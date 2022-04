Diese 2 DAX-Aktien zahlen mir 653,20 Euro Dividende in der Dividendensaison!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Zwei DAX-Aktien zahlen mir 653,20 Euro Dividende in der DAX-Dividendensaison? Das ist zugegebenermaßen wirklich eine Menge. Um ehrlich zu sein handelt es sich dabei sogar um einen höheren Betrag als den, den ich letztes Jahr von allen Aktien unseres heimischen Leitindex erhalten habe.

Wir können daher sagen, dass ich die vergangenen Wochen und Monate für weitere Zukäufe genutzt habe. Zumal diese zwei DAX-Aktien gewiss nicht meine einzigen Positionen sind. Um das vorwegzunehmen: Es handelt sich um die Allianz (WKN: 840400) und BASF (WKN: BASF11). Hier nun einige meiner Gedanken, was deren Ausschüttungen betrifft.

Diese 2 DAX-Aktien zahlen mir 653,20 Euro Dividende!

Vielleicht das Wichtigste vorweg: Die 653,20 Euro sind noch einmal unterschiedlich unter die beiden DAX-Aktien aufgeteilt. Die Allianz-Aktie zahlt mir den Löwenanteil, wohingegen BASF eher einen kleinen Beitrag zu dieser Gesamtgröße leistet. Das wiederum zeigt, dass ich mein Portfolio und mein Potenzial für ein passives Einkommen gemäß meiner langfristigen Überzeugungen aufgebaut habe.

Zwar sind sowohl Allianz als auch BASF in gewisser Weise zyklisch. Der Versicherer hat jedoch auch in den Jahren der Pandemie konsequent ein positives und ein die Dividende deckendes Ergebnis je Aktie eingefahren, was für mich mehr Qualität bedeutet. Hier sehe ich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten eine bessere unternehmensorientierte Perspektive für eine starke Dividende. Wobei mich auch der Chemiekonzern während der Pandemie mit seinen konstanten Ausschüttungen und dem Bekenntnis zur Dividendenpolitik begeisterte. Deshalb habe ich zuletzt bei über 6 % Dividendenrendite diese Position noch einmal weiter ausgebaut.

Insgesamt ist jedoch die Allianz-Aktie als eine dieser zwei DAX-Aktien eine fixe Basis für passives Einkommen in meinem Depot. BASF ist wiederum eher eine kleinere Position, bei der es mir auch um das Aufgabeln der günstigen Aktie auf dem Tiefpunkt geht. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 9 schien mir eine preiswerte, langfristige Chance bei vertretbaren, ebenso langfristigen Risiken. Die Dividende ist gewiss nicht zweitrangig, aber wenn sie stabil bleibt, hoffentlich nur ein schmückendes Beiwerk einer bedeutend besseren Gesamtrendite.

Passives Einkommen bald erreichbar!

BASF und Allianz sind also zwei DAX-Aktien, die mir bald zusammen 653,20 Euro Dividende bezahlen. Wobei es mir bei dem Versicherer eher um ein starkes passives Einkommen geht. Bei dem Chemiekonzern nehme ich es natürlich trotzdem gerne mit. Trotzdem sind diese beiden Aktien für mich Kandidaten, die man im Rahmen der nahenden Dividendensaison noch einmal hervorheben kann. Mit 4,9 und 6,5 % Dividendenrendite können sich Einkommensinvestoren durchaus fragen, ob dahinter nicht die eine oder andere spannende Chance versteckt ist.

Der Artikel Diese 2 DAX-Aktien zahlen mir 653,20 Euro Dividende in der Dividendensaison! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien der Allianz und von BASF. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022