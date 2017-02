Diebold Nixdorf legt Finanzergebnisse für viertes Quartal und Gesamtjahr 2016 vor

Weitere Suchergebnisse zu "Diebold":

North Canton, Ohio (ots/PRNewswire) - Diebold Nixdorf (NYSE: DBD)veröffentlicht heute seine Finanzergebnisse für das vierte Quartalund das Gesamtjahr 2016. Eine vollständige Pressemitteilung sowieweitere Dokumente zur Ergebnismeldung können auf der Website vonDiebold Nixdorf unter "Investor Relations" unter dem folgenden Linkaufgerufen werden: http://www.dieboldnixdorf.com/earningsWie bereits bekanntgegeben, werden Andy W. Mattes, DieboldPresident und Chief Executive Officer, und Christopher A. Chapman,Senior Vice President und Chief Financial Officer, heute um 8:30 Uhr(ET) die finanzielle Leistung des Unternehmens in einerTelefonkonferenz erläutern. Zugang zur Präsentation und zurTelefonkonferenz erhalten Sie unterhttp://www.dieboldnixdorf.com/earnings. Im Anschluss an dieTelefonkonferenz wird eine Aufzeichnung für drei Monate auf derWebsite von Diebold Nixdorf unter "Investor Relations" zur Verfügunggestellt.(Hinweis: Wenn sich nach dem Klicken auf den obengenannten Linkkeine neue Webseite öffnet, kopieren Sie bitte die o.g. URL und fügenSie sie in die Adresszeile Ihres Browsers ein.)Informationen zu Diebold NixdorfDiebold Nixdorf ist weltweit führend für im Handel eingesetzteVerbundsysteme, die von Millionen Kunden tagtäglich im Bankenwesensowie im Einzelhandel genutzt werden. Die softwarebasierten Lösungendes Unternehmens schlagen eine Brücke von der physischen in diedigitale Welt des Zahlungsverkehrs und sorgen für eine komfortable,sichere und effiziente Verarbeitung von Bargeschäften undKonsumtransaktionen. Als Innovationspartner für nahezu alle der 100führenden Finanzinstitutionen und die Mehrheit der 25 weltgrößtenEinzelhandelsunternehmen liefert Diebold Nixdorf herausragendeLösungen und Services, die in der rund um die Uhr aktiv vernetztenund von ständiger Veränderung geprägten Konsumlandschaftunverzichtbar sind.Diebold Nixdorf ist in mehr als 130 Ländern mit rund 25.000Mitarbeitern weltweit präsent. Der Konzern unterhältHauptniederlassungen in North Canton, Ohio (USA) und in Paderborn(Deutschland). Weitere Informationen finden Sie unterwww.DieboldNixdorf.com.Logo -http://mma.prnewswire.com/media/458878/diebold_nixdorf_logo.jpgPressekontakt:Media RelationsMike Jacobsen+1-330-490-3796michael.jacobsen@dieboldnixdorf.com oder Investor RelationsSteve Virostek+1-330-490-6319steve.virostek@dieboldnixdorf.comOriginal-Content von: Diebold Nixdorf, übermittelt durch news aktuell