne bemerkenswert sind, gibt es Aktien, die weitaus stärker zugelegt haben als der Gesamtmarkt. Die E-Commerce-Plattform Shopify (WKN: A14TJP), der lateinamerikanische Digitalhändler MercadoLibre (WKN: A0MYNP) und der Spezialist für programmatische Werbung The Trade Desk (WKN: A2ARCV) haben 2019 jeweils dreistellige Zuwächse erzielt. Noch wichtiger ist, dass diese Best-in-Class-Unternehmen die Voraussetzungen für weitere Gewinne für Investoren geschafft haben.

Shopify: Plus von 126 %

Wenn es darum geht, Händlern zu ermöglichen, eigene E-Commerce-Funktionen zu entwickeln, ist niemand besser als Shopify. Das Unternehmen stellt nicht nur die Tools zur Verfügung, um eine Website aufzubauen, die auf den digitalen Handel ausgerichtet ist, sondern bietet auch Zahlungsdienste, Versandlösungen, Kredite, Point-of-Sale-Systeme und mehr. Shopify richtet sich zunehmend auch an große Händler: Shopify Plus bietet Systeme und Analysen an, die für größere Einzelhändler mit mehreren Filialen und einer großen Anzahl von Mitarbeitern entwickelt wurden. Das Unternehmen erweitert auch die Funktionen zur Unterstützung internationaler Händler und hat kürzlich ein Fulfillment-Netzwerk eingerichtet, über das Güter verpackt und versendet werden.

Shopify hat sein starkes Wachstum in diesem Jahr fortgesetzt. Der Umsatz hat die Erwartungen übertroffen und wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50 %. Der Abonnementumsatz stieg um 40 % und der Bereich Händlerlösungen um 58 %. Das Unternehmen erwartet, dass sich diese Zuwächse fortsetzen werden: Für das kommende Quartal soll ein Wachstum von 42 % gegenüber dem Vorjahr verzeichnet werden.

MercadoLibre: Plus von 118 %

Während man hierzulande mit MercadoLibre vielleicht nicht so vertraut ist, kennen die Verbraucher in Lateinamerika das Unternehmen bestens. Es vereint die Eigenschaften von Amazon, PayPal (WKN: A14R7U), Shopify und eBay und bietet alles unter einem Dach für Händler, die in der dortigen Region E-Commerce betreiben.

Apropos PayPal: Die waren so beeindruckt von MercadoLibre, dass sie kürzlich 750 Millionen USD in das Unternehmen investiert haben. „Wir waren beeindruckt von dem Ökosystem für den digitalen Handel und den Zahlungsverkehr, das Marcos [Galperin, der CEO von MercadoLibre] und sein Team aufgebaut haben“, sagte Dan Schulman, CEO von PayPal.

Warum ist PayPal so beeindruckt? Nun, im letzten Quartal stieg der Nettoumsatz von MercadoLibre gegenüber dem Vorjahr um 93 %, während das Zahlungsvolumen um fast 83 % zunahm. Unterstützt wurde dies durch das Benutzerwachstum, das gegenüber dem Vorjahr um 25 % anstieg, während die Anzahl der Zahlungsvorgänge um 94 % wuchs.

The Trade Desk: Plus von 105 %

The Trade Desk ist zwar kein bekannter Name, sorgt aber in der Werbebranche für Furore. Das Unternehmen bietet eine Plattform für die Verwaltung digitaler Werbekampagnen. Werbekunden sind nicht mehr gezwungen, langwierige Vertragsverhandlungen einzuleiten, die Tage oder Wochen dauern können. The Trade Desk stellt Anzeigenkunden ein programmgesteuertes System zur Verfügung, bei dem Algorithmen den Großteil der Arbeit erledigen. Die Plattform gleicht bestehende Anzeigen mit den Zielkunden ab, indem 9 Millionen Werbemöglichkeiten pro Sekunde überprüft werden.

The Trade Desk nutzt eine Reihe von Möglichkeiten, die nicht nur von der Umstellung auf digitale Werbung profitieren, sondern auch den Anstieg des Streamings nutzen. Dies führte im ersten Quartal zu einem Umsatzwachstum von 41 % gegenüber dem Vorjahr, vor allem dank des starken Wachstums in den angeschlossenen TV- und Audiomärkten, die im Jahresvergleich um 300 % bzw. 270 % wachsen konnten.

