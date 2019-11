Diebe lieben Kunst - auch aus privaten Sammlungen

Wiesbaden (ots) - Kunstgegenstände stehen weit oben auf der "Wunschliste" vonEinbrechern - nicht nur Juwelen wie bei dem spektakulären Kunstraub in Dresden.Wenn Diebe in Privathaushalten teure Gemälde oder Skulpturen erbeuten, ersetztdie Hausratversicherung oft nur einen Teil des Wertes, warnt das R+V-Infocenter.Die Kunstversicherung übernimmt den kompletten SchadenFür ihre Besitzer ist der Diebstahl der Kunstgegenstände unter Umständen doppeltbitter. Zum einen bekommen sie die wertvollen Stücke meistens nicht zurück - dieAufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen lag 2018 insgesamt bei rund 18 Prozent.Zum anderen bleiben sie oft auf dem finanziellen Schaden sitzen. "Eineklassische Hausratversicherung sichert Gemälde, Zeichnungen, Grafiken oderSkulpturen nicht ausreichend ab", sagt Ursula Schaumburg-Terner, Kunstexpertinbei der R+V Versicherung. "Nur eine spezielle Kunstversicherung übernimmt denSchaden komplett, etwa auch bei sogenanntem einfachen Diebstahl, wenn die Diebebeispielsweise durch die offene Terrassentür in die Wohnung gelangen oder Gästebei einer Party ein Bild mitgehen lassen."Wert der Kunstwerke dokumentierenGrundsätzlich empfiehlt die R+V-Expertin, Kunstgegenstände genau zudokumentieren. "Am besten ist ein Gutachten als Nachweis für den Wert geeignet."Aber auch Rechnungen, Fotos, Maßangaben und detaillierte Beschreibungen helfen,wenn es tatsächlich zu einem Diebstahl kommt. Zudem können die Objekte bei einerDatenbank für gestohlene Kunstgegenstände gemeldet werden. Dies erhöht dieChance, dass die Besitzer sie wiederbekommen.Um es Langfingern so schwer wie möglich zu machen, können Kunstbesitzer auchBewegungsmelder oder Scheinwerfer im Außenbereich oder eine Alarmanlageinstallieren. Zusatzschlösser, Querriegel, Sicherheitsglas, Rollgitter undGittertüren können Einbrüche ebenfalls erschweren.Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- Die "Allgefahrendeckung" einer Kunstversicherung schließt nahezualle Schäden ein - auch beispielsweise durch Feuer, Wasser oderSachbeschädigung. Eine normale Hausratversicherung entschädigtKunstgegenstände hingegen oft nur bis zu einer gewissen Höhe undunter gewissen Bedingungen.- Wertgegenstände sind während längerer Abwesenheiten in einemTresor zu Hause oder einem Bankschließfach gut aufgehoben.- Keine Fotos auf Sozialen Medien veröffentlichen, auf denen dieKunstwerke im Haus zu sehen sind - auch das kann Einbrecheranlocken.Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/63400/4451066OTS: R+V InfocenterOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell