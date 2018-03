Stuttgart (ots) -"Marktcheck", das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin amDienstag, 20. März 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR FernsehenHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Fernbusreise - wenn der Gepäckklau zunimmtImmer häufiger wird Gepäck von Fernbusreisenden gestohlen. Aucheiner "Marktcheck"-Zuschauerin aus Freiburg, die mit dem Fernbus inBelgien unterwegs ist, fehlt nach einem Zwischenstopp das Gepäck.Erleichtern die Reiseanbieter den Diebstahl? "Marktcheck" überprüftdas bei einer Busfahrt von Stuttgart nach Saarbrücken. Beim Stopp inKarlsruhe gelingt es problemlos, den Koffer unbemerkt aus demLaderaum zu entwenden. Wie reagiert das Unternehmen? Können sichFahrgäste vor dem Diebstahl schützen?Preiskampf - wenn Discounter gegen Drogeriemärkte antretenDrogeriemarkt-Produkte gibt es längst nicht mehr nur imDrogeriemarkt, auch Supermärkte und Discounter bieten immer mehrShampoos, Cremes oder Lotionen an. Wie umfangreich ist das Sortimentbeim Discounter tatsächlich? Wie viel kann der Verbraucher sparen?"Marktcheck" begleitet eine Familie aus Mainz beim Einkauf imDrogeriemarkt und in Discountern.Filtertüten - womit gelingt der Kaffee am besten?Kaffee ist das beliebteste Getränk der Deutschen, noch vorMineralwasser und Bier. Trotz aller neuen Kreationen mitverschiedensten Geschmacksrichtungen und Kaffee aus Kapseln oderPads, wird der klassische Filterkaffee am häufigsten getrunken. Diedafür benötigte Filtertüte gibt es überall zu kaufen. Doch Qualitäts-und Preisunterschiede der Tüten sind groß. "Marktcheck" lässtverschiedene Filtertüten im Labor prüfen. Drei Barristas in Mainzübernehmen den Geschmackstest.Minigemüse - teuer aber gesund?Neben den bekannten Cocktailtomaten sind jetzt in vielenSupermärkten und Discountern auch Mini-Gurken, Mini-Paprika oderMini-Bananen zu finden. Auch diese kleinen Ausführungen sind gesund,jedoch oft doppelt so teuer wie die großen. Sind die Preisaufschlägegerechtfertigt?Schilddrüse - Operation als letzte Rettung?Schilddrüsenerkrankungen sind in Deutschland weitverbreitet. LautExperten ist nahezu jeder Dritte betroffen, oft ohne es zu wissen.Denn Erkrankungen der Schilddrüse werden häufig nicht rechtzeitigerkannt, da die auftretenden Symptome oft unspezifisch sind. StarkeMüdigkeit, Gewichtsschwankungen oder depressive Verstimmungen, dieHormone der Schilddrüse können jedes Organ des Körpers beeinflussen."Marktcheck"-Gesundheitsexperte Dr. Lothar Zimmermann erläutert, wasbei einer Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse zu beachten ist."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterwww.SWR.de/marktcheck und auf YouTube unterwww.youtube.com/marktcheck zu sehen.Fotos bei www.ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell