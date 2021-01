Didier Saint-Georges (Carmignac): Carmignac’s Note – Das Virus und der Rubikon

11.01.2021 –

Den meisten Anlegern ist bewusst, dass die extrem lockere Geldpolitik der großen Zentralbanken noch nie so günstig für die Kurse von Finanzanlagen war wie 2020. Da jetzt, am Anfang der weltweiten COVID-19-Impfkampagne, die Aussicht auf eine in wenigen Monaten einsetzende Konjunkturerholung besteht, ist die quasi garantierte Fortsetzung dieser Geldpolitik im Jahr 2021 und womöglich darüber hinaus für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung