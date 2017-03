Diebold Nixdorf plant Veräußerung von Diebold-Altgeschäft im Vereinigten Königreich

Weitere Suchergebnisse zu "Diebold":

North Canton, Ohio und Paderborn, Deutschland (ots/PRNewswire) -Wie Diebold Nixdorf, Incorporated (NYSE: DBD), weltweit führend im"Connected Commerce", der von Millionen Kunden tagtäglich inFinanzwesen und Einzelhandel genutzt wird, heute bekanntgibt, hat dieWettbewerbsbehörde des Vereinigten Königreichs, die Competition andMarkets Authority (CMA), ihre offiziellen Prüfergebnisse imZusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss von Diebold,Incorporated und der Wincor Nixdorf AG in Großbritannienveröffentlicht.Die CMA ist zu der Auffassung gelangt, dass strukturelleAbhilfemaßnahmen erforderlich sind. Diebold Nixdorf verfolgt nun miteinem potenziellen Käufer aktiv die Veräußerung des Altgeschäfts vonDiebold im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen glaubt, dass esdie Auflagen der CMA erfüllen und damit die Transaktion baldmöglichstabschließen kann.Diebold Nixdorf führt außerhalb des Vereinigten Königreichs seinmehrjähriges Transformationsprogramm DN2020 weiter fort, das beideUnternehmen auf die Umsetzung gemeinsamer Strategien und Zieleausrichtet, um Innovationen voranzutreiben, die den Bedürfnissen derKunden gerecht werden und Shareholder-Value generieren. Die Vorteileaus dem Zusammenschluss machen die Auswirkungen der geplantenVeräußerung des Diebold-Altgeschäfts im Vereinigten Königreichdeutlich wett, und Diebold Nixdorf bekräftigte heute die bereitsbekanntgegebenen finanziellen Zielvorgaben des Unternehmens bis 2020,einschließlich einer Kostensenkung von netto 200 Mio. USD und einemNon-GAAP-Ergebnis je Aktie von rund 3,50 USD1.Die Übernahme von Wincor Nixdorf durch Diebold war nach Zustimmungder Aktionäre und Aufsichtsbehörden weltweit am 15. August 2016vollzogen worden, wobei die Marken und Geschäftsaktivitäten vonDiebold und Wincor Nixdorf im Vereinigten Königreich für die Dauerder Prüfung durch die CMA weiterhin getrennt voneinander bestehen.Zukunftsgerichtete AussagenBei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug aufSachverhalte, die keine historischen Fakten sind, handelt es sich umzukunftsgerichtete Aussagen (im Sinne des Private SecuritiesLitigation Reform Act von 1995). Diese umfassen Aussagen zu denAbsichten, Plänen, Überzeugungen, Erwartungen oder Prognosen derGeschäftsleitung, einschließlich, und ohne Einschränkung, zumGeschäftszusammenschluss mit Wincor Nixdorf. Solchezukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigenErwartungen von Diebold und sind mit Risiken und Unsicherheitenbehaftet; daher können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich vonden in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angekündigtenErgebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegennotwendigerweise Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich aufzukünftige Ereignisse beziehen und von Bedingungen abhängen, die inder Zukunft eintreten oder ausbleiben können. ZukunftsgerichteteAussagen garantieren keine zukünftige Performance, und tatsächlicheBetriebsergebnisse, Finanzlage und Liquidität wie auch dieEntwicklung innerhalb der Branchen, in denen die zusammengeschlosseneOrganisation tätig ist, können sich wesentlich von jenenunterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen diesesDokuments angegeben oder in Aussicht gestellt werden. Risiken undUnwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Akquisition beinhalten darüberhinaus, ohne darauf beschränkt zu sein, die Fähigkeit zurerfolgreichen Integration der Geschäfte von Diebold und WincorNixdorf, einschließlich des Zeitpunkts, des Erhalts sowie derBedingungen ggf. erforderlicher behördlicher und regulatorischerGenehmigungen, was die erwarteten Vorteile mindern oder die Parteiendazu bewegen könnte, den Unternehmenszusammenschluss aufzugeben,Risiken im Zusammenhang mit den möglichen Auswirkungen derZusammenschlussvereinbarung, dem Beherrschungs- undGewinnabführungsvertrag und etwaigen damit verbundenen Streitigkeitenfür das Geschäft und den Betrieb des fusionierten Unternehmens,Risiken im Zusammenhang mit Störungen in der Führung der laufendenGeschäfte durch die Übernahme, sowie das Risiko, dass die Übernahmenachteilige Auswirkungen auf die Fähigkeit des fusioniertenUnternehmens, wichtige Mitarbeiter zu halten oder einzustellen,Beziehungen zu Lieferanten aufrecht zu erhalten und die operativenErgebnisse und das Geschäft im Allgemeinen haben könnte. Diese sowieandere Risiken sind in den Berichten von Diebold ausführlicherdargelegt, die Diebold bei der SEC einreicht, und können auf derWebsite der SEC unter www.sec.gov eingesehen werden. Allezukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich lediglich auf denZeitpunkt, zu dem sie gemacht wurden. Sofern durch anwendbares Rechtnichts anderes vorgeschrieben ist, übernehmen weder Diebold nochWincor Nixdorf aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisseoder aus sonstigen Gründen die Verpflichtung, eine zukunftsgerichteteAussage öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten.Informationen zu Diebold NixdorfDiebold Nixdorf, Incorporated (NYSE:DBD) ist weltweit führend fürim Handel eingesetzte Verbundsysteme, die von Millionen Kundentagtäglich in der Finanzwirtschaft und im Einzelhandel genutztwerden. Die softwarebasierten Lösungen des Unternehmens schlagen eineBrücke von der physischen in die digitale Welt des Zahlungsverkehrsund sorgen für eine komfortable, sichere und effiziente Verarbeitungvon Bargeschäften und Verbrauchertransaktionen. AlsInnovationspartner für nahezu alle der 100 führendenFinanzinstitutionen und die Mehrheit der 25 weltgrößtenEinzelhandelsunternehmen liefert Diebold Nixdorf herausragendeLösungen und Services, die in der rund um die Uhr aktiv vernetztenund von ständiger Veränderung geprägten Konsumlandschaftunverzichtbar sind.Diebold Nixdorf beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter, ist in mehrals 130 Ländern weltweit vertreten und hat seine Zentralen in NorthCanton, Ohio, USA, und Paderborn, Deutschland. Die Aktien werdenunter der Kennung "DBD" an den Börsen in New York und Frankfurtgehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Siewww.DieboldNixdorf.com1 - Auf Basis eines effektiven Non-GAAP-Steuersatzes von 30%. 1 - Auf Basis eines effektiven Non-GAAP-Steuersatzes von 30%. In Bezug auf die finanziellen Ziele des Unternehmens für 2020 ist eine detaillierte Überleitung dieser Projektionen nicht anwendbar, da weder Umfang noch Zeitpunkt zukünftiger Posten sicher bestimmbar sind,