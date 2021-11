Dickemann Capital AG beruft Ulrich Lingenthal in den Vorstand / Lingenthal übernimmt Anfang November das Vorstandsressort Marketing/Vertrieb

Berlin (ots) -Der Aufsichtsrat der Dickemann Capital Aktiengesellschaft mit Sitz in Berlin hat Ulrich Lingenthal in den Vorstand berufen. Lingenthal hat das neu geschaffene Ressort Marketing/Vertrieb des auf aktives, werthaltiges Fondsmanagement spezialisierten Finanzdienstleistungsinstituts ab Anfang November übernommen.Der erfahrene Vermögensberater Lingenthal war mehr als zwei Jahrzehnte lang Geschäftsbereichsleiter bei der BHF-BANK (seit 2017: ODDO BHF AG) und betreute dort vorwiegend vermögende Privatinvestoren und institutionelle Anleger. Vor seiner Zeit bei der BHF-BANK war er im Finanzsektor beim Bankhaus Metzler und der Matuschka Gruppe in leitender Funktion tätig."Wir freuen uns sehr, dass wir Ulrich Lingenthal für diese Position gewinnen konnten. Wir sind uns sicher, dass wir gemeinsam mit ihm unsere ambitionierten Wachstumsziele in den nächsten Jahren umsetzen werden", erklärt Jürgen Dickemann, Vorstand und Gründer der Dickemann Capital Aktiengesellschaft. "Über die vergangenen Jahre habe ich die hervorragende Performance der Dickemann-Fonds mit ihrem ausgewogenen Risikoprofil zur großen Zufriedenheit vieler Kunden verfolgen können. Ich freue mich außerordentlich, zu dieser positiven Entwicklung künftig meinen Beitrag leisten zu können und das Geschäft weiter zu entwickeln", sagt Ulrich Lingenthal.Die Dickemann Capital Aktiengesellschaft ist ein inhabergeführtes und bankenunabhängiges Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Berlin. Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt im aktiven Fondsmanagement mit einem werthaltigen Investitionsansatz. Richtlinie und Ziel unserer Arbeit sind der Erhalt und eine langfristige Wertsteigerung des betreuten Vermögens für unsere Kunden. Für uns zählen bei der Investitionsauswahl ausschließlich Qualität und Wert zu einem angemessenen Preis. Zielkunden sind institutionelle und private Investoren. Dickemann Capital berät drei Fonds, den DC Value One, den JD 1 Special Value sowie den DC Value Global Equity, die sich durch eine hervorragende Wertentwicklung auszeichnen. Die Gesellschaft wurde 2008 vom Dipl.-Kfm. Jürgen Dickemann gegründet und verfügt über eine BaFin-Lizenz nach § 32 KWG. Den Aufsichtsrat bilden Prof. Dr. MBA Notger Carl, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, Dr. Tobias Lenz, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender und Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht für Unternehmen, sowie Frank Ebach, Direktor Private Wealth Management, ODDO BHF AG.Pressekontakt:Ulrich Lingenthal, Dickemann Capital Aktiengesellschaft,Tel. 0172/674 20 93E-Mail: u.lingenthal@dickemann-capital.dewww.dickemann-capital.deOriginal-Content von: Dickemann Capital Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell