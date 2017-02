Darmstadt (ots) - Digitalisierung bestimmt wesentliche Teileunseres Alltags. Der digitale Wandel vollzieht sich dabei in einerGeschwindigkeit, die uns kulturell und gesellschaftlichherausfordert. Das gilt insbesondere auch für unserausdifferenziertes, auf Stetigkeit angelegtes und angewiesenesBildungssystem. Der Informationsbedarf der Pädagogen ist entsprechendhoch.Praxisorientierte Lösungen und spannende Unterrichtsideenpräsentieren der Didacta Verband der Bildungswirtschaft und dasBündnis für Bildung auf dem neuen Forum Didacta Digital (Halle 4,Stand A30). Das Forum findet im Rahmen der didacta in Stuttgart vom14. bis 18. Februar 2017 statt. Hier berichten Anwender aus derschulischen Praxis über ihre Erfahrungen und bieten den Besuchernzahlreiche Anregungen, wie sie ihren Unterricht mit Hilfe digitalerMedien gestalten und bereichern können. Gezeigt werden konkreteLösungen für schulische Infrastrukturen und Beispiele aus derUnterrichtspraxis: mit Virtual Reality im Biologieunterricht lernen,Videokonferenzen im Fremdsprachenunterricht einsetzen, zuverlässigeFakten im Internet finden - diese und viele weitere Aspekte stehenauf dem Programm des Forums Didacta Digital.Der digitale Wandel wird auch im Bildungsbereich von zahlreichenjungen Unternehmen mitgestaltet. Erstmals auf der didacta stehtStartups ein Raum zur Verfügung, um ihre Ideen und Innovationen fürdie Bildung in der digitalen Welt vorzustellen. Am "EdTech-Tag" am14. Februar präsentieren sie ihre Lösungen vor einer Fachjury. DieGewinner haben am 15. Februar die Chance, ihre Angebote demMessepublikum zu zeigen."Wir möchten die jungen Firmen dabei unterstützen, sich amBildungsmarkt zu etablieren. Auf der didacta werden dieEdTech-Startup-Unternehmen von Erfahrungsberichten und vielen Tippsprofitieren", erklärt Martin Hüppe, Geschäftsführer des DidactaVerbandes und des Bündnis für Bildung. Mit Vorträgen und Workshops zuThemen wie Gründung, Internationalisierung und Partnerschaftenerhalten die Teilnehmer Einblicke in den deutschen Bildungsmarkt.Zudem können sie am ersten Didacta Digital Dinner teilnehmen, demBranchentreff des Didacta Verbandes und des Bündnis für Bildung amAbend des 14. Februar.Programm des Forums Didacta Digital: www.didacta.deEdTech-Startup-Tag: www.startedtech.dePressekontakt:Didacta Verband der BildungswirtschaftThorsten TimmerarensTel. 06151-35215-13presse@didacta.deOriginal-Content von: Didacta Ausstellungs- und Verlagsgesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell