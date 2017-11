Diamond Green Diesel veranlasst technische Prüfung für geplante Erweiterung auf 550 Millionen Gallonen pro Jahr

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR) und Valero Energy Corporation (NYSE: VLO) ("Valero") gaben heutebekannt, dass sie in Erwartung einer zunehmenden Nachfrage nacherneuerbarem Dieselkraftstoff aufgrund des Standards für erneuerbareEnergien (RFS) und von globalen Märkten für kohlenstoffarmeKraftstoffe eine technische und Baukostenprüfung für einExpansionsprojekt in Auftrag geben werden, das die jährlicheProduktionskapazität des Diamond Green Diesel (DGD)-Werks in Norco imUS-Bundesstaat Louisiana auf 550 Millionen Gallonen erweitern soll.Das DGD-Werk befindet sich derzeit bereits im Umbau, um diejährliche Produktionskapazität von 160 Millionen Gallonenerneuerbaren Dieselkraftstoffs auf 275 Millionen Gallonen zuerweitern. Dieses Projekt soll im zweiten Quartal 2018 abgeschlossenwerden."Diamond Green Diesel hat sich als ausgesprochen erfolgreicherwiesen, und wir wissen zu schätzen, dass dafür nicht zuletztValeros ausgezeichnete technische Leistungen verantwortlich sind",sagt Randall C. Stuewe, Chairman and Chief Executive Officer vonDarling Ingredients Inc. "Unsere Partnerschaft über DGD führte zueinem nachhaltigen und effizienten Prozess zur Konvertierung derRohstoffe von Darling in hochwertige Biokraftstoffe, die dieAnforderungen unserer Kunden weltweit erfüllen."Eine endgültige Entscheidung zum ersten Expansionsschritt auf einejährliche Produktionskapazität von 275 Millionen Gallonen wird imJahr 2018 erwartet und hängt von weiteren technischen undKostenvoranschlägen sowie dem Status von gesetzlichen Auflagen ab.Die geplante Expansion würde die bestehende DGD-Infrastruktur nutzenund auf einem Gelände errichtet, das sich im Besitz von Valerobefindet. Falls die Entscheidung für die geplante Expansion getroffenwürde, wäre die neue Produktionskapazität in der ersten Jahreshälfte2021 verfügbar. Der derzeitige Betrieb von DGD dürfte nichtbeeinträchtigt werden, wenn die geplante Erweiterung gebaut wird.Informationen zu DarlingDarling Ingredients Inc. ist der weltweit größte börsennotierteEntwickler und Hersteller nachhaltiger natürlicher Inhaltsstoffe ausfür den Verzehr geeigneten und ungeeigneten Bio-Nährstoffen, der einegroße Bandbreite von Inhaltsstoffen und Spezialerzeugnissen fürKunden in der Arzneimittel-, Lebensmittel-, Tierfutter-, Futter-,technischen, Kraftstoff-, Bioenergie- und Düngemittelindustrieerzeugt. Das auf fünf Kontinenten tätige Unternehmen sammelt undtransformiert alle Aspekte von Tier-Nebenerzeugnis-Strömen in weitverbreitete Inhaltsstoffe und Spezialinhaltsstoffe, wie z. B.Gelatine, verzehrbare Fette, Futter-geeignete Fette, tierischeEiweiße und Tiermehl, Plasma, Tierfutterzutaten, Biodünger, Fett ausaltem Speiseöl, Kraftstoff-Rohstoffe, Ökostrom, natürlicheWursthüllen und Felle. Das Unternehmen recycelt und konvertiert zudemaltes Speiseöl und gewerbliche Backstubenreste in wertvolle Futter-und Kraftstoffinhaltsstoffe. Darling Ingredients bietet zusätzlichFettabscheidungsdienstleistungen für die Gastronomie sowieUmweltdienstleistungen für Lebensmittelverarbeitungsunternehmen undvertreibt Restaurant-Ausrüstung für die Speiseöl-Versorgung und dasAuffangen von Speiseöl. Weiterführende Informationen entnehmen Siebitte der Unternehmenswebsite: http://www.darlingii.com.Informationen zu ValeroDie Valero Energy Corporation ist über ihre Tochtergesellschaftenein internationaler Hersteller und Vertreiber von Kraftstoffen fürden Straßenverkehr sowie anderer petrochemischer Produkte. Valero,ein Fortune-50-Unternehmen mit Sitz in San Antonio im US-BundesstaatTexas und ca. 10.000 Mitarbeitern, ist ein unabhängiger Betreiber vonErdölraffinerien und Ethanolhersteller und besitzt u. a. 15Erdölraffinerien mit einer kombinierten Durchsatzkapazität von 3,1Millionen Barrel pro Tag sowie 11 Ethanolwerke mit einer kombiniertenDurchsatzkapazität von 1,4 Milliarden Gallonen pro Jahr. DieErdölraffinerien befinden sich in den USA, Kanada und dem VereinigtenKönigreich (V.K.). Die Ethanolwerke sind in der Mitte desamerikanischen Kontinents angesiedelt. Zusätzlich besitzt Valeroeinen Anteil von 2 Prozent als persönlich haftender Gesellschaftersowie eine mehrheitliche Kommanditbeteiligung an Valero EnergyPartners LP, einer Midstream Master Limited Partnership. Valeroverkauft seine Produkte im Rack- und Bulk-Großhandel, und ca. 7.400Verkaufsstellen in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich undIrland vertreiben Marken von Valero. Detaillierte Informationenfinden Sie unter www.valero.com.Kontakt fürDarlingIngredientsMelissa A. E-Mail:Gaither, VP IR mgaither@darlingii.comand GlobalCommunications251 O'Connor Telefon:Ridge Blvd., +1-972-717-0300Suite 300,Irving, Texas75038Pressekontakt:Lillian Riojas, Director - Media Relations and Communications,+1-210-345-5002Hinweis bezüglich zukunftsbezogener Aussagen{Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsbezogene" Aussagen zumBetrieb und zu den Prognosen von Darling Ingredients Inc.,einschließlich seines Joint-Venture mit Diamond Green Diesel (DGD)sowie zu den Faktoren in der Branche, die einen Einfluss darauf haben.Solche Aussagen sind an Wörtern wie "glauben", "annehmen", "erwarten","schätzen", "beabsichtigen", "könnten", "dürften", "werden","sollten", "geplant", "potenziell", "fortsetzen", "Dynamik", "Annahme"und anderen Begriffen zu erkennen, die sich auf mögliche künftigeEreignisse beziehen. Diese Aussagen repräsentieren DarlingIngredients' derzeitige Auffassung von künftigen Ereignissen undbasieren auf seiner Einschätzung einer Vielzahl von Risiken undUnsicherheiten außerhalb seiner Kontrolle, die diese künftigenEreignisse beeinflussen und zu wesentlichen Unterschieden zwischen dentatsächlichen und den in den zukunftsbezogenen Aussagenprognostizierten Ereignissen führen können. Diese Faktoren sind u. a.Änderungen in der weltweiten Energiepolitik in Bezug auf erneuerbareKraftstoffe und Treibhausgasemissionen, die sich negativ auf Programmewie die Standards für erneuerbare Energien (RFS2), die Standards fürkohlenstoffarme Kraftstoffe (LCFS) sowie Steuerfreibeträge fürBiokraftstoffe sowohl in den USA als auch international auswirkenkönnen. Außerdem umfassen sie mit dem DGD-Werk für erneuerbareDieselkraftstoffe in Norco im US-Bundesstaat Louisiana verbundeneRisiken, darunter mögliche unerwartete Betriebsunterbrechungen sowiemit dem angekündigten Expansionsprojekt verbundene Probleme. WeitereRisiken und Unsicherheiten in Bezug auf Darling Ingredients Inc.,seine Geschäfte und die Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist,sind in den Unterlagen beschrieben, die das Unternehmen regelmäßig beider US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commissioneinreicht. Darling Ingredients Inc. unterliegt keinerlei Verpflichtung(und lehnt eine solche Verpflichtung ausdrücklich ab), seinezukunftsbezogenen Aussagen infolge neuer Informationen bzw. künftigeroder sonstiger Ereignisse zu aktualisieren oder anzupassen.}Original-Content von: Darling Ingredients Inc., übermittelt durch news aktuell