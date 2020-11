Osaka, Japan (ots/PRNewswire) - - Die Integration mehrerer Systeme soll zur Verbreitung von Elektrofahrzeugen beitragen -Diamond Electric Mfg. Co., Ltd. hat am 19. November bekannt gegeben, dass es ein "3 in 1"-Bord-Ladegerät (OBC) entwickelt hat, das die folgenden drei Funktionen in ein Paket integriert: ein 6,6-kW-Ladegerät, einen 2,1-kW-Niederspannungs-DC-DC-Wandler (LDC) für Hilfsaggregate und eine Stromversorgungseinheit (PDU) zum Umschalten auf Schnellladung. Diese Funktion ermöglicht das Downsizing auf Systemebene, reduziert das Gewicht von Elektrofahrzeugen (Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride) und wird voraussichtlich zur Verbreitung von Elektrofahrzeugen beitragen.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104699/202011167172/_prw_PI2fl_4m2AvII1.jpgIm Kampf gegen die globale Erwärmung nimmt die Verbreitung von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden weltweit zu, und die CO2-Reduzierung gewinnt an Bedeutung. Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride verwenden mehr elektronische Komponenten wie Bord-Ladegeräte (OBC), und die Nachfrage nach Downsizing und Gewichtsreduzierung dieser Komponenten wächst.Vor diesem Hintergrund hat Diamond Electric einen 6,6-kW-Bord-Ladegerät (OBC) als "3 in 1"-Lösung entwickelt. Das Transformatordesign und das Wärmemanagement des Unternehmens ermöglichten eine Verkleinerung des Produkts um 30 % im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt (*1) (*2). Darüber hinaus reduziert die "3 in 1"-Lösung mit OBC-, LDC- und PDU-Integration in einem Paket die Größe und das Gewicht des Fahrzeugsystems erheblich und verringert die Anzahl der Elektronikkomponenten in Elektrofahrzeugen.Fußnoten:(*1) Stand Oktober 2020, untersucht von Diamond Electric(*2) Berechnet anhand der Gehäusegröße ohne Steckverbinder Zu erwartende Anwendungsbereiche:Bord-Ladegeräte für Elektrofahrzeuge und Plug-in-HybrideFoto: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104699/202011167172/_prw_PI1fl_8bE0242Y.jpgProduktbeschreibungen: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104699/202011167172/_prw_PA1fl_IT4f8V5d.pdfInformationen zu Diamond Electric Mfg. Co., Ltd.Das an der Tokioter Börse unter 6699 notierte Unternehmen, eines der Hauptmitglieder von Diamond Electric Holdings, ist seit über 80 Jahren als führender Hersteller von Zündspulen für Automobile im Geschäft. Tabuchi Electric, ebenfalls ein Hauptmitglied von Diamond Electric Holdings, ist ein führender Hersteller von Solar- und Hybridwechselrichtern und entwickelt zusammen mit Diamond Electric Produkte, um seine neue Vision "Connect Automotive and Home with 'Monozukuri'/Manufacturing" ("Vernetzung von Automobil und Zuhause durch 'Monozukuri'/Produktion") umzusetzen.Pressekontakt:Saori YamanakaUnternehmensförderung im Marketing bei Diamond Electric Mfg. Co., Ltd.Tel.: +81-50-2018-7605E-Mail: s.imai@zbr.co.jpOriginal-Content von: Diamond Electric Mfg. Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell