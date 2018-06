Didacta Verband wählt neuen Vorstand (FOTO)

Darmstadt (ots) -Die 69. Mitgliederversammlung des Didacta Verbandes derBildungswirtschaft hat am 15. Juni 2018 in Starnberg einen neuenVorstand gewählt.Das Amt des Vizepräsidenten Finanzen übernimmt Volker Jürgens vonder AIX Concept GmbH. Seine Amtszeit beträgt satzungsgemäß dreiJahre.Den neuen Vorstand des Didacta Verbandes der Bildungswirtschaftfür die kommenden zwei Jahre bilden:- Hartmuth Brill, Westermann Lernspielverlage GmbH- Dr. Marion Müller, GEONAT Kassel- Dr. Hans-Joachim Prinz, LD Didactic- Lulu Schiffler-Betz, Dusyma Kindergartenbedarf GmbHDer Präsident Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis und derVizepräsident Messe Fritz Eisele standen satzungsgemäß nicht zurWahl.Fthenakis zieht positive BilanzDidacta-Präsident Fthenakis blickte auf ein erfolgreiches Jahrzurück. Die Entwicklung des Didacta Verbandes und der didacta Messesei positiv verlaufen. Mit insgesamt 262 Mitgliedsfirmen und-organisationen aus allen Bildungsbereichen habe der Didacta Verbandbeste Voraussetzungen, um den anstehenden Wandlungsprozess in derBildung zu meistern, der vor allem von der Digitalisierung forciertwerde.Fthenakis: "Der digitale Wandel bietet die große Chance, Lehr- undLernprozesse neu zu gestalten und die Lernräume zu erweitern - mitGewinn für die Kinder und die Fachkräfte. Durch eine kreativeVerbindung von analogen und digitalen Angeboten und Gedanken könnendie Fachkräfte selbst gesteuertes und kooperatives Lernen,problemlösendes und kreatives Verhalten stärken." Die Aufgabe derBildungswirtschaft bestehe darin, diesen Prozess zu unterstützen:durch eine leistungsfähige technische Infrastruktur,pädagogisch-didaktische Konzepte, die einen Gewinn sowohl für dieLehrenden als auch für die Lernenden bieten und geeignete Fort- undWeiterbildungsangebote.Die didacta in Hannover habe ihren Informations- undInnovationsauftrag hinsichtlich der Digitalisierung im deutschenBildungssystem voll erfüllt. Entscheidend dazu beigetragen habe dervom Didacta Verband initiierte Ausstellungsbereich didacta DIGITAL.Bildung braucht digitale KompetenzGemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Familie,Arbeit und Soziales hat der Didacta Verband das Kooperationsprojekt"Bildung braucht digitale Kompetenz" durchgeführt. So sind vier freiverfügbare Bände entstanden, die umfangreiche, fachlich fundierteInformationen zum gewinnbringenden Umgang mit digitaler Technik imElementar- und Primarbereich bieten. "Das Projekt unterstreichteinmal mehr die Bedeutung des Didacta Verbandes als Partner undInhaltsgeber für die Politik", sagte Fthenakis. Die Bände "Bildungbraucht digitale Kompetenz" werden in Kürze online verfügbar seinunter www.didacta-digital.de.Lösungen für die Bildung in der digitalen Welt werden auch auf derersten didacta DIGITAL Austria vorgestellt. Der Didacta-Präsidentkündigte die Premiere dieser neuen Messe für den Mai 2019 in Linz an.Die Planungen mit den Verantwortlichen in Österreich seien weitfortgeschritten.Als vollen Erfolg wertete Fthenakis die erste Didacta Italia, dieim September 2017 in Florenz stattfand. Der Didacta Verband war vonBeginn an eng in die Organisation der Messe eingebunden. Dievertraglichen Vereinbarungen für die kommenden fünf Jahre sindbereits getroffen. Die zweite Didacta Italia findet vom 18. bis 20.Oktober 2018 in Florenz statt.Pressekontakt:Thorsten TimmerarensDidacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbHRheinstraße 94D-64295 DarmstadtTel. +49 (0) 61 51 - 3 52 15 13Fax +49 (0) 61 51 - 3 52 15 19timmerarens@didacta.dewww.didacta.deOriginal-Content von: Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell