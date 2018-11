"Dich zu lieben": Vierter Film der "Cecelia Ahern"-Reihe im ZDF-"Herzkino" (FOTO)

Mainz (ots) -Monate nachdem ihr Freund bei einem Autounfall ums Leben kam, istClaire (Jessica Ginkel) noch immer in ihrer Trauer gefangen: Wiebesessen klammert sie sich an eine Liebe, die nicht mehr als eineIllusion sein kann. Das ZDF zeigt den Liebesfilm "Cecelia Ahern: Dichzu lieben" am Sonntag, 25. November 2018, um 20.15 Uhr im "Herzkino".Neben Jessica Ginkel spielen in weiteren Rollen Kai Schumann, JensAtzorn, Jule Ronstedt und andere. Regie führte Stefanie Sycholt. DasDrehbuch schrieben Jens Urban, Kerstin Schütze und Gabriele Kisternach einer bislang unveröffentlichten Vorlage der irischenBestseller-Autorin Cecelia Ahern.Claire (Jessica Ginkel) arbeitet als Gemälde-Restauratorin in derDubliner City Gallery und ist schwer verliebt in Mark (Jens Atzorn).Ihr Glück endet jäh, als Mark bei einem Autounfall ums Leben kommt.Monate nach dem tragischen Unglück hat Claire ihre Trauer noch immernicht überwunden. Nicht einmal ihre Freundin Fiona (Jule Ronstedt)schafft es, sie auf andere Gedanken zu bringen. Was Fiona nicht ahnenkann: Für Claire ist Mark gar nicht gestorben. Immer wenn sie anseinem Porträt malt, erscheint ihr der tote Freund wie durch einWunder. Erst dem charismatischen Sean Bennett (Kai Schumann) gelingtes, Claire aus ihrem Schneckenhaus zu locken. Claire spürt immermehr, dass sie die Vergangenheit endlich ruhen lassen könnte. Dochnach ihrer ersten gemeinsamen Nacht machen die beiden eine fataleEntdeckung, die Claires Welt in ihren Grundfesten erschüttert."Cecelia Ahern: Dich zu lieben" ist bereits ab Samstag, 24.November 2018, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/ceceliaahernPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/cecelia-ahern-dich-zu-liebenDas "Herzkino" in der ZDFmediathek: http://herzkino.zdf.dehttp://facebook.com/herzkinohttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell