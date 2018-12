Die Dienstwagen der deutschen Kirchenoberhäupter im Klima-Check: Mehr Schein als Sein

Berlin (ots) - Siebte Dienstwagen-Umfrage der DeutschenUmwelthilfe macht deutlich: Ohne verfügbare Werte zu realem Verbrauchund CO2-Ausstoß von Pkw wird der Beitrag zum Klimaschutz weiterverfehlt - Nur zwei von 47 Kirchenoberhäuptern fahren einenDienstwagen mit realem CO2-Ausstoß im Einklang mitEU-Flottengrenzwert von 130 g/km: Erzbischof Stefan Heße vomErzbistum Hamburg und Landessuperintendent Dietmar Arends von derLippischen Landeskirche - Bestes Fahrzeug findet sich in derLeitungsebene: In der Evangelischen Kirche der Pfalz ist ein BMW i3mit Realemissionen von 82 g CO2/km im Einsatz - Schlusslicht unterden Kirchoberhäuptern ist Präses Annette Kurschus von derEvangelische Kirche von Westfalen, deren BMW 740Le einen realenCO2-Ausstoß von 238 g/km aufweist - Erschreckend: Trotz bekannterGesundheitsgefahren durch Diesel-Pkw setzen 64 Prozent noch immer aufdiese Antriebsart - Plug-In-Hybride entlarven sich alsFehlentwicklungZum siebten Mal hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) einen Blickunter die Motorhauben der Dienstschlitten deutscher Kirchenvertretergeworfen. Untersucht wurden die Dienstwagen der Erzbischöfe, Bischöfeund der geistlichen Würdenträger in den Leitungsebenen in deninsgesamt 47 Kirchenbistümern und Landeskirchen in Deutschland, davon27 römisch-katholisch, 20 protestantisch. Ebenso betrachtet wurdendie Dienstwagen von fünf kirchlichen Hilfsorganisationen.Erstmals wurden auch bei dieser Umfrage neben der Antriebsart dierealen CO2-Emissionen zur Bewertung herangezogen und nicht mehr dieHerstellerangaben. Unter Berücksichtigung der realen CO2-Emissionender Fahrzeuge zeigt sich, dass die 128 untersuchten Pkw im Schnittnach wie vor deutlich über dem derzeit gültigen EU-Flottengrenzwertvon 130 g CO2/km liegen. In der gesamten Flotte halten nur dreiFahrzeuge diesen mit 82, 123 bzw. 130 g CO2/km ein - einElektrofahrzeug und zwei Erdgasahrzeuge. Die DUH kritisiert, dass beider Wahl des Dienstwagens insgesamt noch keine Kehrtwende hin zusauberen und klimafreundlichen Antriebsarten stattfindet. Dadurch,dass die Autohersteller den wahren CO2-Ausstoß ihrer Fahrzeugeverschleiern und die Politik diesen Betrug deckt, findet Klimaschutzim Pkw-Bereich weiter nur auf dem Papier statt. Mittlerweile liegtdie durchschnittliche Abweichung zwischen Herstellerangaben undrealem Verbrauch bei 42 Prozent."Gerade die Kirchen tragen eine gesellschaftliche Verantwortungzur Bewahrung der Schöpfung und sollten entsprechend auch bei derWahl ihres Dienstwagens eine Vorbildfunktion ausüben. Es ist überauserschreckend, dass auch in der aktuellen Umfrage noch immer aufKlimakiller gesetzt wird und obendrein noch über die Hälfte derBefragten mit einem Diesel unterwegs ist. Die hochmotorisierten,schweren Diesel sind wahre Spritschlucker und ganz und gar nichtklimafreundlich. Darüber hinaus sind sie bewiesenermaßen auchgesundheitsschädlich. Die Bundesregierung schaut dabei nicht nurtatenlos zu, sondern sorgt dafür, dass der Betrug am Kunden und amKlima unvermindert weitergehen kann. Nur durch CO2-Messungen auf derStraße, wirksame Marktüberwachung und Sanktionen im Betrugsfall kannAbhilfe geschaffen werden", sagt Barbara Metz, StellvertretendeDUH-Bundesgeschäftsführerin. "Politische Willensbekundungen für eineVerkehrswende sind ansonsten nur Schall und Rauch", so Metz weiter.Die DUH appelliert an die amtlichen Würdenträger, sich nichtlänger von den offiziellen Herstellerangaben blenden zu lassen undstattdessen bei der Wahl ihres Dienstwagens auf saubere,spritsparende, emissionsarme und nicht gesundheitsschädlicheAntriebsarten zu setzen. Zur Entscheidungshilfe können sie aufverfügbare Untersuchungen zu Realemissionen unterschiedlicherAntriebe zurückgreifen. Die DUH-Umfrage zeigt, dass etwaErdgasfahrzeuge eine bereits heute verfügbare klimafreundlicheAlternative darstellen.Als alarmierend betrachtet die DUH die auf noch mehr Leistung undkürzere Beschleunigungszeiten ausgelegten Plug-In-Hybridantriebe inden hochmotorisierten Luxuslimousinen, die sich als Mogelpackungherausstellen. Anstatt diese Technologie zur Minimierung desSpritverbrauchs auszulegen und möglichst lange rein elektrischgefahrene Strecken zu ermöglichen, weichen die Normverbrauchsangabenbei dieser Antriebstechnik besonders stark von der Realität ab. DieCO2- und Verbrauchsangaben der Hersteller täuschen durch eine von derRealität weit entfernten Berechnungsstrategie extrem niedrigeVerbrauchszahlen vor. Nur ein sehr kleiner Teil der Strecken wirdelektrisch gefahren. Es zeigt sich, dass diese Fahrzeuge fastausnahmslos mit Verbrennungsmotor gefahren werden, wobei die inOberklasse-Limousinen verbauten Plug-In-Hybride mehr CO2 emittierenals konventionelle Verbrenner.Um die Klimaschutzziele zu erreichen, bedarf es realistischerCO2-Angaben. Die Emissionen im Verkehrssektor werden nur signifikantsinken können, wenn die Berechnungen auf realitätsnäheren CO2-Angabenberuhen und dadurch auch emissionsärmere Antrieben mehr nachgefragtwerden.Dazu Dorothee Saar, Leiterin Verkehr und Luftreinhaltung bei derDUH: "Gerade haben die Verhandlungen der Weltklimakonferenz inKattowitz begonnen. Es ist nicht zu leugnen, dass im Segment Pkw mehrgeschehen muss als bisher, daher sind verlässliche Daten und einklarer Kurs hin zu emissionsarmen Technologien und Verkehrsmodellenunverzichtbar. Auch die aktuell tagende Verkehrskommission muss sichzu wirksamen Maßnahmen bekennen, die in ein Klimaschutzgesetzeinfließen müssen, um die Vorgaben für 2030 einhalten zu können."Die DUH fordert ehrliche Spritverbrauchsangaben und unabhängigeKontrollen auf der Straße. Nur so werden die Emissionen imVerkehrssektor wirksam reguliert und gesenkt werden können.Die Ergebnisse im Einzelnen:Die vier besten Plätze in der Kategorie "Kirchenoberhäupter"werden von Fahrzeugen mit Erdgasantrieb belegt. Der VW Golf Variantmit Erdgasbetrieb von Erzbischof Stefan Heße (Erzbistum Hamburg)führt mit einem realen CO2-Ausstoß von 123 g CO2/km das Ranking an.An zweiter Stelle folgt Landessuperintendent Dietmar Arends(Lippische Landeskirche) mit einem Audi A3 Sportback g-tron mitreinem realen CO2-Ausstoß von 130 g /km. Darauf folgen der BischofGregor Maria Hanke (Bistum Eichstätt) mit einem Audi A4 Avant 2.0 miteinem realen CO2-Ausstoß von 140 g/km und die Präsidentin derBremischen Evangelischen Kirche, Edda Bosse, mit einem VW Caddy miteinem realen CO2-Ausstoß von 149 g/km.Schlusslicht in der diesjährigen Bewertung der Kirchenoberhäupterist innerhalb der Benzinfahrzeuge der Dienstwagen von Präses AnnetteKurschus (Evangelische Kirche von Westfalen), deren BMW 740Le xDriveiPerformance einen realen CO2-Ausstoß von 238 g/km aufweist. Derklimaschädlichste Diesel ist ein Audi Q7 3.0 Diesel Plug-In-Hybridmit einer Leistung von 275 kW und einem realen CO2-Ausstoß von 225g/km. Dieser steht dem Landesbischof der Evangelisch-LutherischenLandeskirche Hannover Ralf Meister zur Verfügung.Bestes Einzelfahrzeug im Gesamtranking ist ein Dienstwagen derLeitungsebene: Die Evangelische Kirche der Pfalz zählt einen BMW i394 Ah (REX) mit Elektroantrieb und Range Extender mit realem Ausstoßvon 82 g /km zu ihrem Fuhrpark. Mit dem klimaschädlichsten Fahrzeugist Präses Annette Kurschus unterwegs.Im Ranking in der Kategorie "Leitungsebene deutscher Kirchen" istdieses Jahr das Bistum Eichstätt mit einem durchschnittlichen realenCO2-Ausstoß von 140g/km Spitzenreiter, gefolgt von der LippischenLandeskirche mit durchschnittlich 145 g CO2/km sowie der BremischenEvangelischen Kirche mit 149 g CO2/km im Durchschnitt. Damit hältniemand die EU-CO2-Vorgaben von 130 g/km ein. Diese "besseren" Wertewerden vor allem durch die vergleichsweise CO2-ärmerenErdgasfahrzeuge erreicht. Die klimaschädlichsten Fahrzeuge werden vomErzbistum Paderborn mit (durchschnittlich 198 g CO2/km) und demSchlusslicht Bistum Görlitz (durchschnittlich 210 g CO2/km) gefahren.Das Bistum Regensburg sowie das Bistum Augsburg verweigern indiesem Jahr die Angaben und glänzen durch Intransparenz. Regensburghat bereits die Jahre zuvor die Antwort verweigert und Augsburgschnitt 2016 mit am schlechtesten ab.Hintergrund:Wie bereits bei der Umfrage unter Politikerdienstwagen 2018 wurdennun auch beim Dienstwagencheck der Kirchenvertreter Fahrzeuge nachdem realen Verbrauch bewertet und nicht nach den offiziellenHerstellerangaben.Die Lücke zwischen offiziellem und realem CO2-Ausstoß von Neuwagenwächst immer weiter. Der durchschnittliche Mehrverbrauch von neuenPkw hat sich von neun Prozent im Jahr 2001 auf mittlerweile 42Prozent erhöht. Da die Aussagekraft der offiziellen Angabeninzwischen massiv geschwächt ist, zieht die DUH nun neben derAntriebsart die realen CO2-Emssionen zur Bewertung heran.Erdgasfahrzeuge verfügen zwar wie andere Hybride auch über einenBenzin-Tank. Die Reichweite, die nur mit Erdgasanteil gefahren werdenkann, übersteigt die von anderen Hybrid-Fahrzeugen allerdings mitdurchschnittlich 450 km bei den untersuchten Fahrzeugen deutlich.Deshalb wurde nur dieser Anteil bei der Bewertung der Realemissionenherangezogen.Erst seit Einführung der neuen Abgasnorm Euro 6d-TEMP im September2017 bringen Autohersteller Dieselmodelle auf den Markt, die imRahmen der Typzulassung neben den Labortests auch Abgastests aufStraße durchlaufen haben. Nach Ansicht der DUH sind jedoch auch hierunabhängige Kontrollen erforderlich, um die Emissionen imStraßenbetrieb zu überprüfen. Problematisch ist außerdem, dass dieVerbrauchswerte weiterhin ausschließlich im Labor ermittelt werden.Hauptursache für die Bewertung der Plug-In-Hybride alsMogelpackung ist die Formel, die der Ermittlung der offiziellen CO2-und Verbrauchsangaben zugrunde liegt. Hierbei wird der Prüfzykluseinmal mit voller und einmal mit leerer Batterie durchgeführt. Dieresultierenden Verbrauchswerte des Verbrennungs- und Elektromotorswerden anschließend mit der offiziellen elektrischen Reichweitegewichtet und zu einer gemischten Verbrauchsangabe zusammengefasst.indem eine realitätsferne elektrische Reichweite ermittelt und von zuhäufigem Ladeverhalten ausgegangen wird, kommen extrem niedrigeVerbrauchszahlen zustande.Bei dem realen Verbrauch von Plug-In-Hybriden spielt dasindividuelle Ladeverhalten sowie die Reichweite der Batterie eineentscheidende Rolle. Da diese bei den hier untersuchten Fahrzeugenüberwiegend unterhalb von 50 km liegt, geht die Bewertung davon aus,dass der überwiegende Anteil der Strecken mit Verbrennungsmotorzurückgelegt wird. Nur wenn der Großteil der Strecken über dieaufgeladene Batterie zurückgelegt wird, ist der Plug-In-Hybridwirklich eine umweltfreundlichere Alternative zum Verbrenner. 