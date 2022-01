Diese 2 Tech- und E-Commerce-Akteure passen 10x in die Amazon-Bewertung & bedienen einen Markt mit 1,2 Mrd. Verbrauchern

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Mercadolibre (WKN: A0MYNP) und Sea Limited (WKN: A2H5LX) besitzen als Tech- und E-Commerce-Akteure eine interessante Bewertung. Die Marktkapitalisierungen belaufen sich auf 58,8 Mrd. US-Dollar und 109,7 Mrd. US-Dollar. Oder zusammengenommen rund 168 Mrd. US-Dollar.

Amazon (WKN: 906866) als global mit führender Tech- und E-Commerce-Akteur besitzt hingegen eine Börsenbewertung von 1,68 Billionen US-Dollar. Oder anders ausgedrückt: Wenn wir diese beiden Unternehmen nehmen, so passen sie ziemlich genau 10-mal in die Börsenbewertung von Amazon hinein.

Ob das gerechtfertigt ist, das ist natürlich eine spannende Frage. Im Endeffekt gilt: Es offenbart Investoren vielleicht jüngere, dynamische Chancen mit einer Menge Aufholpotenzial.

Tech- und E-Commerce-Akteure zu einem Bruchteil von Amazon

Die Diskrepanz wird vielleicht noch bemerkenswerter, wenn wir uns die Märkte bedienen, in denen diese beiden Tech- und E-Commerce-Akteure unterwegs sind. Mercadolibre konzentriert sich derzeit auf Lateinamerika und visiert neben Mexico, Brasilien und Argentinien unter anderem Chile als weiteren Markt an. Aber auch die Segmente mit E-Commerce und digitalem Bezahlen sind eigentlich zwei Megatrends. Wobei wir natürlich anführen können: Amazon ist auch mehr als der E-Commerce, beispielsweise die Cloud und weitere starke Bereiche.

Ähnliches gilt für Sea Limited. Neben einer globalen Gaming-Einheit mit dem Achtungserfolg Free Fire adressiert Shopee im E-Commerce Südostasien und expandiert mit großen Schritten in Richtung Lateinamerika, wo man bereits in Brasilien Fuß fassen konnte. Eine Ausgangslage, die insgesamt wirklich spannend ist.

Lateinamerika und Südostasien mögen derzeit noch nicht so viel Marktpotenzial beinhalten wie Europa und Nordamerika. Aber mit jeweils ca. 600 Mio. Verbrauchern sind die Regionen gigantisch groß und bedeutend für Tech- und E-Commerce-Akteure. Gerade die Ausrichtung auf zwei Megatrends mit der Bündelung diverser Megatrends spricht langfristig für ein intaktes Ökosystem und immer mehr quantitatives Wachstum. Wenn sich das Nachholpotenzial zeigt, so kann sich die Bewertung mit einem Zehntel dessen von Amazon zusammengenommen langfristig noch bedeutend verändern.

Auch die Wachstumsraten im hohen zweistelligen Bereiche (Mercadolibre) und sogar dem dreistelligen Bereich (Sea Limited) bei den Umsätzen zeigen, dass sich die E-Commerce- und Tech-Konzerne konsequent weiter etablieren. Vielleicht wäre es ratsam, einmal zu hinterfragen, ob dieses Bewertungsmaß so zu rechtfertigen ist.

Sea Limited & Mercadolibre: Aufholchancen?

Sea Limited und Mercadolibre sind keine reinen Aufholchancen als Tech- und E-Commerce-Akteure. Wohl aber die Märkte. Wenn sich der E-Commerce, Gaming, digitales Bezahlen und langfristig weitere Trends in den Regionen etablieren und diese Namen führende Big-Player bleiben, so ist das Potenzial über Jahre und Jahrzehnte gigantisch.

Alleine die Diskrepanz, dass diese beiden Konzerne mit einem Zehntel dessen bewertet sind, was Amazon auf die Börsenwaage bringt, zeigt mir: Ein näherer Blick ist angebracht. Auch wenn die Märkte eben nicht Europa oder Nordamerika sind, Trends und Wachstumsmärkte und starke Ökosysteme sind bereits gegeben.

