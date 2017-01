Unterföhring (ots) - Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlaufnehmen ab sofort den Dienstag ins Visier der Verrücktheit: "CIRCUSHALLIGALLI" macht den Dienstag nach der Winterpause (am 14. Februar2017, live, um 22:10 Uhr) zum neuen Wahnsinnstag. In der Wundertütedes deutschen Fernsehens verstecken sich auch in der neuen Staffelgewohnt geistreicher Irrsinn, unkonventionelle Studiospiele undnationale sowie internationale Stars in der Manege. Zum Staffel-Startladen Joko & Klaas auf ProSieben live in ihren "CIRCUS HALLIGALLI"ein. Wer kann diese Einladung zum Kindergeburtstag für Erwachseneschon ausschlagen?Der Montag gehört ab 6. Februar 2017 den US-Sitcoms: ProSiebenzeigt "2 Broke Girls" (22:10 Uhr) und "New Girl" (23:10 Uhr) nach"The Big Bang Theory"."CIRCUS HALLIGALLI" ab 14. Februar 2017, immer dienstags, 22:10Uhr, ProSiebenHashtag zur Show: #HalliGalliBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentKevin KörberTel. +49 [89] 9507-1187Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusanne KarlTel. +49 [89] 9507-1173Susanne.Karl@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell