Diamond Offshore Drilling: Das sind interessante Neuigkeiten!

Per 25.12.2019, 01:00 Uhr wird für die Aktie Diamond Offshore Drilling am Heimatmarkt New York der Kurs von 7.02 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Öl- und Gasbohrungen".

Unser Analystenteam hat Diamond Offshore Drilling auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Diamond Offshore Drilling derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 7,77 USD, womit der Kurs der Aktie (7,02 USD) um -9,65 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,84 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +20,21 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 39,4 und liegt mit 83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) von 230,98. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Diamond Offshore Drilling auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Diamond Offshore Drilling ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Diamond Offshore Drilling-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 26,84, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 35,26, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.