Dienstag, 09.10.2018, 21.00 Uhr, rbb Fernsehen: So sind wir - Der Datencheck Folge 1: Leben in Berlin und Brandenburg Film von Kathrin Schwiering und Thomas Balzer (FOTO)

Berlin (ots) -Mehr als sechs Millionen Menschen leben in der RegionBerlin-Brandenburg, einer Region voller Gegensätze undGemeinsamkeiten, Superlative und spannender Alltagsgeschichten. Hiertrifft Sonnenallee auf Uckermark, Penthouse auf Einfamilienhaus undLandwirt auf Hipster. Die dreiteilige rbb-Dokumentation "So sind wir- Der Datencheck" zeigt Berlin und Brandenburg in Zahlen.Was sagen die Daten über uns, die Menschen in der Region? Und wassagen die Menschen über das, was die Daten zeigen? Leben, Lieben,Wohnen - das sind die drei Themen, zu denen das rbb-Datenteam dieStatistiken befragt hat (rbb24.de/sosindwir). Die Autoren KathrinSchwiering und Thomas Balzer haben vor Ort mit den Menschengesprochen.Folge 1 "Leben in Berlin und Brandenburg" klärt Fragen wie: Woleben wir dicht gedrängt, wo mit viel Platz, wo sind wir am jüngsten,wo am ältesten, wie steht es um Arbeitslosigkeit und medizinischeVersorgung?Stadt und Land lassen uns unterschiedlich viel Raum beim Leben -dort weniger, hier mehr. Deutlich wird das am Kontrast zwischen demKiez rund um die Neuköllner Donaustraße und dem Havelland. InNeukölln leben 240 Menschen auf der Fläche eines Fußballfeldes. Ganzanders sieht es in Kleßen-Görne im Havelland aus, hier teilen sichnur 0,06 Menschen eine solche Fläche. Sind sie deswegen glücklicher?Das Rentnerpaar Ursula und Gerd Stahr wohnt inBerlin-Charlottenburg in der Angerburger Allee. Sie leben unterGleichen, denn dort ist der älteste Kiez Berlins - fast 50 Prozentder Bewohner sind älter als 65 Jahre. Die meisten jungen Menschenunter 18 Jahren leben rund um das Olympiagelände - oder inKleinmachnow in Brandenburg. 22 Prozent der Bevölkerung sind hierKinder und Jugendliche - mehr als irgendwo sonst in der Region. Davonprofitiert auch die freiwillige Jugendfeuerwehr.Wo sind die Menschen am längsten arbeitslos und wo müssen sie sichum ihren Job keine Sorgen machen? Warum wiegen Berliner knapp dreiKilo weniger als Brandenburger und wie steht es um unseremedizinische Versorgung?Die dreiteilige Dokumentation "So sind wir - Der Datencheck"erzählt auf der Basis statistischer Daten von besonderen Menschen,ihren Nöten und Träumen, sowie dem Spannungsfeld zwischen gestern undheute.Folge 2: Lieben in Berlin und Brandenburg, 16.10.2018, 21:00Folge 3: Wohnen in Berlin und Brandenburg, 23.10.2018, 21:00Pressekontakt:Christoph MüllerTel 030 / 97 99 3 - 12 116christoph.mueller@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell