Dick’s Sporting Goods: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

An der Heimatbörse New York notiert Dick's Sporting Goods per 14.02.2020, 01:52 Uhr bei 44.78 USD. Dick's Sporting Goods zählt zum Segment "Fachgeschäfte".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Dick's Sporting Goods ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,68 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 68 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 36,97 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Dividende: Derzeit schüttet Dick's Sporting Goods niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Der Unterschied beträgt 1,48 Prozentpunkte (2,49 % gegenüber 3,96 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Dick's Sporting Goods-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 10 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Dick's Sporting Goods-Aktie. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 43,38 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -4,06 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (45,21 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Hold"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Dick's Sporting Goods somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.