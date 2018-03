Diana Unicharm JSC wählt Infortrend EonStor DS 3000 zwecks Websiteoptimierung

Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend, ein führenderAnbieter von Lösungen für die Speicherung von Unternehmensdaten,meldete heute, dass Vietnams führender Hersteller von Körperpflege-und Hygieneprodukten, Diana Unicharm JSC, seine virtuellen undphysischen Server, die für Web-, Datenbank- undDigital-Media-Anwendungen zuständig sind, durch das hybrideSpeicherungssystem EonStor DS 3000 optimiert hat. So werden einebessere Produktivität und ein positiveres Benutzerlebnis der Websiteerreicht.Diana Unicharm JSC hat sich einen Namen gemacht durch die ständigeSuche nach innovativen Möglichkeiten für die Bereitstellung neuer undhochqualitativer Produkte, wobei die offizielle Website desUnternehmens als wichtige Plattform für die Kommunikation mit ihrenKunden dient. Um dies zu erreichen bietet diese viele Informationenwie z.B. zu Produkteinführungen, Werbetätigkeiten, Fernsehspots sowieallgemeine sonstige Meldungen. Nichtsdestotrotz war die Handhabungder überholten IT-Infrastruktur zu zeit- und kostenaufwendig, so dassDiana Unicharm JSC nach zuverlässigen Back-End-Speicherlösungensuchte, um Anwendungen sichern und betreiben zu können, währendgleichzeitig eine herausragende Performance, umfassende Datendienstesowie zukunftstaugliche Skalierbarkeit zu einem kostengünstigen Preisgeboten werden sollten.Nach einigen Testwochen entschied Diana Unicharm JSC sich dazu einDS 3016RT als Produktivspeicher und ein DS 3012G als Backupspeichereinzusetzen. Der Produktivspeicher DS 3016RT mit zwei aktiv-aktivControllern und Turboleistung speichert sämtliche kritischen Datenund führt tägliche und wöchentliche Backups durch, die auf demkostengünstigen DS 3012G-Modell abgelegt werden. Konfiguriert wurdedas System als hybrid Storage inkl. Automated-Storage-Tiering, umSSD-Leistung sowie HDD-Kapazitätsauslastung zu optimieren. Sinn undZweck dieses Designs war es ein Storagesystem zu finden, welches alleAnforderungen bezüglich Geschwindigkeit, Sicherheit, Flexibilität undBedienkomfort erfüllt."In all den Jahren, in denen wir die Infortrend SAN Storage-DS3000-Typenreihe (DS 3012RE, DS 3016RT2, DS 3012GE) verwenden, sindwir mit ihrer Leistungsfähgkeit und Zuverlässigkeit sehr zufrieden.Infortrends Lösungen erfüllen jegliche Anforderungen von DianaUnicharm JSC, arbeiten problemlos mit VMware, bieten eine solideHardware-Leistung sowie eine Vielfalt an Software-Optionen(Automated-Storage-Tiering, Thin Provisioning, Remote Replikation),sind leicht konfiguierbar und stellen einfache und trotzdemkostengünstige Speicherlösungen bereit", erklärte Herr Lai Thien Tri,IT/ERP Manager des Diana Unicharm JSC-Hauptsitzes.Thomas Kao, Senior Director of Product Planning bei Infortrend,kommentierte: Wir sind hocherfreut, einen Beitrag zum Erfolg vonDiana Unicharm JSC zu leisten. Infortrend wird sich weiterhin derLösung der kundenseitigen Herausforderungen annehmen und dieGeschwindigkeit ihrer IT-Vorgänge optimieren."Weitere Informationen zu dieser Erfolgsgeschichte finden Sie hier(https://www.infortrend.com/global/solutions/SuccessStories/Content/70).Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter vonäußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungendes Unternehmens basieren auf hoher technologischer undsystemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeitund Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollstenAnforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von Infortrend Technology, Inc. Andere Handelsmarkensind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Europe Ltd.Alex YoungTel:+44-1256-305-220E-mail: marketing.eu@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, Inc., übermittelt durch news aktuell