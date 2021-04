Diebstahl, Raub, Einbrüche - Wie sicher sind Deutschlands Unternehmer?

Düsseldorf (ots) - Der Schutz des eigenen Gewerbeobjektes ist für Unternehmer essenziell. Nach einem erfolgten Einbruch oder Überfall bleiben oft zwei Dinge: emotionale und finanzielle Schäden. Viele Unternehmer haben Angst vor den Folgen - Fallzahlen und Schadensummen bestätigen diese Sorgen.Unternehmer sorgen nicht ausreichend vorInwiefern sind Unternehmer durch Einbrüche, Diebstahl- und Raubdelikte betroffen? Dies wurde in einer umfassenden Webstudie durch Protection One (https://www.protectionone.de/webstudie-sicherheit) erfasst. Die Ergebnisse wurden zum zweiten Jahr in Folge der Polizeilichen Kriminalstatistik gegenübergestellt und erneut zeichnet sich ein klares Bild ab: Trotz hoher Fallzahlen von Diebstahl und Raub planen nur 19 Prozent der Unternehmer einen Ausbau ihrer Sicherheitstechnik.Diebstahldelikte in Deutschland - Schadensummen zum Teil gestiegenDie Fallzahlen an Diebstahldelikten in 2019 sind im Vergleich zu 2018 rückläufig. Bei Betrachtung der Schadensummen wird jedoch deutlich, dass Delikte große finanzielle Schäden verursachen. Im Vergleich sind die Fallzahlen insgesamt um 5,9 Prozent gesunken, die Schadensummen hingegen nur um 1,5 Prozent.Besonders häufig von Diebstahl betroffen sind Warenhäuser und Verkaufsräume. Die höchsten Schadensummen sind in 2019 durch Diebstähle in bzw. von Kraftwagen sowie in Diensträume und Fabrikationsräume entstanden. In Summe machen 2019 einfacher und schwerer Diebstahl mit 33,6 Prozent den größten Teil aller Straftaten in Deutschland aus.Warten, bis es zu spät ist?Besser nicht - allein die Schadensummen für Diebstahldelikte liegen bei über 2 Milliarden Euro. Die entstandene Schadensumme durch Raub stieg im Jahresvergleich sogar: von 36,5 Millionen Euro auf 43 Millionen Euro.Dabei wird für Unternehmer das Thema "Schutz" gegen Einbruch oft erst dann relevant, wenn das nähere Umfeld oder sie selbst direkt betroffen sind. Bei ganzen 34 Prozent der befragten Unternehmer wurde bereits eingebrochen. Die gefürchteten Folgen und Konsequenzen daraus sind beispielsweise Geldeinbußen durch Neuanschaffungen, Instandsetzungskosten sowie das Gefühl allgemeiner Unsicherheit im Unternehmen.Die gesamte Webstudie finden Sie unter folgendem Link: https://www.protectionone.de/webstudie-sicherheitPressekontakt:Baseplus DIGITAL MEDIA GmbHKim HoltschoppenHardter Straße 3141747 Viersen02162-897502-19kim.holtschoppen@baseplus.dewww.baseplus.deOriginal-Content von: Protection One, übermittelt durch news aktuell