Dick’s Sporting Goods: Tut sie es schon wieder?

Per 08.04.2020, 15:08 Uhr wird für die Aktie Dick's Sporting Goods am Heimatmarkt New York der Kurs von 23.85 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Fachgeschäfte".

Wie Dick's Sporting Goods derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Dick's Sporting Goods für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Dick's Sporting Goods für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Dick's Sporting Goods insgesamt ein "Buy"-Wert.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 17 Analystenbewertungen für die Dick's Sporting Goods-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Buy", 12 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Dick's Sporting Goods-Aktie. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 4 Buy, 6 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 39,27 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 64,64 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (23,85 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Dick's Sporting Goods somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 11,68 und liegt mit 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 36,15. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Dick's Sporting Goods auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.