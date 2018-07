Diamond Offshore Drilling: Wo soll das nur hinführen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Diamond Offshore Drilling, die im Segment "Öl- und Gasbohrungen" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 27.07.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 19,1 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Diamond Offshore Drilling einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Diamond Offshore Drilling jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Diamond Offshore Drilling von 19,1 USD ist mit +9,33 Prozent Entfernung vom GD200 (17,47 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 19,26 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -0,83 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Diamond Offshore Drilling-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Analysteneinschätzung: Für Diamond Offshore Drilling liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 7 Hold und 11 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Sell"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Diamond Offshore Drilling vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 13,38 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (19,1 USD) könnte die Aktie damit um -29,92 Prozent fallen, dies entspricht einer "Sell"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Diamond Offshore Drilling-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Diamond Offshore Drilling liegt bei 58,15, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Diamond Offshore Drilling bewegt sich bei 46,82. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".