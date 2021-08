Dick’s Sporting Goods: Das ist mal eine Nummer!

Der Dick's Sporting Goods-Kurs wird am 02.08.2021, 19:09 Uhr an der Heimatbörse New York mit 105.21 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Fachgeschäfte".

Nach einem bewährten Schema haben wir Dick's Sporting Goods auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dick's Sporting Goods liegt bei einem Wert von 9,16. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (KGV von 39,11) unter dem Durschschnitt (ca. 77 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Dick's Sporting Goods damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Dick's Sporting Goods-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 76,3 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (104,14 USD) deutlich darüber (Unterschied +36,49 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Buy" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (97,73 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+6,56 Prozent), somit erhält die Dick's Sporting Goods-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Die Dick's Sporting Goods-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Buy"-Rating versehen.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Dick's Sporting Goods. Es gab insgesamt 13 positive und ein negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Dick's Sporting Goods daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Dick's Sporting Goods von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Dick’s Sporting Goods?

Wie wird sich Dick’s Sporting Goods nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Dick’s Sporting Goods Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Dick’s Sporting Goods Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken