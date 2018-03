Dienstliche E-Mails im Osternest / Ein Drittel der deutschen Arbeitnehmer ist an Ostern online (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -- Interne Erwartungen treiben Angestellte in ihr Postfach- 70 Prozent bleiben komplett offlineFast ein Drittel der Arbeitnehmer in Deutschland liest über Osternmindestens einmal berufliche E-Mails. 13 Prozent tun das täglich,sieben Prozent schauen sogar mehr als einmal pro Tag ins dienstlichePostfach. Dem gegenüber sind 70 Prozent der deutschen Arbeitnehmerkonsequent und lassen über die Osterfeiertage ihre Mailbox zu. Dashat eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsunternehmens respondi imAuftrag des Software-Anbieters eShare ergeben.Mit der Studie wollte eShare herausfinden, wie häufig und auswelcher Motivation Arbeitnehmer auch an Feiertagen ihre E-Mails lesenund bearbeiten. Dazu befragte das britische Softwarehaus im März 1014Berufstätige in Deutschland aus unterschiedlichsten Branchen.Spaß an der ArbeitDiejenigen, die auch an den freien Tagen online gehen, tun das ausganz unterschiedlichen Gründen. Für 55 Prozent der Befragten gehörtdas zu einem gewissenhaften Arbeiten dazu. Es scheint, als würdenviele die Online-Präsenz an freien Tagen als Teil ihrer beruflichenAufgabe sehen.Für 23 Prozent hat das Lesen von jobbezogenen E-Mails anFeiertagen auch etwas Positives: Sie haben so viel Spaß an derArbeit, dass sie gar keine komplette Offline-Zeit wollen und sichgerne mit dem Job beschäftigen, während andere in der Osterpausesind. Knapp 20 Prozent der Angestellten fürchten, wichtige Ereignissein ihrem Unternehmen zu verpassen und lesen deshalb regelmäßig ihreelektronische Post an den Feiertagen.22 Prozent sind der Meinung, es werde von einem erwartet, auch inden Auszeiten auf E-Mails zu reagieren. Offenbar ist dieErwartungshaltung bei den Unternehmen eher ein interner Effekt. Denndie große Mehrheit der Umfrageteilnehmer, nämlich 86 Prozent, sagt,dass ihre Kunden nicht davon ausgehen, dass sie an den Feiertagenerreichbar sind.Ähnliches gilt für die Arbeitnehmer untereinander. Kollegialitätwird offensichtlich ganz großgeschrieben. Denn 90 Prozent derBefragten erwarten nicht, dass ihre Kollegen während der Feiertageerreichbar sind.Höhere Erwartungen in GroßbritannieneShare hatte die gleiche Studie in der Weihnachtszeit inGroßbritannien durchgeführt. Auch hier zeigte sich, dass rund einDrittel aller Befragten an den Feiertagen dienstliche E-Mails liest.Allerdings unterscheidet sich die Erwartungshaltung der Kunden undKollegen deutlich von der hierzulande. Auf der Insel erwarten satte35 Prozent der Kunden und 36 Prozent der Kollegen, dass man auch anFeiertagen zu erreichen ist. In Großbritannien schaut laut derUmfrage ein Fünftel der Arbeitnehmer jeden Tag in Ihre E-Mails,ebenfalls sieben Prozent tun das mehrmals am Tag. Die Furcht, etwasWichtiges zu verpassen, ist bei unseren britischen Nachbarn deutlichgrößer als in Deutschland. So sagten 44 Prozent der Briten, dass siedie Feiertage nicht entspannt verbringen können, wenn sie nicht überdie Vorgänge im Büro informiert seien.Daniel Tin, Regional Sales Manager von eShare in der DACH Region,ordnet die Ergebnisse ein: "In einer zunehmend globalisierten Weltarbeiten Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen rund um den Globusan gemeinsamen Projekten. Während wir unsere Feiertage begehen, wirdanderswo an diesen Projekten weitergearbeitet. Das macht es manchmalerforderlich, dass Kollegen hierzulande auch an Feiertagen am Ballbleiben. Traditionelle Arbeitsweisen verändern sich rasant. Dazugehören auch flexiblere Zeiten der Erreichbarkeit und mehr und mehrselbstbestimmtes Arbeiten. Wenn sich Leute dadurch wohlfühlen, wennSie auch an Ostern zwischendurch E-Mails lesen, dann ist das Ausdruckdieser neuen Gewohnheiten", so Daniel Tin.INFOKASTEN: Tipps für die E-Mail zwischendurchWenn es schon unbedingt sein muss, dass Sie E-Mails an denFeiertagen lesen, machen Ihnen folgende fünf Regeln das Lebenleichter:1. Priorität: Überfliegen Sie erst einmal die eingegangenenE-Mails nach für Sie relevanten Kategorien: Absender, Thema,Projekt etc. Lesen Sie nur die wirklich wichtigen Nachrichten.2. Offline-Modus: Wenn Sie die E-Mails auf den Rechner oder dasSmartphone geladen haben, schalten Sie Ihr Gerät in denOffline-Modus. So werden Sie nicht von weiteren eingehendenE-Mails gestört und können konzentriert die wichtigsten Sachenabarbeiten.3. Zeitfenster: Legen Sie für Sich ein ideales Zeitfenster fest,in dem Sie die E-Mails lesen. Planen Sie dieses so, dass esIhre familiären Abläufe möglichst nicht unterbricht. Wenn SieE-Mails lesen, solle es für Ihre Umwelt nicht spürbar sein.4. Antworten: Schreiben Sie nur dann sofort zurück, wenn IhreAntwort auch wirklich einen Mehrwert und Nutzen für dieAdressaten und den Sachverhalt spielt. Alles andere kannwarten.Über eShareeShare ist einer der führenden Anbieter für hochsichere undintuitiv zu bedienende Management-Lösungen für Unternehmen, Behördenund Organisationen aus den unterschiedlichsten Bereichen. DieSoftware ermöglicht es, das Vorbereiten und Abhalten von Meetings soeinfach wie möglich zu gestalten und Führungskräften jederzeit einenumfassenden Überblick über Organisation - auch solche mit hohemKomplexitätsgrad - zu gewährleisten. Tagtäglich vertrauen KundeneShare wertvolle elektronische Dokumente, Statistiken undUnternehmensdaten an. Das Unternehmen nutzt zur Verwahrung dieserhochsensiblen Informationen nur die sichersten Cloud-Server. AlleDatenzentren sind nach ISO 27001 zertifiziert - eines davon befindetsich sogar in einem Atombunker. Zudem verfügt eShare als einzigerAnbieter von Managementsoftware über eine PSF-Zertifizierung derLuxemburgischen Finanzaufsicht (CSSF). Das macht eShare zum idealenDienstleister für den Bankensektor. Zu den Kunden zählen unteranderem das Internationalen Olympische Komitee, der SchuhherstellerClarks oder auch die Credit Suisse. Sie alle setzen auf Produkte voneShare, um alltägliche Geschäftsabläufe zu vereinfachen.