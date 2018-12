Dickens Festival, Schlittschuhbahnen, Eisskulpturen: Vorweihnachtszeit in den niederländischen Hansestädten (FOTO)

Köln (ots) -Ein Charles Dickens-Straßentheater, ein Eisskulpturenfestival undSchlittschuhbahnen: neben den gewöhnlichen Weihnachtsmärkten bietendie niederländischen Hansestädte besondere Winteraktivitäten an. Wirstellen einige Veranstaltungen in den Hansestädten vor.Charles Dickens-Festival in DeventerÜber 950 Figuren aus den berühmten Geschichten des britischenAutors werden beim Charles Dickens Fest in Deventer am 15. und 16.Dezember von 11 bis 17 Uhr zum Leben erweckt und sorgen imhistorischen Stadtzentrum für Weihnachtsstimmung: von Scrooge zu denChristmas Carol Singers, von Waisenkindern bis hin zu Büroschreibernund Oliver Twist. Die Veranstaltung lockt jedes Jahr über 125.000Besucher an, und der Eintritt ist kostenfrei.Mehr Informationen: https://dickensfestijn.nl/deutsch/Straßentheater in KampenIm Zeichen des bevorstehenden Weihnachtsfestes verwandelt sich dieAltstadt Kampen vom 22. bis zum 23. Dezember in ein weihnachtlichesStraßentheater, welches jährlich rund 90.000 Besucher anzieht. Nebenzahlreichen Theatervorführungen werden diverse typischniederländische Köstlichkeiten serviert. An beiden Tagen lassen Chörevon 16 bis 21 Uhr stimmungsvolle Weihnachtslieder erklingen. DerEintritt zum Straßentheater und Weihnachtsmarkt kostet 2,50 Euro proPerson (Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt). MehrInformationen:https://www.kerstinoudkampen.nl/weihnachten-in-kampen.htmlWintertag in ZutphenEine Stadtführung mal anders: Unter dem Titel "Winters DagjeZutphen" (Wintertag in Zutphen) präsentiert dasTouristeninformationsbüro Deventer ein winterliches Programm. Diesesbesteht aus vier Abschnitten: Die Tour startet mit einer historischenPferdekutschenfahrt mit einem Stadtführer, der die Besonderheiten derStadt Zutphen vermittelt. Gegen Mittag genießen die Teilnehmer eineTerrine Erbsensuppe im Lokal "Volkshuis". Der Höhepunkt ist dieanschließende Besteigung des Weinhausturms. Bei besten Aussichten aufdie Stadt spricht der Stadtführer über die Geschichte des Turms unddes Glockenspiels. Zum Abschluss wird jedem Teilnehmer der Tour einGlühwein oder eine Tasse Heiße Schokolade im Weinhausturm offeriert.Ein Wintertag in Zutphen kostet für Erwachsene 22,50 Euro, Kinder bis6 Jahre zahlen 17,50 Euro pro Person. Sämtliche Aktivitäten sind imPreis inbegriffen. Dieses Angebot ist am 16., 22., 23., 29. und 30.Dezember verfügbar und kann im untengenannten Link gebucht werden.Mehr Informationen: http://ots.de/kFW0QE (Niederländisch)Schlittschuhlaufen in Harderwijk"Harderwijk auf Eis" lautet der Titel einer jährlichenVeranstaltung, die zum siebten Mal Publikum jeden Alters zumSchlittschuhlaufen einlädt. Im Zentrum von Harderwijk ist für fünfWochen eine Eisbahn installiert. Die Schlittschuhe können für 1,00Euro gemietet werden. Während die Kinder ein paar Eisbahnrundendrehen, können sich Eltern und Großeltern im temporärenEisbahn-Restaurant einen Snack genehmigen. Jeden Freitagabend findetaußerdem die "Disco on Ice" mit einem DJ statt.Mehr Informationen: http://www.harderwijkopijs.nl/deutschEisskulpturen-Ausstellung in ZwolleDas Thema des diesjährigen niederländischenEisskulpturen-Festivals lautet: "World famous stories". Die bestenEiskünstler aus der ganzen Welt versammeln sich in Zwolle, wo sie ineiner 1.200 Quadratmeter großen Tiefkühlhalle mit 275.000 KilogrammEis und Schnee glitzernde Themenwelten erschaffen. Spezialeffekte mitLicht, Ton und Projektion untermalen die Kunstwerke. Die IJsselhallenwerden in den Weihnachtsferien in ein Winterwunderland verwandelt.Die beheizten Hallen sind in Winteratmosphäre mit passenderGastronomie eingerichtet, und für die Kleinen wird ein speziellesWinterparadies kreiert. Tickets sind online erhältlich.Mehr Informationen: https://www.ijsbeelden.nl/deInformationen zu allen Veranstaltungen in den niederländischenHansestädten unter www.holland-hanse.dePressekontakt:Niederländisches Bürofür Tourismus & ConventionNatalie PoloczekPresse/PRwww.holland.com/de/presse.htmOriginal-Content von: Niederländisches Büro für Tourismus & Convention (NBTC), übermittelt durch news aktuell