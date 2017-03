Dicht besiedelt: Wie die Darmflora mit uns durchs Leben geht / 100 Billionen Mikroorganismen verrichten viel Arbeit in unserem Verdauungssystem, benötigen aber auch schon mal Hilfe von außen (FOTO)

Leverkusen (ots) -Bei seiner Geburt wird der Mensch regelrecht erobert. BeimPassieren des Geburtskanals wird der Säugling u. a. mit Darmbakteriender Mutter angeimpft und erhält so auch ihre Darmbakterien. Dieweitere Entwicklung der Darmflora wird durch Nahrung undLebensführung gestaltet. Ist der Verdauungstrakt beim Säuglingzunächst nur einen halben Meter lang, bieten im Erwachsenenalter rundsieben Meter lange Darmschlingen Platz für rund 100 BillionenMikroorganismen. Die Darmflora, auch Darm-Mikrobiom genannt, ist einkomplexes und eingespieltes System von Mikroorganismen, die uns dabeiunterstützen, unsere Nahrung so zu zerlegen, dass wir ihre wichtigenNähr- und Mineralstoffe aufnehmen können. Doch dieses System kann ausdem Takt geraten - mit je nach Lebensalter typischen Beschwerden.Der Darm entwickelt sich ein Leben langBlähungen und Bauchschmerzen, mit denen Säuglinge oft zu kämpfenhaben, können darauf zurückzuführen sein, dass das Verdauungssystemin den ersten Lebensmonaten erst im Aufbau befindlich ist. Hinzukommt, dass der Magen eines Säuglings nicht größer als einTischtennisball ist. Da er noch nicht viel Nahrung fassen kann, kanndie Nahrungsaufnahme Bauchweh verursachen. Bei Kleinkindern kann eshäufiger zu einer Störung des Mikrobioms kommen, da es noch immernicht ausgereift ist und sensibel auf äußere Einflüsse reagierenkann. Etwa wenn im Kindergarten ein Norovirus umgeht oder sich dieKleinen beim Kindergeburtstag fröhlich durchs Buffet probiert haben.Magen und Darm sind dann oft mit dem Zuviel an Nahrung überfordert.Nach einer bakteriellen Infektion, die mit der Gabe einesAntibiotikums behandelt wurde, kann auch der kindliche Darm gestörtsein - die Infektion wird zwar wirkungsvoll bekämpft, aber auch dasMikrobiom wird durch die Antibiotikagabe in Mitleidenschaft gezogen,Durchfälle und Bauchschmerzen können unangenehme Folgen sein.Auch im Schulalter ist das kindliche Verdauungssystem nicht gegenAngriffe von außen gefeit. Daneben reagiert bereits derMagen-Darm-Trakt eines Kindes auf Stress. Kleinere Kinder klagen beiAnspannung und Druck häufig über Bauch- oder Kopfschmerzen, ohne dasskörperliche Ursachen dafür erkennbar wären.[1] Ob ein Streit mit derGrundschulfreundin, eine Prüfung oder ein deutlich empfundenerLeistungsdruck - auch das Bauchhirn des Kindes reagiert schnellempfindlich. Rund 20 Prozent aller 3- bis 17-Jährigen habenregelmäßig Bauchschmerzen. Bei jüngeren Kindern sind sie diehäufigste Schmerzart, bei Jugendlichen liegen sie auf Platz zwei nachKopfschmerzen.[2]Die Stressspirale kann sich über die Berufsausbildung oder dasStudium, erste Berufserfahrungen und das Arbeitsleben fortsetzen. Daskann sich auf das - inzwischen ausgereifte - Mikrobiom auswirken.Übermäßiger Kaffeekonsum, zu wenig Schlaf, Bewegungsmangel oder einAuslandsaufenthalt mit ungewohnter Nahrung können zusätzlich Magenund Darm aus dem Takt bringen. Wenn das Verdauungssystem regelmäßigdermaßen belastet wird, kann ein Reizmagen- oder Reizdarm die Folgesein. Es kommt zu häufigen krampfartigen Bauchschmerzen, Krämpfen,Blähungen und Verstopfung beziehungsweise Durchfall. Als Ursachewerden vor allem gestörte Bewegungsabläufe der Darm- oderMagenmuskulatur sowie eine Überempfindlichkeit des Nervensystems desMagen-Darm-Traktes ("Bauchhirn") diskutiert.Ältere Menschen, die nicht mehr im Berufsleben stehen, habenebenfalls mit Magen-Darm-Problemen zu kämpfen. So arbeitet der Magenmit zunehmendem Alter träger und der Darm büßt seine jugendlicheElastizität ein. Zudem können die in dieser Lebensphase oftnotwendigen Medikamente, die zur Behandlung anderer Beschwerdeneingenommen werden, die Magen- und Darmfunktionen beeinflussen.Magen- und Darmprobleme behandelnNormalerweise beeinträchtigen kleinere Störungen den Magen undDarm sowie sein gesundes Mikrobiom nicht wesentlich. TretenBeschwerden wie Durchfall, Verstopfung, Bauchkrämpfe, Sodbrennen,Übelkeit oder Völlegefühl jedoch dauerhaft und regelmäßig auf, sollteein Arzt zur Ursachenabklärung aufgesucht werden, damit sichBeschwerden nicht chronisch manifestieren und sie das Mikrobiom nichtbleibend verändern. Das kann bereits für Kinder gelten.Bei zahlreichen Magen- und Darmbeschwerden sowie bei Reizmagen undReizdarm kann ein pflanzliches Arzneimittel wie Iberogast helfen.Dank seiner Kombination aus neun Heilpflanzen hat Iberogast anregendeoder beruhigende Effekte auf die Magen- und Darmaktivität. Mit demwissenschaftlich nachgewiesenen Multi-Target-Effekt setzt Iberogastan mehreren Stellen gleichzeitig an und lindert umfassendBeschwerden. Die Extrakte aus Iberis amara, Angelikawurzel,Kamillenblüten, Kümmelfrüchten, Mariendistelfrüchten,Melissenblättern, Pfefferminzblättern, Schöllkraut und Süßholzwurzelkönnen bereits bei Kindern ab drei Jahren eingesetzt werden.Darüber hinaus empfehlen Fachleute, auch das eigene Essverhaltenund seine Körperreaktionen darauf im Auge zu behalten. Beispielsweisekann ein Glas Wasser zum Essen die Verdauung erleichtern. Bewegungnach dem Essen kann die Weiterverarbeitung der Nahrung in Magen undDarm fördern. Regelmäßige, kleine Portionen sind besser verdaulichals wenige große. Wer auf seine Ernährungsgewohnheiten achtet undsich bewusst ernährt, tut auch der Darmflora einen großen Gefallen.[1] In Zusammenarbeit mit der Universität Bielefeld und derBepanthen-Kinderförderung erstellte Studie 2015: Burn-Out imKinderzimmer: Wie gestresst sind Kinder und Jugendliche inDeutschland?[2] Innerhalb des Kinder- und Jugendgesundheitssurveys (KiGGS)wurde in einer Querschnittserhebung bei 14.836 Kindern dieDreimonatsprävalenz von Schmerzen bei Kindern und Jugendlichen imAlter von 3 bis 17 Jahren in Deutschland erhoben. 20 Prozent dieserKinder hatten zwei oder mehr Schmerzepisoden innerhalb von dreiMonaten. Bufler, P., et al. 2011. Chronische Bauchschmerzen beiKindern und Jugendlichen, Deutsches Ärzteblatt. 