Diese 2 dividendenstarken Aktien haben ihre Ausschüttungen in 5 Jahren mehr als verdoppelt

Weitere Suchergebnisse zu "Humana":

In eine Dividendenaktie zu investieren, die ihren Wert nicht steigert, bedeutet, dass die Inflation im Laufe der Jahre deine wiederkehrenden Zahlungen auffressen wird. Der Kauf von Aktien einer Aktie, die üblicherweise ihre Ausschüttungen erhöht, kann eine großartige Möglichkeit sein, sich nicht nur gegen dieses Risiko abzusichern, sondern auch zu mehr Cashflow für dich und dein Portfolio auf lange Sicht zu führen. Wenn sich eine Dividende innerhalb von fünf Jahren verdoppelt, bedeutet das, dass ein Unternehmen seine Ausschüttungen jedes Jahr um etwa 15 % erhöht hat.

Das ist ein hoher Prozentsatz, aber sowohl Humana (WKN: 856584) als auch Broadcom (WKN: A2ADV9) haben ihre Dividendenzahlungen noch stärker erhöht. Im Folgenden schaue ich mir an, um wie viel ihre Ausschüttungen gestiegen sind, ob es Raum für weitere Erhöhungen gibt und ob du diese Einkommensaktien heute in dein Portfolio aufnehmen solltest.

1. Humana

Das Krankenversicherungsunternehmen Humana hat im Laufe der Jahre eine bemerkenswerte Arbeit geleistet, indem es Werte für die Aktionäre geschaffen hat, einfach durch die Erhöhung seiner Dividendenzahlungen. Heute zahlt es den Investoren eine vierteljährliche Dividende von 0,70 US-Dollar, was eine moderate Rendite von 0,6 % ergibt. Das liegt weit unter dem S&P-500-Durchschnitt von etwa 1,5 %, aber wenn das Unternehmen seine Ausschüttungen weiter erhöht, könnte es diesen Prozentsatz bald in den Schatten stellen.

Humana zahlt mehr als das Doppelte der vierteljährlichen Zahlungen von 0,29 US-Dollar, die es vor fünf Jahren gemacht hat. Seitdem hat es seine Auszahlungen mit einer durchschnittlichen jährlichen Zinseszinseffekt-Wachstumsrate (CAGR) von 19,3 % erhöht. Mit einer unglaublich niedrigen Ausschüttungsquote von 10 % müssen sich die Investoren keine Sorgen machen, dass die Erhöhungen die Dividendenzahlungen gefährden könnten. Und wenn man sich die Cash-Basis von Humana anschaut, ist es offensichtlich, dass es Raum für noch mehr Wachstum gibt. In den letzten zwölf Monaten hat der freie Cashflow von Humana in Höhe von 4,7 Milliarden US-Dollar die 323 Millionen US-Dollar, die das Unternehmen in diesem Zeitraum an Dividenden ausgeschüttet hat, in den Schatten gestellt. Es hat viel mehr Geld (1,8 Mrd. US-Dollar) für den Rückkauf von Aktien ausgegeben, was auch dazu beiträgt, den Wert für die Aktionäre zu erhöhen, indem es dem Aktienkurs eine Erhöhung gibt.

Im Jahr 2020 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 77,2 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 18,9 % im Vergleich zum Vorjahr, was vor allem auf einen Anstieg der Prämieneinnahmen zurückzuführen ist, die um 17,9 % stiegen. Und dieses Wachstum schlug sich in der Bilanz nieder, da der Gewinn um 24,4 % auf 3,4 Milliarden US-Dollar stieg.

Was Humana zu einer sicheren Investition macht, ist, dass der Großteil der Einnahmen aus Regierungsverträgen stammt, die im Jahr 2020 83 % der Prämien- und Dienstleistungseinnahmen ausmachten. Immer dann, wenn die Regierung ein großer Kunde ist, kann dies dazu beitragen, dass die Geschäfte eines Unternehmens stabiler werden und die Aktie weniger riskant zu besitzen ist.

Im letzten Jahr sind die Aktien von Humana um 18 % gestiegen, während der S&P 500 um 43 % zugelegt hat. Aber diese unterbewertete Aktie des Gesundheitsbereichs könnte ein großartiger Kauf sein, da sie zum nur 17-Fachen der Gewinne gehandelt wird – Investoren zahlen ein KGV von 27 für die durchschnittliche Aktie im Health Care Select Sector SPDR Fund. Mit einer niedrigen Bewertung, einem sicheren Geschäft und einer attraktiven Dividende könnte Humana eine hervorragende Investition sein, an der man viele Jahre festhalten kann.

2. Broadcom

Eine weitere solide Dividendenaktie, die du in dein Portfolio aufnehmen solltest, ist Broadcom. Das Unternehmen bietet Infrastruktursoftware und Halbleiterlösungen an, die Unternehmen dabei helfen, ihre Konnektivität auszubauen und einen größeren Teil der Operationen in der Cloud durchzuführen. Im Gegensatz zu Humana zahlt Broadcom bereits heute eine hohe Rendite. Mit vierteljährlichen Zahlungen von 3,60 US-Dollar gibt die Aktie 3 % ab, was bereits deutlich über dem Durchschnitt des S&P 500 liegt.

Diese Ausschüttungen sind mehr als das 7-Fache der 0,49 US-Dollar, die Broadcom seinen Aktionären vor fünf Jahren gezahlt hat. Das 635%ige Wachstum seiner Dividende seither zeigt einen CAGR von 49 %.

Das offensichtliche Problem hier ist, dass das Dividendenwachstum über einen längeren Zeitraum nicht nachhaltig ist. Im Moment liegt die Ausschüttungsquote bei über 140 %. Der freie Cashflow von Broadcom in Höhe von 12,4 Mrd. US-Dollar in den letzten zwölf Monaten lässt dem Unternehmen jedoch viel Spielraum, um seine Dividende zu zahlen, da die Ausschüttungen in diesem Zeitraum 5,7 Mrd. US-Dollar betrugen. Während es für das Unternehmen Raum gibt, seine Dividende weiter zu erhöhen, sollten die Investoren ihre Erwartungen mäßigen; die letzte Erhöhung lag bei 10,8 %, was viel realistischer erscheint, vor allem wenn man bedenkt, wie hoch die Dividende im Moment ist.

Auch das Geschäft von Broadcom scheint derzeit in einer soliden Verfassung zu sein. Am 4. März veröffentlichte das Unternehmen seine Ergebnisse zum ersten Quartal, das am 31. Januar endete. Der Umsatz von 6,7 Milliarden US-Dollar wuchs um 13,6 % im Jahresvergleich. Für das zweite Quartal rechnet das Unternehmen mit einem ähnlichen Zuwachs des Umsatzes. Der Umsatz mit Halbleitern erreichte 4,9 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal, was eine Verbesserung von 17,1 % gegenüber dem gleichen Zeitraum vor einem Jahr bedeutet. Und mit einem großen Mangel an Halbleitern auf der ganzen Welt könnte die Nachfrage in absehbarer Zukunft weiterhin stark sein.

Die Aktien von Broadcom sind in den letzten zwölf Monaten um 71 % gestiegen. Und obwohl das Unternehmen mit einem saftigen KGV von über 53 gehandelt wird, sinkt es auf einer erwarteten Basis auf weniger als 17 und liegt damit leicht unter Qualcomms KGV von fast 19. Broadcom ist ein solider Kauf, da sowohl die Dividendeneinnahmen als auch der Umsatz in den kommenden Jahren wahrscheinlich weiter steigen werden.

Der Artikel Diese 2 dividendenstarken Aktien haben ihre Ausschüttungen in 5 Jahren mehr als verdoppelt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen – und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!



Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

David Jagielski hat keine Position in einer der genannten Aktien.

Dieser Artikel wurde von David Jagielski auf Englisch verfasst und am 21.04.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Qualcomm. The Motley Fool empfiehlt Broadcom Ltd.

Motley Fool Deutschland 2021