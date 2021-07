Didi Chuxing: Macht Peking dem Börsenneuling einen Strich durch die Rechnung?

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, damit hatten die Investoren des chinesischen Börsenneulings Didi Chuxing wohl nicht gerechnet: Erst vergangenen Mittwoch war der Fahrdienstvermittler erfolgreich an der New Yorker Börse gestartet und hatte dabei mindestens vier Milliarden Dollar eingesammelt. Der Didi-Aktienkurs war zeitweise um fast 20% in die Höhe geschnellt, woraus sich...