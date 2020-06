Dick Costolo, Entrepreneur, CEO von Twitter 2010-2015

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Innsbruck (ots) - Die Rolle und Auswirkungen von Social Media. Trevor D. Traina Lecture Series am MCI. Livetalk in englischer SpracheDick Costolo ist ein Multi-Unternehmer, Gründer und Risikopartner, der vor allem als CEO von Twitter von 2010 bis 2015 bekannt ist. Dick Costolo hat mehrere Startups gegründet, darunter FeedBurner, das 2007 an Google verkauft wurde. Während seiner Zeit bei Twitter wurde Dick von Business Insider als "einer der beeindruckendsten CEOs des Silicon Valley" und von TIME als "einer der 10 einflussreichsten U.S. Tech CEOs" ausgezeichnet. Er ist auch ein ehemaliger Improvisationskomiker und derzeit als Berater für HBOs Silicon Valley tätig.MCI Livetalk mit Dick Costolo - LinkedInDer digitale Livetalk mit dem früheren CEO von Twitter, DICK COSTOLO, bildet den Auftakt einer vo MCI gemeinsam mit U.S. Botschafter Trevor D. Traina gestalteten Trevor D. Traina Guest Lecture Series.Datum: 26.06.2020, 17:00 - 17:45 UhrOrt: Online, ÖsterreichUrl: http://www.mci.edu/livetalkPressekontakt:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527 mailto:ulrike.fuchs@mci.eduhttp://www.mci.eduWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66904/4634929OTS: MCI Management Center InnsbruckOriginal-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell